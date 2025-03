"Are You The One" 2025: Sendetermine und Übertragung von Staffel 6

„Are You The One?“ ist eine Reality-TV-Show, bei der eine Gruppe von Singles, die alle auf der Suche nach der großen Liebe sind, in ein luxuriöses Haus zieht. Ihr Ziel? Das perfekte Date zu finden - aber auf ungewöhnliche Weise. Jeder Teilnehmer hat bereits den perfekten Partner, der von Experten vorausgewählt wurde, aber anonym bleibt. Diese potenziellen „Perfect Matches“ wurden anhand von Persönlichkeitsprofilen, psychologischen Tests und umfangreichen Analysen ermittelt. Die Teilnehmer wissen jedoch zu Beginn der Show nicht, wer ihr „Perfect Match“ ist.

Um den Richtigen zu finden, müssen die Singles zusammenarbeiten und einander besser kennenlernen. Das Besondere: Sie müssen strategisch denken, denn es geht nicht nur um die große Liebe, sondern auch um das große Geld.

Seit wann läuft die sechste Staffel „Are You The One“? Wie liegen die Sendetermine? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zu Übertragung, Kandidaten und Moderatorin finden Sie hier.

„Are You The One?“ 2025: Ablauf von Staffel 6

Die sechste Staffel von „Are You The One?“ läuft seit dem 4. Februar 2025. Die Staffel bringt 20 Singles auf die Suche nach ihrem perfekten Match. In zehn „Matching Nights“ versuchen sie, ihr persönliches Gegenstück zu finden. Die Staffel umfasst 21 Episoden plus eine Reunion-Folge. Die ersten 20 Folgen werden als Doppelfolgen ausgestrahlt, das Wiedersehen folgt eine Woche später.

Sendetermine von Staffel 6 „Are You The One?“ 2025

Wie bereits erwähnt, wurde die erste Doppelfolge von „Are You The One?“ am 4. Februar 2025 übertragen. Damit ergeben sich die folgenden Sendetermine der Show:

Folge 1 und 2: Dienstag, 4. Febraur 2025

Folge 3 und 4: Dienstag, 11. Februar 2025

Folge 5 und 6: Dienstag, 18. Februar 2025

Folge 7 und 8: Dienstag, 25. Februar 2025

Folge 9 und 10: Dienstag, 4. März 2025

Folge 11 und 12: Dienstag, 11. März 2025

Folge 13 und 14: Dienstag, 18. März 2025

Folge 15 und 16: Dienstag, 25. März 2025

Folge 17 und 18: Dienstag, 1. April 2025

Folge 19 und 20: Dienstag, 8. April

Folge 21 - Wiedersehen: Dienstag, 15. April

Übertragung von „Are You The One?“ 2025 im Stream

Die sechste Staffel der Dating-Show „Are You The One?“ wird wie bisher bei der Streamingplattform RTL+ übertragen. Die Episoden laufen also nicht im linearen TV-Programm des Senders, sondern sind nur per Streaming abrufbar. Um die neuen Folgen auf RTL+ sehen zu können, benötigen Sie demnach ein kostenpflichtiges Abonnement. Derzeit (Stand: Februar 2025) kostet das günstigste Abo-Modell dort 5,99 Euro pro Monat.

Kandidaten bei „Are You The One?“ 2025

Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten sind in der sechsten Staffel mit von der Partie:

Anna: 24 aus Köln

Camelia: 29 aus München

Chiara: 24 aus Neuss

Deisy: 26 aus Düsseldorf

Ina: 30 aus Bielefeld

Joanna: 26 aus Stuttgart

Nadja: 25 aus Stuttgart

Nasti: 27 aus Kiel

Selina: 23 aus Nürnberg

Sophia: 23 aus Siegen

Danish: 27 aus Garbsen

Dino: 29 aus München

Dion: 25 aus Pfungstadt

Enes: 23 aus Hamburg

Josh: 28 aus Monaco

Joshua: 24 aus Aachen

Kaan: 29 aus Hürth

Levin: 25 aus Karlsruhe

Sinan: 30 aus Berlin

Tano: 23 aus Siegen

Moderation der 6. Staffel „Are You The One?“

Die Moderation der Show übernimmt wie gewohnt Sophia Thomalla. Sie erlangte Bekanntheit als Model, Schauspielerin und Moderatorin. Thomalla moderiert die Sendung bereits seit der zweiten Staffel. Beim Promi-Ableger der Show „Are You The One - Reality Stars in Love“ ist sie ebenfalls die Gastgeberin.