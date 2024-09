"Are You The One? Realitystars in Love" 2024: Die Teilnehmer in Staffel 4

Bei „Are You The One? Reality Stars in Love“ handelt es sich um die VIP-Ausgabe der bekannten Kuppelshow „Are You The One?“. Der einzige wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Teilnehmer der VIP-Ausgabe bereits aus anderen Realityshows bekannt sind. Das Konzept der Sendung bleibt derweil dasselbe: Die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ - zuvor matchen Psychologen jeden der Singles bereits mit einem passenden Teilnehmer oder einer passenden Teilnehmerin. Am Ende gibt es 200.000 Euro zu gewinnen, aber nur, wenn in der entscheidenden „Matching Night“ alle zehn „Perfect Matches“ ausfindig gemacht werden. Los ging es laut offiziellen Sendeterminen von AYTO 2024 ab dem 26. Juli 2024.

Bei „Are You The One?“ 2024 handelt es sich bereits um Staffel 4 der Promi-Edition, die auf RTL+ ausgestrahlt wird. Damit die Zahl der Matches am Ende aufgeht, sind wieder zehn weibliche und zehn männliche Reality Stars mit dabei. Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten von Staffel 4? Wir stellen sie vor.

„Are You The One?“ 2024: Das sind die Teilnehmerinnen in Staffel 4

Asena (27) aus Köln

Icon Vergrößern Asena, 27, Content Creatorin aus Köln Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Asena, 27, Content Creatorin aus Köln Foto: RTL / Frank Beer

Die Kölnerin nahm im Jahr 2019 bereits an „Love Island“ teil, seit Juli 2023 ist sie Single. Asena beschreibt sich selbst als aufgeschlossene und selbstbewusste Frau, die sich nicht davor scheut, ihre Meinung klar zu äußern. Sobald sie jemanden interessant findet, macht sie keinen Hehl daraus: „Ich kann ganz schnell von Null auf 100 sein, wenn mir einer gefällt“, so die 27-Jährige.

Gabriela (23) aus Heilbronn

Icon Vergrößern Gabriela, 23, selbstständig aus Heilbronn Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Gabriela, 23, selbstständig aus Heilbronn Foto: RTL / Frank Beer

Gabriela ist seit September 2021 Single und nahm im letzten Jahr an „Ex on the Beach“ teil. Gabriela vergleicht sich selbst mit einer Packungsbeilage aus der Apotheke, die davor warnt, dass sie anstrengend ist. Die Halb-Brasilianerin ist sehr temperamentvoll, laut und impulsiv, wie sie selbst einräumt: „Ich bin schon eifersüchtig, mittlerweile aber gesünder. Wenn jemand meine Grenzen überschreitet, kommt der Teufel raus.“

Jennifer (25) aus Düsseldorf

Icon Vergrößern Jennifer, 25, Influencerin aus Düsseldorf Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Jennifer, 25, Influencerin aus Düsseldorf Foto: RTL / Frank Beer

„Ich hatte drei Beziehungen und alle waren toxisch“, so Jennifer, die seit einem halben Jahr als Single durchs Leben geht. Nachdem sie bisher kein Glück mit Männern hatte, sucht sie nun bei AYTO nach ihrem „Perfect Match“. Zuvor war sie bereits in den Formaten „Love Island“ (2022), „Promi Big Brother“ (2022), „The Real Life“ (2022) zu sehen.

Laura L. (28) aus München

Icon Vergrößern Laura L., 28, Content Creatorin aus München Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Laura L., 28, Content Creatorin aus München Foto: RTL / Frank Beer

Auch Laura L. dürfte dem einen oder anderen Zuschauer aus verschiedenen Reality-TV-Shows bekannt sein. Im Jahr 2021 etwa nahm sie an der zweiten Staffel der regulären Ausgabe von „Are You The One?“ teil. Laura hat nach eigenen Angaben ein feines Gespür für Männer: „„Ich würde behaupten, ich kann Red Flags innerhalb von 500 Metern erkennen“, so die Content Creatorin, die seit acht Jahren Single ist.

