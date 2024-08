Auftakt der 2. Bundesliga im Free-TV: Sonntagskonferenz am 1. Spieltag bei RTL

Der Startschuss für die 2. Bundesliga fällt am Freitag, dem 2. August 2024. Die Saison wird mit der Partie des 1. FC Köln gegen den Hamburger SV eröffnet. Der 1. FC Köln hat in der Saison 2023/24 den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht geschafft. Nur fünf Spiele konnte die Kölner Mannschaft vergangene Saison für sich entscheiden. Dem gegenüber hatte das Team am Ende 17 Niederlagen und zwölf Unentschieden auf dem Konto. Jetzt muss sich der 1. FC Köln wieder aus der 2. Bundesliga nach oben kämpfen.

Den Aufstieg aus der 3. Liga hat in der letzten Saison Preußen Münster geschafft. Das Team spielte zuletzt im Jahr 1991 in der 2. Bundesliga und bringt auf jeden Fall frischen Wind in das Geschehen. Welchen Teams gelingt direkt beim 1. Spieltag ein guter Start in die Saison? Wie gut können sich die aufgestiegenen Teams behaupten und wo kann man die Sonntagskonferenz zum 1. Spieltag live im Free-TV verfolgen? Alle Informationen zum Auftakt der 2. Bundesliga finden Sie hier.

Auftakt der 2. Bundesliga im Free-TV: Sonntagskonferenz am 1. Spieltag

Die Übertragung der 2. Bundesliga 2024/25 teilen sich eine Reihe von Sendern. Die Rechte zur Live-Übertragung aller Ligaspiele konnte sich Sky sichern. Wer wirklich alle Partien live verfolgen will, muss also ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Aber auch im Free-TV gibt es vereinzelt Möglichkeiten, die 2. Bundesliga zu verfolgen: Sat.1 konnte sich die Übertragungsrechte für die ersten Samstagsspiele der Saison sichern, und ZDF zeigen regelmäßig Zusammenfassungen und RTL darf drei Konferenzen im Laufe der Saison zeigen. Die erste davon beschäftigt sich direkt mit dem 1. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/25. Los geht es am Sonntag, dem 4. August 2024, um 13.30 Uhr bei RTL. Hier finden Sie eine Übersicht der Partien am 4. August:

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf:

Der SV Darmstadt 98 ist in der letzten Saison zusammen mit dem 1. FC Köln abgestiegen. Nach einer schwachen Saison konnte das Team aus Hessen gerade einmal 17 Punkte auf dem Konto verbuchen. 23 Niederlagen und 3 Siege reichten der Mannschaft nicht für den Klassenerhalt. Der Trainer Torsten Lieberknecht bleibt Darmstadt jedoch erhalten und er startet jetzt gemeinsam mit seinen Spielern in die aktuelle Spielzeit. Am ersten Spieltag trifft die Mannschaft auf Fortuna Düsseldorf. Im Merck-Stadion, dem Heimatstadion von Darmstadt, möchten beide Teams einen guten Saisonstart hinlegen.

SpVgg Greuther Fürth vs. Preußen Münster:

In einer völlig anderen Situation geht Münster in den 1. Spieltag. Seit 1991 spielte der Verein nicht mehr in der 2. Bundesliga. In der Saison 2024/25 gelang ihnen dann der Aufstieg. Den Tabellensieg sicherte sich zwar der SSV Ulm 1846, der zweite Tabellenplatz reichte Preußen Münster jedoch für den Aufstieg. Ihr Gegner in der ersten Bewährungsprobe ist SpVgg Greuther Fürth. Auch das Team um Trainer Alexander Zorniger steckt in der Saisonvorbereitung und macht sich bereit für den Auftakt.

SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Kaiserslautern:

Der SSV Ulm 1846 spielte eine starke letzte Saison. Mit 77 Punkten lagen sie in der 3. Liga 23/24 ganze zehn Punkte vor dem zweitplatzierten Münster. Aus 23 Spielen konnte die Mannschaft souverän mit drei Punkten hervorgehen. Als Gegner für den Saisonauftakt wartet jetzt der 1. FC Kaiserslautern. Seit 2022 spielt Kaiserslautern in der 2. Liga, konnte sich in der letzten Saison jedoch nur knapp den Klassenerhalt sichern. Nach dem 13. Platz in der vergangenen Saison dürfte die Mannschaft in dieser Spielzeit den Anspruch haben, mehr Partien für sich zu entscheiden. Ein erster Anfang könnte das Auftaktspiel gegen Ulm sein. (lob)