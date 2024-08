"Are You The One? Realitystars in Love" 2024: Start, Sendetermine und Übertragung

Es ist wieder soweit: „Are You The One? Reality Stars in Love“ 2024 startet auf RTL+. Es ist bereits Staffel 4 der VIP-Ausgabe der Kuppelshow, die im Jahr 2021 erstmals ausgestrahlt wurde und von Sophia Thomalla moderiert wird. Die 34-Jährige ist neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin auch als Model und Schauspielerin aktiv und wirkte schon in diversen Film-und Fernseh-Produktionen mit.

Das Konzept von „Are You The One?“ ist schnell erklärt: Zehn weibliche und zehn männliche Realitystars suchen in Thailand nach ihrem „Perfect Match“. Damit sie dabei möglichst erfolgreich sind, matchen Psychologen jeden der Singles bereits vor Beginn des Dating-Formats mit einem passenden Kandidaten oder einer passenden Kandidatin. Unter der thailändischen Sonne liegt es dann aber an den Teilnehmern, ihren perfekten Partner selbst zu finden. In der finalen „Matching Night“ haben sie die Chance, 200.000 Euro zu gewinnen – dafür müssen sie jedoch alle zehn „Perfect Matches“ ausfindig machen.

Wann genau startet „Are You The One? Realitystars in Love“ 2024? Wie lauten die Sendetermine und wo wird Staffel 4 der Kuppelshow übertragen? Alle Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

„Are You The One? Realitystars in Love“ 2024: Start von Staffel 4

Der Startschuss von „Are You The One?“ ist gefallen: Los geht es am Freitag, dem 26. Juli 2024. Die neue Staffel besteht aus 21 neuen Episoden, welche als Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Zum krönenden Abschluss folgt das große Wiedersehen - dabei treffen alle Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal aufeinander, um gemeinsam auf die Staffel zurückzublicken. Nicht aufgeklärte Konflikte unter den Teilnehmern während der Staffel sorgen gerade beim Wiedersehen häufig für Zündstoff.

„Are You The One? Realitystars in Love“ 2024: Sendetermine von Staffel 4

Wie bereits erwähnt, erscheint die erste Doppelfolge von „Are You The One?“ 2024 am Freitag, dem 26. Juli - dementsprechend ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1 + 2: Freitag, 26. Juli 2024

Folge 3 + 4: Freitag, 2. August 2024

Folge 5 + 6: Freitag, 9. August 2024

Folge 7 + 8: Freitag, 16. August 2024

Folge 9 + 10: Freitag, 23. August 2024

Folge 11 + 12: Freitag, 30. August 2024

Folge 13 + 14: Freitag, 6. September 2024

Folge 15 + 16: Freitag, 13. September 2024

Folge 17 + 18: Freitag, 20. September 2024

Folge 19 + 20: Freitag, 27. September 2024

Folge 21: Freitag, 4. Oktober 2024 (Wiedersehen)

Übertragung von „Are You The One? Realitystars in Love“ 2024 im Stream

Die vierte Staffel des Dating-Formats wird wie gewohnt auf RTL++ übertragen. Dabei handelt es sich um die sendereigene Streaming-Plattform des Kölner Privatsenders RTL. Das bedeutet, dass es die neuen Episoden nicht im linearen Fernsehen, sondern lediglich im Stream zu sehen gibt. Da die Nutzung der Inhalte von RTL+ kostenpflichtig ist, benötigen Sie ein Abo, um Staffel 4 von „Are You The One? Realitystars in Love“ verfolgen zu können. Derzeit kostet die günstigste Variante eines solchen Abos 6,99 Euro im Monat. Die Folgen der Sendung stehen auch nach ihrer Premiere vollständig und abrufbereit auf der Plattform zur Verfügung.