"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 heute am 9. Dezember: Gäste und Übertragung im TV oder Stream

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 am 9. Dezember: Wir liefern hier alle Infos rund um die Gäste, die Übertragung im TV oder Stream und den Moderator.

Am Vorabend zum 2. Advent begrüßt Sänger und Moderator Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR in seiner vorweihnachtlich geschmückten Weinstube. Bereits im November hatte er sich im Rahmen einer "Herzenssache"-Spezialausgabe für benachteiligte Kinder und Jugendliche stark gemacht und dabei satte 1,7 Miillonen Euro an Spenden generiert. Hier aber zurück zur Gegenwart: Wir versorgen Sie mit näheren Infos zur Dezember-Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Der Dezember-Termin

Die ARD hat die Übertragung für Samstag, 9. Dezember 2023, angekündigt. Sie läuft zur Prime Time, also ab 20.15 bei SWR und SR.

Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023

Folgende Gäste sind beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 9. Dezember 2023 unter anderem dabei:

Helmut Lotti

Imca Marina

Melanie Ve

Oswald Sattler

Die jungen Mayrhofner

Laffontien Brothers

Teddy und die Lollipops

Orchestervereinigung Calmbach aus Bad Wildbad

aus Boogie-Woogie-Abteilung des Veteranenclubs Berglen-Bretzenacker

Dezember-Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 im TV oder Stream

Die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" kann man am 9. Dezember 2023 ganz normal zur angegebenen Sendezeit in den linearen TV-Programmen der ARD-Sender SWR und SR miterleben.

Wer an einem kuscheligen Adventsabend etwas anderes vorhat, darf Andy Borg und seine Gäste natürlich auch zu einem selbst gewählten späteren Termin genießen: Die Mediathek der ARD hält die Sendung noch für geraume Zeit abrufbar.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Wer ist der Gastgeber?

Seiner Website zufolge kam Andy Borg unter dem Namen Adolf Andreas Meyer am 2. November 1960 in Wien auf die Welt. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Mechaniker-Lehre. Danach aber veränderte sich sein Leben schlagartig: In der Talentshow "Die große Chance" (ORF) wurde er 1981 für den Schlager entdeckt. Kurt Feltz, ein Großmeister des deutschen Schlagers und einer der erfolgreichsten Texter der Nachkriegszeit (unter anderem für Connie Francis, Conny Froboess, Peter Alexander und Caterina Valente) – erkannte das Talent des damals 21-jährigen Mechanikers. Er gab ihm auf der Stelle einen Plattenvertrag.

Sein großer Durchbruch gelang Andy Borg 1982 mit "Adios Amor". 1990 nahm er mit dem damaligen Kinderstar Alexandra am Grand Prix der Volksmusik teil. Die beiden wurden Dritter - hinter den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol.

Ab 1996 moderierte er die Schlagerparade der Volksmusik im Südwest-Fernsehen, später in der ARD. Ab September 2006 übernahm Andy Borg als Nachfolger von Karl Moik den Musikantenstadl. Im Februar 2015 gaben ARD, ORF und SRF bekannt, dass Borg am 27. Juni 2015 die Sendung zum letzten Mal moderieren werde - das Konzept der Show wurde überarbeitet. Seit Dezember 2018 moderiert Borg im SWR -Fernsehen seine eigene Musikshow "Schlagerspaß mit Andy Borg".

Borg wurde bereits mehrmals ausgezeichnet: