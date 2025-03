"Are You The One?" 2025: Kandidaten in Staffel 6

In der Reality-Show „Are You The One“ suchen 20 Singles, zehn Männer und zehn Frauen, nach der großen Liebe - allerdings unter ungewöhnlichen Bedingungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben gemeinsam in einer Villa, für jeden wurde zuvor von Experten ein „Perfect Match“ ermittelt. Das Besondere: Niemand weiß, wer sein Gegenstück ist.

Im Laufe der Sendung müssen die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Herausforderungen und Aufgaben meistern, um herauszufinden, wer zu wem gehört. Am Ende jeder Woche gibt es eine „Matching Night“, in der die Paare versuchen müssen, so viele richtige Matches wie möglich zu finden. Ziel ist es, alle Paare richtig zu identifizieren, um den Hauptpreis von 200.000 Euro zu gewinnen.

Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der sechsten Staffel? Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten vor.

„Are You The One?“ 2025: Das sind die Teilnehmerinnen in Staffel 6

Anna (24) aus Köln

Anna Foto: RTL / Frank Beer

Die Kölnerin hat bisher noch keine TV-Erfahrung. Sie studiert Psychologie und arbeitet nebenbei als Model. Ihre große Leidenschaft ist Hip-Hop-Tanzen. Anna ist seit zwei Jahren Single und wünscht sich einen ehrlichen, lustigen, sportlichen Mann mit Ausstrahlung. Die 24-Jährige hat zu allem eine Meinung, lässt sich dabei auch nicht gerne umstimmen: „Ich bin in jeglichen Bereichen sehr selbstbewusst. Ich bin sehr authentisch und stehe zu allem, was ich von mir gebe.“

Camelia (29) aus München

Camelia Foto: RTL / Frank Beer

Die 29-Jährige ist Influencerin und hat schon Erfahrungen in verschiedenen TV-Formaten sammeln können. Sie hatte bereits Auftritte in „Ready? Fresh? Date!“, „Hausparty X“ und „Krass Klassenfahrt“. Camelia beschreibt sich als extrovertierten, offenen und sehr ehrlichen Menschen. Wenn sie sich schlecht behandelt fühle, fahre sie aber auch mal die Krallen aus. Der Mann an ihrer Seite muss ihr zeigen, dass er sie will und alles für sie tun, um sie erobern zu können. Sie sagt: „Lügst du mich einmal an, ist es definitiv vorbei.“

Chiara (24) aus Neuss

Chiara Foto: RTL / Frank Beer

Chiara arbeitet als Immobilienkauffrau und führt nebenbei mit ihrer Mutter zusammen einen Modeladen für Secondhand-Kleidung. Die 24-Jährige meint, ihre gutmütige und loyale Ader ist häufig der Grund dafür, dass sie von Partnern und Freunden ausgenutzt wird. Chiara steht auf deutlich größere Männer, die tätowiert und sportlich sind. Gegenüber RTL sagt sie: „Wenn ein Mann sich nicht zwischen mir und einer anderen entscheiden könnte, würde das mein Ego kränken.“

Deisy (26) aus Düsseldorf

Deisy Foto: RTL / Frank Beer

Die 26-Jährige hat noch keine TV-Erfahrung und arbeitet aktuell als Friseurin. Deisy beschreibt sich als Herzensmenschen mit großem Einfühlungsvermögen und einer offenen und kommunikativen Seite. Dabei trage sie ihr Herz auf der Zunge und vertrete eine starke Meinung, von der sie sich nur schwer abbringen lasse. Deisy sagt: „Meine einzige Beziehung dauerte über 10 Jahre.“

Ina (30) aus Bielefeld

Ina Foto: RTL / Frank Beer

Ina ist Tattoo- und Make-Up-Artist. Da ihr ein Bürojob zu eintönig war, hat sie sich mit einem Tattoo-Studio selbstständig gemacht. Ina beschreibt sich als „extrovertierte und gesellige“ Person und wird nur selten emotional. Als freiheitsliebender Mensch falle es ihr schwer, den Schritt in eine Beziehung zu wagen: „Ich mag es, wenn die Männer rangehen, und dann gucke ich, ob ich sie zurückweise.“

Joanna (26) aus Stuttgart

Joanna Foto: RTL / Frank Beer

Joanna arbeitet derzeit als Store-Managerin. Sie besitzt ein starkes Selbstbewusstsein und erwartet von einem Mann dieses anzuerkennen und alles für sie zu machen: „Wer mich wie eine Prinzessin behandelt, hat gute Chancen.“ Durch ihre sture und temperamentvolle Ader könne Joanna im Streit sehr laut und impulsiv werden.

Nadja (25) aus Stuttgart

Nadja Foto: RTL / Frank Beer

Die Stuttgarterin studiert und ist nebenbei DJane. Durch diesen Job fällt es ihr schwer, Männer kennenzulernen, die es ernst mit ihr meinen. Nadja ist ein Partygirl und liebt es, zu tanzen und feiern zu gehen. Eifersucht ist ein großes NoGo für die 25-Jährige, weil sie sehr viele männliche Freunde hat und auch im Nachtleben von vielen Männern umgeben ist. Sie sagt aber: „Ich hatte meine Single Era – jetzt bin ich ready für was Festes!“

Nasti (27) aus Kiel

Nasti Foto: RTL / Frank Beer

Die 27-Jährige ist Amtsassistentin und seit zwei Jahren Single. „Ich habe meine Ansprüche schon runtergeschraubt und trotzdem ist der Richtige bisher nicht dabei.“ Auf schüchterne Männer steht Nasti gar nicht. Für sie muss ein Mann auf die Frau zukommen, und nicht umgekehrt. Nasti hofft, in fünf Jahren verheiratet zu sein und Kinder zu bekommen.

Selina (23) aus Nürnberg

Selina Foto: RTL / Frank Beer

Die Bürokauffrau aus Nürnberg beschreibt sich als sehr kommunikativ und unabhängig und liebt es, gegen den Strom zu schwimmen. Ihr Temperament verleite sie dazu, schnell laut zu werden und an die Decke zu gehen. Sie selbst sagt: „Ich würde mich nicht daten wollen.“

Sophia (23) aus Siegen

Sophia Foto: RTL / Frank Beer

Sophia hat noch keine TV-Erfahrungen und arbeitet derzeit als Abbuchungsmanagerin. Sie ist seit 2021 Single und genießt nach ihrer sechsjährigen Beziehung aktuell die Freiheiten des Single-Lebens. Sophias zukünftige Partner muss sich ihre Aufmerksamkeit mit zwei Katzen und einem Pferd teilen. Sie sagt: „Ich falle immer auf die falschen Männer rein, aber ziehe die auch an.“

„Are You The One?“ 2025: Diese Teilnehmer sind mit dabei

Danish (27) aus Garbsen

Danish Foto: RTL / Frank Beer

Danish ist derzeit als Sales Manager tätig. Er meint: „Dank meines Aussehens habe ich noch nie einen Korb bekommen.“ Über Konkurrenz mache sich der 27-Jährige keine Sorgen und sagt, er „kann auch mal eklig werden“, wenn es darauf ankomme. Er steht auf natürliche Frauen, die ein „hübsches und süßes Gesicht“ haben.

Dino (29) aus München

Dino Foto: RTL / Frank Beer

Dino ist selbstständig und hat noch keine Fernseherfahrungen. Der 29-Jährige sagt, er „habe mit dem Alter gemerkt, dass es Wichtigeres gibt als die Optik.“ Nach einer fünfjährigen Beziehung genießt Dino jetzt die Vorzüge des Single-Lebens. Dino führt einen sehr unverbindlichen und spontanen Lebensstil. Ein gleichbleibender Alltag sei nichts für ihn, lieber möchte er spontan reisen und viel Freiraum haben.