Laura M. (33) aus Essen

Icon Vergrößern Laura M., 33, selbstständige Friseurin aus Essen Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Laura M., 33, selbstständige Friseurin aus Essen Foto: RTL / Frank Beer

„Ich bin kein Wifey-Material, ich habe keine Zeit für Hausfrauenzeugs wie Putzen“, so Laura M., die es liebt, frei zu sein und sich in Beziehungen schnell eingeengt fühlt. Die 33-Jährige bezeichnet sich selbst als absolute „Partymaus“ und ihr Leben als eine einzige Party. 2020 nahm sie an der ersten Staffel von „Are You The One?“ teil, damals noch als „Normalo“.

Linda (23) aus München

Icon Vergrößern Linda, 23, Zahnmedizinische Fachangestellte aus dem Raum München Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Linda, 23, Zahnmedizinische Fachangestellte aus dem Raum München Foto: RTL / Frank Beer

Lina nahm 2021 an GNTM teil und eckte dabei häufig mit ihrem eher weniger netten Verhalten an. Dafür bekam sie auf Social Media mächtig Gegenwind - der Hass macht ihr nichts aus, doch sie bedauert es, dass sie nie ihr wahres Gesicht nie zeigen konnte. „Ich würde mich als ein bisschen zickig, aber liebevoll beschreiben“, sagt Linda heute über sich selbst.

Nadja (24) aus München

Icon Vergrößern Nadja, 24, Kauffrau für Büromanagement aus München Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Nadja, 24, Kauffrau für Büromanagement aus München Foto: RTL / Frank Beer

Im vergangenen Jahr war Nadja als Teilnehmerin bei „Love Fool“ zu sehen. Dabei verguckte sie sich in einen vergebenen Mann - aktuell genießt sie ihr Single-Leben, möchte aber gerne wieder eine Beziehung führen. Womöglich muss sie bei AYTO gar nicht den ersten Schritt machen: „Ich gehe auf keinen Mann zu, die kommen von selbst“, behauptet die Münchnerin selbstbewusst.

Tara (31) aus London

Icon Vergrößern Tara, 31, Realitystar aus London Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Tara, 31, Realitystar aus London Foto: RTL / Frank Beer

In Österreich ist Tara bereits seit 14 Jahren im Reality TV bekannt. In ihr steckt eine Romantikerin, die schnell Gefühle zulässt. Sogenannte „Fuckboys“ haben bei ihr grundsätzlich eine Chance. Derzeit bewegt sich die 31-Jährige „ortsunabhängig“ zwischen Wien und London, für den richtigen Mann wäre sie allerdings durchaus bereit, umzuziehen.

„Are You The One?“ 2024: Diese Teilnehmer sind mit dabei

Alexander „Alex“ (28) aus Mannheim

Icon Vergrößern Alexander "Alex", 28, Koch aus Mannheim Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Alexander "Alex", 28, Koch aus Mannheim Foto: RTL / Frank Beer

Alex arbeitet als Koch und war schon in den Formaten „First Dates“ (2021), „Rate My Date“ (2022) und „Die Bachelorette“ (2023) zu sehen. Er findet Frauen interessant, die viel zu erzählen haben und immer das Positive in schlechten Situationen sehen. Das Aussehen spielt für ihn dabei eine untergeordnete Rolle. „Es geht mir nicht darum, die Frau direkt ins Bett zu kriegen, ich will sie kennenlernen“, stellt er klar.

Antonino (27) aus Frankfurt

Icon Vergrößern Antonino, 27, Fitnesstrainer aus Frankfurt Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Antonino, 27, Fitnesstrainer aus Frankfurt Foto: RTL / Frank Beer

Auch für Antonino ist es nicht die erste Teilnahme an AYTO - 2023 war er schon einmal dabei. Laut eigener Einschätzung liegt die Anzahl seiner vergangenen Beziehungen im zweistelligen Bereich. Die meisten davon waren jedoch so kurz, dass man sie bestenfalls als Kennenlernphasen bezeichnen könnte. Der Grund dafür ist vermutlich der, dass Antonino sich schnell von einer Frau gelangweilt fühlt und das Interesse verliert.

