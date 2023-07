"Starnacht am Wörthersee" 2023: Programm, Gäste, Übertragung morgen im TV oder Stream und Wiederholung

Die "Starnacht am Wörthersee" findet auch 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Programm, Gäste und Übertragung der Show im TV und Stream.

Die "Starnacht am Wörthersee" gibt es nun schon seit mehr als 20 Jahren. Das Musik-Großereignis findet jährlich in Österreich statt und zieht viele Zuschauer an. Zahlreiche Stars der deutschsprachigen Schlager-Szene sind dabei. Das Ganze wird dann auch im deutschen und österreichischen Fernsehen übertragen.

Neben dem eigentlichen Konzert findet am Wörthersee dann immer noch ein großes Rahmenprogramm inklusive Aftershow-Party statt. Das Highlight bleibt aber die Show am Abend, durch die in diesem Jahr die beiden Moderatoren Barbara Schöneberger und Hans Sigl führen. Auch 2023 haben wieder viele Stars ihr Kommen angekündigt.

Wer in diesem Jahr alles mit dabei ist, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen alles rund um die Übertragung und Wiederholung der Show im TV und Stream.

"Starnacht am Wörthersee" 2023: Gäste im Programm der Show

Die "Starnacht am Wörthersee" findet nicht nur einmal, sondern gleich zweimal statt. Es handelt sich dabei nämlich genau genommen um mehrere Starnächte, die am Freitag, dem 7. Juli 2023, und Samstag, dem 8. Juli 2023, stattfinden. Allerdings wird nur der zweite Termin auch im TV ausgestrahlt, weshalb dieser bei den Zuschauern grundsätzlich beliebter ist und entsprechend die Eintrittskarten dafür schneller ausverkauft sind. Die geladenen Gäste treten allerdings normalerweise an beiden Tagen auf.

Mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem der US-Star Ray Dalton, der immer wieder auch die heimischen Charts stürmt. Aber selbstverständlich sind die meisten eingeladenen Gäste die bekannten Schlagerstars aus der Heimat. Hier haben wir Ihnen eine Liste aller Stars zusammengestellt, die ihr Kommen zur "Starnacht am Wörthersee" 2023 angekündigt haben:

Andreas Gabalier

Howard Carpendale

Andrea Berg

Ray Dalton

Maite Kelly

Alexander Eder

Kamrad

Melissa Naschenweng

LOI

Vanessa Mai als Wolkenfrei

Beatrice Egli

Die Mayerin

Laura Bilgeri

Julian Le Play

Matteo Bocelli

Wiener Sängerknaben

Tagtraeumer

"Starnacht am Wörthersee" 2023: Übertragung der Show im TV und Stream

Traditionell wird die "Starnacht am Wörthersee" im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Das hat sich auch 2023 nicht geändert. Da es sich um eine österreichische Veranstaltung handelt, ist die Show auch im ORF zu sehen. In Deutschland übernimmt die ARD die Übertragung der "Starnacht am Wörthersee". Los geht's pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Dann führen die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hans Sigl sowohl die Zuschauer vor Ort im Publikum als auch Zuhause auf dem Sofa durch den Abend.

Auch im Stream ist die Show kostenlos und ohne Probleme zu empfangen. Die ARD stellt ihr Live-Programm generell in einem Stream zur Verfügung. Auch die "Starnacht am Wörthersee" 2023 stellt dabei keine Ausnahme dar. Die Sendung ist daher ebenfalls im ARD-Live-Stream zu sehen.

Das sind die Sendedaten zur Übertragung der "Starnacht am Wörthersee" 2023:

Übertragung im TV : 8. Juli 2023, 20.15 Uhr, ARD und ORF 2

8. Juli 2023, 20.15 Uhr, und 2 Übertragung im Stream: 8. Juli 2023, 20.15 Uhr, ARD

Wiederholung der "Starnacht am Wörthersee" 2023

Nur einer der beiden "Starnacht am Wörthersee"-Termine 2023 wird auch im Fernsehen gezeigt. Wer diesen verpasst hat, kann ihn aber in einer Wiederholung nachholen. Wer ORF 2 empfängt, kann bereits am frühen Morgen des darauffolgenden Tages die Wiederholung der Show genießen. Ab 4.05 Uhr zeigt das österreichische Fernsehen die Aufzeichnung der Sendung ein zweites Mal.

Aber auch wer kein österreichisches Fernsehen empfängt (oder ausschlafen möchte), kann sich die Wiederholung des Schlager-Spektakels ansehen. Denn die Aufzeichnung der Show ist nach der Erstausstrahlung auch noch in der ARD-Mediathek zu finden. Dort kann sie jederzeit aufgerufen werden.