"Avatar - The Last Airbender" Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bereits bekannt?

Die Verfilmung von "Avatar - The Last Airbender" ist auf Netflix erschienen. Hier erfahren Sie, was bereits zu Start und Handlung einer 2. Stafffel bekannt ist.

Der Cartoon "Avatar - Der Herr der Elemente" ist bereits im Jahr 2006 das erste Mal im deutschen Fernsehen über die Bildschirme geflimmert. Seitdem erfreut sich die an den Stil eines Anime angelehnte Serie großer Beliebtheit. Das hat sich Netflix zunutze gemacht und der Sendung eine Realverfilmung spendiert, wie man sie sonst eher von japanischen Animes kennt. Unter dem Titel "Avatar - The Last Airbender" ist diese seit dem 22. Februar auf der Streamingplattform zu sehen und dürfte wohl das Ziel verfolgen, an den großen Erfolg von "One Piece" anzuknüpfen.

Da "Avatar - The Last Airbender" gerade erst veröffentlicht wurde, gibt es für eine 2. Staffel noch keine offizielle Bestätigung. Die Originalvorlage würde allerdings mehr als genug Stoff dafür bieten, viele Fans spekulieren bereits über eine Fortsetzung. Hier erfahren Sie alles, was rund um eine mögliche 2. Staffel bekannt ist.

"Avatar - The Last Airbender": Was ist zu Start von Staffel 2 bekannt?

Da sich Netflix derzeit noch bedeckt hält, gibt es selbstverständlich noch keine offizielle Angabe zum Start einer möglichen 2. Staffel von "Avatar - The Last Airbender". Allerdings ist davon auszugehen, dass auch bei grünem Licht von Netflix die Veröffentlichung der Fortsetzung noch eine ganze Weile in der Zukunft liegt. Denn zwischen Vorbereitung, Dreharbeiten und der langwierigen Post-Production vergeht in der Regel eine Menge Zeit. Auf die Fortsetzung der überaus erfolgreichen Netflix-Serie "Wednesday" müssen die Fans schon seit 2022 warten, die neuen Folgen werden wohl erst 2025 zu sehen sein.

Auch eine mögliche 2. Staffel von "Avatar - The Last Airbender" dürfte also noch weit in der Zukunft liegen. Vor Ende 2025 ist eigentlich nicht mit neuen Folgen zu rechnen, auch eine Ausstrahlung 2026 ist durchaus realistisch.

"Avatar - The Last Airbender": Handlung von Staffel 2

Die Schöpfer der ursprünglichen "Avatar"-Serie waren eine Zeitl ang an der Produktion der Realverfilmung beteiligt. Auch wenn sie diese aufgrund von kreativen Differenzen verließen, hat sich diese doch größtenteils an die Chronologie des Originals gehalten - einige Änderungen gibt es allerdings schon. Die Ereignisse wurden jedoch nicht angerührt, die Story folgt dem Auftauchen von Aang beim südlichen Wasserstamm bis hin zur Schlacht um den Wasserstamm des Nordens. Das entspricht der Einteilung des Originals in drei Bücher, "Wasser", "Erde" und "Feuer". Die 1. Staffel umfasst das 1. Buch, die Fortsetzung dürfte also mit dem 2. Buch fortfahren.

Im Buch "Erde" muss Aang das Erdbändigen lernen - eine Aufgabe, für die er einen Lehrmeister benötigt. Diesen findet er in der gerade einmal 12-jährigen Toph, die er in der letzten freien Stadt des Erdkönigreichs kennenlernt. Dort kommt es auch wieder zur Schlacht gegen die Feuernation, die die letzte Bastion ihrer Feinde einzunehmen plant. Um sie zu verteidigen, muss Aang allerdings den Avatarzustand kontrollieren können.

Besetzung von "Avatar - The Last Airbender": Das sind die Schauspieler der Serie

Da noch keine offizielle Bestätigung einer Fortsetzung vorliegt, sind auch die an der 2. Staffel beteiligten Schauspieler bislang noch nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass zumindest die Kerngruppe rund um "Team Avatar" und deren Antagonisten aus der Feuernation dieselbe bleibt und es zu keinem Wechsel der Besetzung kommt. Spannend wird, wer die Rolle der Toph übernehmen wird.

Das sind die wichtigsten Charaktere und die sie verkörpernden Schauspieler von "Avatar - The Last Airbender":