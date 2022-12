"Die große Silvester Show" 2022: Übertragung, Gäste und Moderatoren

In der ARD läuft zum Jahresabschied "Die große Silvester Show" 2022. Hier finden Sie alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream, Gäste und Moderatoren.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wie immer stellt sich die Frage, wie man am besten Silvester feiert. Bei ARD, SRF1 und ORF2 ist diese Frage schon geklärt, denn hier läuft am letzten Abend des Jahres 2022 "Die große Silvester Show". Wir haben alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream, Gäste und Moderatoren für Sie zusammengestellt.

Übertragung von "Die große Silvester Show" 2022 im TV und Stream

"Die große Silvester Show" 2022 wird standesgemäß am Ende des Jahres ausgestrahlt. Genauer genommen ist der Sendetermin am 31. Dezember ab 20.15 Uhr. Möchten Sie die Sendung im linearen Fernsehen verfolgen, haben Sie verschiedenen Optionen: Sie können die Sendung in der ARD, auf SRF1 und auf ORF2 ansehen. Gleichzeitig wird die Sendung auch online im Live-Stream der jeweiligen Sender zu finden zu sein.

Das sind die Gäste bei "Die große Silvester Show" 2022

Für "Die große Silvester Show" 2022 sind zahlreiche Gäste angekündigt. Für Musik und gute Stimmung sollen sorgen:

Chris de Burgh : Der irische Sänger und Komponist ist vor allem für Hits wie "The Lady in Red" und "Don't Pay the Ferryman" bekannt.

: Der irische Sänger und Komponist ist vor allem für Hits wie "The Lady in Red" und "Don't Pay the Ferryman" bekannt. Marianne Rosenberg : Die deutsche Pop- und Schlagersängerin landete 1976 mit "Er gehört zu mir" einen Riesenhit.

: Die deutsche Pop- und Schlagersängerin landete 1976 mit "Er gehört zu mir" einen Riesenhit. Michelle : Die 50-Jährige Deutsche ist vor allem für ihre Schlagersongs bekannt. 2016 und 2017 saß sie außerdem in der Jury von " Deutschland sucht den Superstar "

: Die 50-Jährige Deutsche ist vor allem für ihre Schlagersongs bekannt. 2016 und 2017 saß sie außerdem in der Jury von " " Gitte Haenning : Haenning ist eine dänische Sängerin und Schauspielerin. 1963 sang sie "Ich will 'nen Cowboy als Mann" und wurde damit auch in Deutschland zum Schlagerstar.

: ist eine dänische Sängerin und Schauspielerin. 1963 sang sie "Ich will 'nen Cowboy als Mann" und wurde damit auch in zum Schlagerstar. Nathan Evans : Mit seiner Version von "May the Wellerman Come" wurde der schottische Folksänger 2022 international berühmt.

: Mit seiner Version von "May the Wellerman Come" wurde der schottische Folksänger 2022 international berühmt. Spider Murphy Gang : Die Münchner Band gehört mittlerweile seit mehr als 40 Jahren durch Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" zum festen Partyinventar.

: Die Münchner Band gehört mittlerweile seit mehr als 40 Jahren durch Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" zum festen Partyinventar. Alexander Eder : Der Singer-Songwriter ist 24 Jahre alt und kommt aus Österrreich . Seine neueste Single, die er gemeinsam mit Franzi Harmsen aufgenommen hat, heißt "Sag nie wieder".

: Der Singer-Songwriter ist 24 Jahre alt und kommt aus . Seine neueste Single, die er gemeinsam mit aufgenommen hat, heißt "Sag nie wieder". voXXclub : Seit 10 Jahren steht die Band mit Mitgliedern aus Deutschland , Österreich und der Schweiz mittlerweile auf der Bühne. Sie perfomen vor allem volkstümliche Musik.

