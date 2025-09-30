Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 25/26

Mit dem Beginn der neuen Champions-League-Saison nimmt Europas prestigeträchtigster Vereinswettbewerb erneut Fahrt auf – und das zum zweiten Mal im überarbeiteten Ligamodus. Statt klassischer Gruppenphase erwartet Fans eine breit angelegte Liga mit 36 Teilnehmern, die jeweils acht Spiele gegen unterschiedlich zugeloste Gegner bestreiten. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, während die Plätze neun bis 24 in Playoffs vergeben werden.

Die vier deutschen Teams haben sich am ersten Spieltag unterschiedlich, aber unterm Strich nicht übel geschlagen: Bayern München startete mit einem überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen den FC Chelsea, Borussia Dortmund erkämpfte sich auswärts bei Juventus Turin ein knappes, aber verdientes Unentschieden (4:4). Bayer Leverkusen spielte gegen den FC Kopenhagen ebenfalls unentschieden (2:2), und Eintracht Frankfurt feierte einen hohen Heimsieg gegen Galatasaray Istanbul (5:1).

Am zweiten Spieltag fährt Eintracht Frankfurt zu Atlético Madrid. Hier bekommen Sie alle Informationen rund um das Spiel.

Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfangen die spanischen Kicker die Männer aus Hessen am Dienstag, 30. September 2025 - Anstoß ist um 21 Uhr. Ort der Tat ist das Riyadh Air Metropolitano in der spanischen Hauptstadt Madrid. Diese Arena, bis 2017 Estadio de la Comunidad de Madrid oder Estadio Olímpico de Madrid, haben die Architekten Antonio Cruz und Antonio Ortiz entworfen. Sie wurde von 1990 bis 1994 errichtet und bietet Platz für gut 70.000 Fans.

Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Champions-League-Saison 2025/26 können Fußballfans in Deutschland nicht auf Free-TV hoffen. Die Königsklasse des europäischen Fußballs wird ausschließlich über kostenpflichtige Anbieter zu sehen sein. DAZN übernimmt den Löwenanteil und zeigt insgesamt 186 Spiele – darunter sämtliche Begegnungen am Mittwoch sowie fast alle am Dienstag. Ergänzend dazu bietet Amazon Prime Video 17 ausgewählte Dienstagspartien an, diese hier zwischen Atletico und Frankfurt allerdings nicht. Die beliebte Konferenzschaltung bleibt bei DAZN erhalten, allerdings beschränkt auf die dort übertragenen Spiele. Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen hofft, wird enttäuscht: In dieser Spielzeit bleibt die Champions League dem Pay-Angebot vorbehalten.

Hier kommen für Sie alle Infos zur Übertragung:

Spiel: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt, Champions League 2025/2026, Spieltag 2 von 8

Datum : Dienstag, 30. September 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (Spanien)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: DAZN 1

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Aletico Madrid - Eintracht Frankfurt in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Es gibt bisher nur zwei Begegnungen zwischen den beiden Teams, verrät uns fussballdaten.de. Beide fanden 1975 im Rahmen des Pokals der Pokalsieger statt, und beide Male siegten die Frankfurter – einmal 1:0, einmal 2:1. Das Torverhältnis dürfen Sie sich in diesem Fall ausnahmsweise selbst ausrechnen.