Kaan (27) aus Duisburg

Icon Vergrößern Kaan, 27, Fuhrparkmanager und Influencer aus Duisburg Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Kaan, 27, Fuhrparkmanager und Influencer aus Duisburg Foto: RTL / Frank Beer

Kaan identifiziert sich selbst als „Löwe“ und möchte bei AYTO mit seiner Art für Aufsehen sorgen. Für ihn zählen vor allem die drei F‘s: Flirten, Frauen und Fame. Kaan mag es, wenn Frauen den ersten Schritt machen und ihn ansprechen. Zu seinem Beuteschema zählen insbesondere zierliche Frauen mit Kurven und schönen Händen, die auch gerne eifersüchtig sein dürfen.

Lars (27) aus Stuttgart

Icon Vergrößern Lars, 27, Industriemechaniker aus Stuttgart Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Lars, 27, Industriemechaniker aus Stuttgart Foto: RTL / Frank Beer

In seiner letzten Datingshow „Ex on the Beach“ (2022) lernte der Stuttgarter Ex-Freundin Jill kennen, mit der die Beziehung nach eineinhalb Jahren unschön endete - nämlich mit einer öffentlichen Schlammschlacht. Nun ist Lars zurück im Reality-TV und grundsätzlich auch bereit für etwas Festes - vorausgesetzt, seine Auserwählte ist nicht zu eifersüchtig. Erstmal möchte er aber bei AYTO eine gute Zeit haben.

Lukas (29) aus Hamburg

Icon Vergrößern Lukas, 29, Fitness- und Onlinecoach aus Hamburg Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Lukas, 29, Fitness- und Onlinecoach aus Hamburg Foto: RTL / Frank Beer

Seine letzte Teilnahme an einem Reality-TV-Format liegt noch gar nicht lange zurück: So war Lukas bei „Prominent getrennt“ 2024 dabei, gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Chiara. Dabei stellte sich heraus, dass er ihr während der Beziehung nicht immer treu war. Lukas möchte nun nach vorne schauen und die Frauen bei AYTO mit seiner selbstbewussten Art überzeugen.

Marc-Robin (27) aus Karlsruhe

Icon Vergrößern Marc-Robin, 29, Realitystar aus Karlsruhe Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Marc-Robin, 29, Realitystar aus Karlsruhe Foto: RTL / Frank Beer

Marc-Robin ist seit Sommer 2021 Single und AYTO sein erstes Format ohne Ex-Partnerin Michelle. Hier möchte der 27-Jährige zeigen, wie er wirklich ist. Er schätzt sich selbst als eher naiv und gutgläubig ein. Mar-Robin beschreibt sich als absoluter Beziehungsmensch, der sich von einem Korb nicht verunsichern lässt. Prinzipiell wäre er offen dafür, mit einer Partnerin aus dem Format zu gehen.

Nikola (28) aus München

Icon Vergrößern Nikola, 28, Influencer und Model aus München Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Nikola, 28, Influencer und Model aus München Foto: RTL / Frank Beer

„Meine letzte Beziehung war zwei Jahre ok, zwei Jahre toxisch“ - so beschreibt Nikola seine letzte Partnerschaft. Nach dieser eher schlechten Erfahrung wünscht er sich nun eine sympathische Frau an seiner Seite, die seinen Humor teilt und Positivität ausstrahlt. Allerdings muss sie tiefgründige Gespräche mit dem Münchner führen können, um ihn von sich zu überzeugen.

Tim (27) aus Stuttgart

Icon Vergrößern Tim, 27, Personal Trainer aus Stuttgart Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Tim, 27, Personal Trainer aus Stuttgart Foto: RTL / Frank Beer

Der Stuttgarter setzt bei Frauen vor allem auf Natürlichkeit und bevorzugt eine positive Ausstrahlung - dazu gehört auch ein schönes Lächeln. Beim Flirten übernimmt er gerne den aktiven Part, fühlt sich aber auch geschmeichelt, wenn die Frau die Initiative ergreift. Freiheit, Offenheit und Unabhängigkeit sollte seine potenzielle Partnerin mit ihm teilen. Derzeit genießt Tim nach dreijähriger On-Off-Beziehung sein Single-Leben.

