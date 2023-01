"Are You The One?" 2022: Die Kandidaten von Staffel 4 vorgestellt

Wer sind die Kandidaten bei "Are You The One?" 2022? Wir stellen Ihnen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Staffel 4 der Datingshow vor.

Bei der Datingshow " Are You The One?" füllen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld einen Fragebogen aus, auf dessen Basis die bestmöglichen Matches bestimmt werden. Doch wer sind überhaupt die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Are You The One?", die am Ende der Show womöglich nicht nur Geld, sondern auch den nächsten Partner oder die nächste Partnerin gewinnen?

In der aktuellen Staffel treten zehn Damen den Weg nach Griechenland an, mit ihnen werden elf Herren anreisen. Die Übertragung der 4. Staffel von "Are You The One?" übernimmt erneut der Streaming-Dienst RTL+. Wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "Are You The One?" aussehen, welche Berufe sie haben und woher sie kommen, haben wir recherchiert.

Wir stellen Ihnen alle 21 Singles ausführlich vor, die bei "Are you the One?" 2022 mit von der Partie sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kandidatinnen bei "Are you the One?" 2022: Diese Teilnehmerinnen sind dabei

Aurelia, 25 Jahre (Instagram: @aureliaziva)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Aurelia. Foto: Markus Hertrich, RTL

Die Vertrieblerin aus Ulm arbeitet ebenfalls als Model und sagt von sich selbst, dass sie mit niemandem zusammen sein könne, der im Club nur in der Ecke stehen würde. Denn Aurelia liebt Tanzen und Feiern - nach einer zweijährigen Phase als Single wäre sie auch wieder bereit, eine Beziehung einzugehen. Doch eigentlich geht es ihr bei "Are You The One?" um Spaß.

Carina, 23 Jahre (Instagram: @carina.nl)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Carina. Foto: Markus Hertrich, RTL

Carina hat durch ihre Teilnahme bei " Love Island" bereits Fernseherfahrung gesammelt, mit TV-Datingshows kennt sie sich also auch. Neben ihrer Arbeit als Pflegekraft im Altersheim setzt sich die Influencerin gerne mit freizügigen Outfits in Szene. Besonders wichtig sind für sie ihre Familie und ihre Freiheit.

Caroline, 21 Jahre (Instagram: @carlielybra)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Caroline. Foto: Markus Hertrich, RTL

Das Geld, das Caroline als Schichtleiterin im Einzelhandel verdient, gibt sie gerne für Modelle von Designern aus. Sie beschreibt sich selbst als zielstrebig und geht in ihrer Freizeit ins Fitnessstudio, macht etwas mit Freunden und ist am Handy auf Instagram. Nachdem ihre letzte Beziehung im fünften Jahr scheiterte, genießt sie nun ihre Freiheit und flirtet offensiv, wofür sich eine Datingshow wie "Are You The One?" bestens eignet.

Dorna, 22 Jahre (Instagram: @dodooofficial)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Dorna. Foto: Markus Hertrich, RTL

Dorna kommt aus Köln und gerade aus einer dreijährigen Beziehung, die gleichzeitig ihre erste war. Die Kosmetikerin wünscht sich einen Ruhepol, der sich der Herausforderung namens "Dorna" stellt. Dabei ist ihr Loyalität besonders wichtig. Sie sucht einen Mann, der weiß, was er will - vielleicht ist ja so einer unter den Kandidaten bei "Are You The One?" dabei.

Henna, 23 Jahre (Instagram: @hennschka)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Henna. Foto: Markus Hertrich, RTL

Was Henna mit den anderen Kandidatinnen von "Are You The One?" gemein hat, ist ihr Beziehungsstatus: Single. Ansonsten ist es ihr Wunsch, sich von anderen Personen abzuheben, anders zu sein. Dating-Apps sind nichts für sie, die vielen Dates und damit verbundene Small Talk sind zu anstrengend: Den Männern bei "Are You The One?" will die Studentin aus München dennoch eine Chance geben.

Juliette, 21 Jahre (Instagram: @juicyjuuly)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Juliette. Foto: Markus Hertrich, RTL

Nach sieben Jahren Beziehung stellte die Fitnesstrainerin fest, dass es in ihrer Heimatstadt Leipzig nach eigener Aussage nicht genug Auswahl gibt, was sich nun bei bei "Are You The One?" ändern soll. Was gibt es über Juliette zu sagen? Sie macht gern Party und Sport, alles weitere werden wir bei der Datingshow sehen.

Larissa, 22 Jahre (Instagram: @laaarissa_)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Larissa. Foto: Markus Hertrich, RTL

Mit ihrem Single-Dasein ist die Friseurin aus Stuttgart vollkommen zufrieden, sie gibt sich daher auch mit einem Sommerflirt zufrieden: Larissa sucht bei "Are You The One?" keine neuen Freunde, weshalb sie sich bei gemeinsamen Interesse am selben Mann gegen ihre mögliche Konkurrentin auch durchsetzen würde. Gleichzeitig will sie die anderen Kandidatinnen nicht verprellen.

Stefanie, 24 Jahre (Instagram: @stefxniex)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Stefanie. Foto: Markus Hertrich, RTL

Die Gastronomin aus Augsburg ist selbstständig und führt in Zusammenarbeit mit ihrem Vater ein gemeinsam eröffnetes Restaurant. Das bringt natürlich einiges an Arbeit mit sich, weshalb die Liebe bisher ein wenig auf der Strecke blieb - das soll die Teilnahme bei "Are You The One?" nun ändern.

Valeria, 22 Jahre (Instagram: @Valee_122)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Valeria. Foto: Markus Hertrich, RTL

Hart Schale, weicher Kern: Das trifft nach eigener Aussage auf die Industriekauffrau aus Lahr zu. In diesem weichen Kern steckt einiges an Emotionalität, was den ein oder anderen Mann abschrecken könnte, befürchtet sie - aber hoffentlich nicht bei "Are You The One?".