: Seit 10 Jahren steht die Band mit Mitgliedern aus , und der mittlerweile auf der Bühne. Sie perfomen vor allem volkstümliche Musik. Beatrice Egli : Die 34-jährige Schweizerin ist Schlagersängerin und Moderatorin. Ihren großen Durchbruch erlebte sie, nachdem sie die zehnte Staffel der RTL -Castingshow " Deutschland sucht den Superstar " gewann.

: Die 34-jährige Schweizerin ist Schlagersängerin und Moderatorin. Ihren großen Durchbruch erlebte sie, nachdem sie die zehnte Staffel der -Castingshow " " gewann. Bliss : Die Acapellaband aus der Schweiz hat sich auf humoristische Songpersiflagen spezialisiert.

: Die Acapellaband aus der hat sich auf humoristische Songpersiflagen spezialisiert. Marc Haller : "Erwin aus der Schweiz " performt Marc Haller Comedy-Zauberei.

: "Erwin aus der " performt Comedy-Zauberei. Marquess : Die deutsche Band performt vor allem spanischsprachige Musik. Besonders bekannt ist ihre Erfolgssingle " Vayamos Companeros " aus dem Jahr 2007.

: Die deutsche Band performt vor allem spanischsprachige Musik. Besonders bekannt ist ihre Erfolgssingle " " aus dem Jahr 2007. Glasperlenspiel : Die deutsche Band spielt vor allem Elektropop. 2015 wurden sie einer breiten Öffentlichkeit durch ihren Song "Geiles Leben" bekannt.

: Die deutsche Band spielt vor allem Elektropop. 2015 wurden sie einer breiten Öffentlichkeit durch ihren Song "Geiles Leben" bekannt. Kerstin Ott : Die Sängerin und Songwriterin landete 2016 mit "Die immer lacht" einen Hit in den deutschen Charts.

: Die Sängerin und Songwriterin landete 2016 mit "Die immer lacht" einen Hit in den deutschen Charts. DJ Herzbeat feat. Sonia Liebing : Gemeinsam haben der DJ und die Sängerin den Song "Maybe" aufgenommen.

: Gemeinsam haben der DJ und die Sängerin den Song "Maybe" aufgenommen. Marie Reim : Die Tochter von Matthias Reim und Michelle ist in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern getreten und ist mitterweile auch als Sängerin unterwegs.

: Die Tochter von und Michelle ist in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern getreten und ist mitterweile auch als Sängerin unterwegs. Kasalla & Eko Fresh : Die kölsche Band und der Rapper haben 2022 den Song "Jröne Papajeie" gemeinsam aufgenommen.

: Die kölsche Band und der Rapper haben 2022 den Song "Jröne Papajeie" gemeinsam aufgenommen. Oliver Petszokat : Besser bekannt unter seinem Künstlername Oli P. ist der deutsche Sänger seit den 90er-Jahren mit Hits wie "Flugzeuge im Bauch" auf Bühnen vertreten.

Mit dabei ist außerdem Astrologin Antonia Langsdorf. Sie wird für das Publikum und die prominenten Gäste Jahreshoroskope für 2023 erstellen.

Francine Jordi und Hans Sigl als Moderatoren von "Die große Silvester Show" 2022

Durch das Programm der Sendung führen in diesem Jahr erstmals gemeinsam als Moderatoren Francine Jordi und Hans Sigl. Sigl ist vor allem in der Rolle des Martin Gruber in der Serie "Der Bergdoktor" bekannt. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler tritt er auch immer wieder als Moderator auf - 2019 beispielsweise an der Seite von Andrea Kiewl im "ZDF-Fernsehgarten". Er feiert dieses Jahr seine Premiere als Moderator der Silvester-Show. Francine Jordi führte dagegen in den vergangenen Jahren immer wieder durch den Showabend. Die 45-Jährige kommt aus der Schweiz und ist vor allem als Sängerin und Komponistin von Schlagern und volkstümlicher Musik bekannt. (AZ)