Perfect Matches bei „Are You the One?“ 2024: Diese Paare haben das Haus verlassen

Noch nie hat es so schnell geklappt, dass das erste „Perfect Match“ ermittelt wird, doch Folge 5 bringt Gewissheit. Emmy und Chris sind ein „Perfect Match“ und verlassen gemeinsam die Villa. Mittlerweile hat sich mit Anastasia und Ozan ein weiteres „Perfect Match“ gefunden.

Emmy (24) aus Madrid

Icon Vergrößern Emmy, 24, Realitystar aus Madrid Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Emmy, 24, Realitystar aus Madrid Foto: RTL / Frank Beer

Emmy ist eine feste Größe im deutschen Reality-TV. Sie war schon in einigen Formaten zu sehen, darunter „Temptation Island VIP“ (2021), „Promis unter Palmen“ (2021) und „Das große Promibüßen“ (2023), um nur ein paar zu nennen. Nach eigenen Angaben war sie bis vor kurzem noch in einer Beziehung. Es scheint vor allem eine Sache zu geben, die Emmy an Männern attraktiv findet: „Mein Geld ist mein Geld und dein Geld ist mein Geld“, erklärt die in Madrid lebende 24-Jährige.

Chris (35) aus Köln

Icon Vergrößern Chris, 35, selbstständig aus Köln Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Chris, 35, selbstständig aus Köln Foto: RTL / Frank Beer

Chris bringt schon viel Reality-TV-Erfahrung mit, da er bereits in diversen Formaten mit dabei war. Keins davon war allerdings eine Dating-Show - dementsprechend ist „Are You The One?“ 2024 eine neue Erfahrung für ihn. Er geht seit April 2021 als Single durchs Leben und hat nach eigenen Angaben eher selten One-Night-Stands. Zudem beschreibt er sich selbst als einfühlsamer und offener Mensch.

Anastasia (24) aus Berlin

Icon Vergrößern Anastasia, 24, Erotikmodel und Influencerin aus Berlin Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Anastasia, 24, Erotikmodel und Influencerin aus Berlin Foto: RTL / Frank Beer

Anastasia ist bekannt aus den Formaten „Ex on the Beach“ und „Playmate“, an denen sie in den Jahren 2023 und 2022 teilnahm. Seit Juni 2022 geht sie als Single durchs Leben. Nach eigenen Angaben liebt sie es, zu flirten und geht offen und aktiv auf Männer zu. Sie bevorzugt verständnisvolle Männer mit dunklem Teint, dunklen Haaren und einem auffälligen Charakter.

Ozan (27) aus Hamburg

Icon Vergrößern Ozan, 27, Social Media Manager aus Hamburg Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Ozan, 27, Social Media Manager aus Hamburg Foto: RTL / Frank Beer

Nach eigenen Angaben sehen Frauen in ihm meist nur eine „Red Flag“: Ozan hatte bisher zwei Beziehungen, beide langweilten ihn am Ende. Inzwischen ist der Social Media Manager seit sieben Jahren Single und dauerhaft auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Ozan mag es, Frauen zu erobern und sie um den Finger zu wickeln. Seine Traumfrau beschreibt er so: Blond, blaue Augen und gerne mit „süßen Sommersprossen“.

Dana (28) aus Oldenburg

Icon Vergrößern Dana ist 28 Jahre alt und kommt aus Oldenburg. Foto: RTL / Frank Beer Icon Schließen Schließen Dana ist 28 Jahre alt und kommt aus Oldenburg. Foto: RTL / Frank Beer

Dana ist seit November 2023 Single und suchte als Nachrückerin bei AYTO einen Partner: „Ich bin Wifey Material. Ich kann für meinen Mann sorgen“. Die 28-Jährige kannte das Spiel bereits, sie war in der dritten Staffel schon einmal Teilnehmerin. Damals war ihr Perfect Match Antonio und auch dieser ist 2024 wieder Teil des Spiels. Ihre absoluten No-Gos bei Männern sind Respektlosigkeit und Selbstverliebtheit.