Vanessa, 26 Jahre (Instagram: @vanessita_x)

Eine der Kandidatinnen bei "Are You The One?": Vanessa. Foto: Markus Hertrich, RTL

Die Erzieherin und Masseurin aus Hamburg hat bei Männern keinen bevorzugten Typ, sondern achtet eher auf den Charakter. Fest im Leben sollte er stehen, Humor haben und auf sein Ziel fokussiert sein. Bei "Are You The One?" möchte Vanessa eine schöne Zeit haben und ein Abenteuer erleben.

Kandidaten bei "Are you the One?" 2022: Das sind die männlichen Teilnehmer

Barkin, 27 Jahre (Instagram: @barkin__crmt)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Barkin. Foto: Markus Hertrich, RTL

Der Erzieher aus Duisburg sieht sich selbst als offenen, direkten und ehrlichen Typ, der Schwierigkeiten habe, sich zu verlieben. Nichtsdestotrotz hat er das Ziel, später einmal eine Familie zu gründen. Dass er seine Zukünftige bei "Are You The One?" finden wird, hält er für eher unwahrscheinlich.

Burim, 27 Jahre (Instagram: @burimzejnullahi)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Burim. Foto: Markus Hertrich, RTL

Auch Burim will eine Familie gründen und Vater werden, am liebsten innerhalb der nächsten fünf Jahre. Der Maler aus Mollis in der Schweiz wünscht sich eine Frau, die ihm ähnlich ist, insbesondere in Bezug auf seinen Lifestyle. Ob er sie bei "Are You The One?" finden wird?

Cris, 26 Jahre (Instagram: @crl27_)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Cris. Foto: Markus Hertrich, RTL

Der Speditionskaufmann aus Hamburg spricht fließend spanisch und hat ein ähnlich ambitioniertes Ziel wie Burim: Zwei bis drei Kinder und ein Eigenheim innerhalb der nächsten fünf Jahre. Ob ihn die Teilnahme bei "Are You The One?" dem einen Schritt näher bringen wird, ist offen - wie Cris für einen Umzug aus Hamburg, sollte er die Frau fürs Leben finden.

Deniz, 24 Jahre (Instagram: @deniz__topcu)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Deniz. Foto: Markus Hertrich, RTL

Der junge Mann ist Selbstständiger in der Kommunikationsbranche und kommt aus Innsbruck in Österreich. Bevor er sich bei "Are You The One?" festlegen würde, müsste er erstmal mit mehreren Damen unterhalten, um sich einen Überblick und einen ersten Eindruck zu verschaffen. Außerdem könnte Deniz sich eine Teilnahme bei anderen TV-Projekten vorstellen.

Joel, 25 Jahre (Instagram: @joelkubitza)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Joel. Foto: Markus Hertrich, RTL

Joel kommt aus Recklinghausen, ist selbstständiger Vermögensberater, hat eine Wohnung in Cala Ratjada und weiß, wie man mit Frauen redet. Alles gesagt, die Teilnahme bei "Are You The One?" war nur eine Frage der Zeit.

Ken, 25 Jahre (Instagram: @tannedken)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Ken. Foto: Markus Hertrich, RTL

Der Product Researcher aus Mainz hat hohe Ansprüche an eine mögliche Partnerin, ob bei "Are You The One?" jemand seinen Anforderungen gerecht werden kann?

Kenneth, 24 Jahre (Instagram: @kenneth_nbs)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Kenneth. Foto: Markus Hertrich, RTL

Auch Kenneth ist wählerisch und muss erst zu 100 Prozent sicher sein, dass alles passt, bevor er eine Beziehung eingeht. Auch wenn der Finanzberater aus Hamburg es eher unverbindlich und locker hält, will er sich bei "Are You The One?" nur auf eine Dame konzentrieren.

Maximilian, 28 Jahre (Instagram: @max_stiennon)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Max. Foto: Markus Hertrich, RTL

Der Mann mit der längsten Berufsbeschreibung bei "Are You The One?": Maximilian aus Arnsberg ist Berufskraftfahrer und beginnt Ende 2022 eine Umschulung zum Fahrer im Geld- und Werttransport. Als Grund für seinen Singlestatus hat er seine dominante und wählerische Art ausgemacht.

Pascal, 23 Jahre (Instagram: @pascalkiehl_)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Pascal. Foto: Markus Hertrich, RTL

Pascal hat 2022 bereits bei einer Datingshow mitgemacht, und zwar bei "Temptation Island". Der Personaltrainer aus Düsseldorf will irgendwann nach Spanien auswandern und seine Liebste gerne mitnehmen.

Sasa, 23 Jahre (Instagram: @sasagatsby)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Sasa. Foto: Markus Hertrich, RTL

Es wäre ihm eine Ehre, in der Villa bei "Are You The One?" Sex zu haben - vielleicht sogar mit zwei Frauen. Mal sehen, wie weit der Angestellte in einem Familienunternehmen aus Berlin bei Datingshow kommt.

Marwin, 25 Jahre (Instagram: @Marwin.klute)

Einer der Kandidaten bei "Are You The One?": Marwin. Foto: Markus Hertrich, RTL

Der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Hameln hat zwei Seiten: Einmal Geschäftsmann, auf Geld und Karrierre konzentriert - unter der Woche. Und am Wochenende? Feiern, Flirten und Frauen. Schöne Alliteration, doch eine feste Freundin passt für Marwin da trotzdem nicht ins Bild: Auch bei "Are You The One?" sucht er nicht nach einer festen Beziehung.

(AZ)