Dion (25) aus Pfungstadt

Dion Foto: RTL / Frank Beer

Der Großhandelskaufmann steht auf „leicht gemachte“, kurvige Frauen, vorzugsweise aus dem osteuropäischen Raum. Außerdem sollte sein Perfect Match auch seinen Musikgeschmack teilen, daher wären Frauen, die nichts mit RnB oder HipHop anfangen können, ein absolutes NoGo für ihn.

Enes (23) aus Hamburg

Enes Foto: RTL / Frank Beer

Enes studiert BWL und ist seit fünf Jahren Single. Er mag keine Gewohnheit und bezeichnet sich in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen eher als oberflächlich. Bei AYTO macht er sich keine Sorgen um Konkurrenz, weil seiner Meinung nach die Aufmerksamkeit immer auf ihn gerichtet ist, wenn er einen Raum betritt.

Josh (28) aus Monaco

Josh Foto: RTL / Frank Beer

Josh ist Influencer und Musiker. Er hat bereits TV-Erfahrung, da er 2021 Teilnehmer bei „Are You The One? UK“ war. Er hat deutsche und britische Wurzeln, lebt derzeit aber in Monaco. Obwohl Josh sich nach eigener Aussage schnell verliebt, hatte er bisher noch nie eine Beziehung. Rauchen, ein voll tätowierter Körper oder Unnatürlichkeit sind absolute No-Go's für den 28-Jährigen.

Joshua (24) aus Aachen

Joshua Foto: RTL / Frank Beer

Joshua ist Student und kellnert nebenbei. Er sagt, als Kellner einer angesagten Bar werde er oft von Frauen angesprochen. Joshuas Traumfrau ist und bleibt seine Mutter, der bisher keine seiner Ex-Freundinnen das Wasser reichen konnte. Es sagt zu RTL: „Ich halte mir eine Frau lieber warm, bevor ich Schluss mache, bevor ich am Ende nichts mehr ‚zu essen‘ habe.“

Kaan (29) aus Hürth

Kaan Foto: RTL / Frank Beer

Kaan sagt, er mache sich um Konkurrenz keine Sorgen, denn als Barkeeper wisse er genau, wie er die Frauen erobern müsse. Für ihn hat der Charakter einer Frau einen höheren Stellenwert als ihr Aussehen. Der 29-Jährige sieht sich als absoluten Teamplayer, will versuchen, Dramen so gut es geht aus dem Weg zu gehen und Entscheidungen gemeinsam als Gruppe zu treffen.

Levin (25) aus Karlsruhe

Levin Foto: RTL / Frank Beer

Levin ist Physiotherapeut und meint deshalb genau zu wissen, wie er die Frauen um den Finger wickeln kann. Er sagt dazu: „Meinen magischen Händen kann keine widerstehen.“ In einer Partnerschaft brauche der 25-Jährige genügend Raum zum Atmen, daher wären sehr anhängliche Frauen ein absolutes No-Go für ihn.

Sinan (30) aus Berlin

Sinan Foto: RTL / Frank Beer

Sinan ist Sales Manager und gelernter Modeberater aus Berlin. Er beschreibt sich als lebensfroh und kommunikativ und verleiht sich selbst den Titel „Smile.“ Um sich einer Frau körperlich nähern zu können, müsse der 30-Jährige zunächst eine emotionale Bindung zu ihr aufbauen. Frauen mit zu viel Make-up und gemachten Lippen sehen für Sinan alle gleich aus und sind daher absolute No-Go's.

Tano (23) aus Siegen

Tano Foto: RTL / Frank Beer

Tano ist aktuell Maschinenführer. Laut ihm verlieben sich Frauen schnell in seine Art und Aura, nur bei ihm wollte es bisher noch nicht funken. Über AYTO sagt er: „Ich bin nicht da, um die Liebe meines Lebens zu finden, sondern um Spaß zu haben.“ Der selbst ernannte Sonnenschein wünscht sich eine Beziehung, wie er sie mit seinen Jungs hat: „Mit viel Humor, ohne ständig texten zu müssen.“