"Die große Schlagerstrandparty" 2023: Gäste, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Im August zeigt die ARD "Die große Schlagerstrandparty" 2023. Wir haben alle Infos rund um Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und den Gastgeber.

Florian Silbereisen lädt ein zur Strandparty! Zwar nicht nach Ibiza sondern nur nach Gelsenkirchen - Schlagerfans dürften bei der großen "Schlagerstrandparty" 2023 aber trotzdem auf ihre Kosten kommen. Dieses Jahr steht "Die große Schlagerstrandparty" 2023 unter dem Motto "Wir feiern die 80er!". Dementsprechend darf man mit vielen Künstlerinnen und Künstlern rechnen, die die 80er-Jahre musikalisch geprägt haben. Versprochen werden in der Vorankündigung der ARD "eine unvergessliche Strandnacht unterm Sternenhimmel – natürlich mit Feuerwerk und Lichtermeer, mit vielen Hits zum Mitsingen und mit vielen Stars."

Sie wollen wissen, wer zur großen Schlagerparty eingeladen ist, wo und wann Sie die Sendung im TV verfolgen können und wer durch die Veranstaltung führt? Hier gibt es alle wichtigen Informationen rund um Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator Florian Silbereisen.

Gäste bei "Die große Schlagerstrandparty" 2023

Bei der "Großen Schlagerstrandparty" 2023 steht eine Dekade ganz besonders im Fokus: Die 80er sollen gefeiert werden. Eingeladen sind deshalb vor allem Musiker und Musikerinnen, die dieses Jahrzehnt geprägt haben. Aber auch jüngere Künstler und Künstlerinnen finden sich auf der Gästeliste, wie zum Beispiel Beatrice Egli und Joelina Drews. Folgende prominente Gäste haben für "Die Große Schlagerparty" 2023 zugesagt:

Roland Kaiser

Beatrice Egli

Howard Carpendale

Nicole

Paul Young

Andy Borg

Matthias Reim

Limahl

Ute Freudenberg

DJ Ötzi

Nik Kershaw

Michelle

Gitte Haenning

Eloy de Jong

Samantha Fox

Ross Antony

Joachim Witt

Lucas Cordalis

Joelina Drews

Voxxclub

Marianne Rosenberg

Thomas Anders

Übertragung im TV und Stream von "Die große Schlagerstrandparty" 2023

Aufgezeichnet wurde "Die große Schlagerstrandparty" am 15. Juli 2023 in Ampitheather in Gelsenkirchen. Rund einen Monat später wird sie dann im linearen TV gezeigt: Die Ausstrahlung der Sendung ist für Samstag, den 12. August 2023 angekündigt. Der Startschuss für die große Fete fällt zur Primetime um 20.15 Uhr. Für die Übertragung verantwortlich sind ARD und ORF2, die "Die Große Schlagerparty" 2023 im linearen TV zeigen. Wer nicht vor der TV-Gerät Platz nehmen möchte, kann die Übertragung auch online im Live-Stream der ARD verfolgen.

Was? "Die große Schlagerstrandparty " 2023

"Die große " 2023 Wann? Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Um wie viel Uhr? 20.15 Uhr

20.15 Uhr Wo? Im linearen TV in der ARD und bei ORF2, sowie im ARD-Livestream

Wiederholung von "Die große Schlagerstrandparty" 2023

Im linearen Programm der ARD ist bisher keine Wiederholung angekündigt - dafür zeigt ORF2 "Die große Schlagerstrandparty" 2023 in der Nacht nach der ersten Ausstrahlung noch einmal: Am Sonntag, dem 13. August läuft die Sendung zwischen 02.55 und 6.15 Uhr bei dem österreichischen Sender. Es ist davon auszugehen, dass die "Schlagerstrandparty" nach der Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung steht.

Wiederholung auf ORF2: Sonntag, 13. August 2023, 02.55 bis 6.15 Uhr

Florian Silbereisen moderiert "Die große Schlagerstrandparty" 2023

Um die 80er selbst musikalisch mitgestaltet zu haben, ist Moderator Florian Silbereisen noch etwas zu jung - schließlich wurde er erst am 4. August 1981 geboren. Lange wartete er aber nicht, denn bereits in den 90er-Jahren veröffentlichte Silbereisen selbst Musik. Einem breiteren Publikum wurde er 1999 durch einen Auftritt bei Carmen Nebel bekannt. Seitdem moderiert er verschiedene Volksmusik- und Schlagerformate, zum Beispiel die "Feste der Volksmusik". Außerdem spielt er seit Ende 2019 den Kapitän Max Parger in der ZDF-Serie "Das Traumschiff".