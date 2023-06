"B:Real - Echte Promis, echtes Leben": Sendetermine, Teilnehmer und Übertragung

Mit "B:Real" bringt RTL2 ein neues Reality-Format ins Fernsehen. Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine, die Teilnehmer und die Übertragung der Show.

An Realityshows mangelt es dem deutschen Fernsehen nun wirklich nicht. Neben diversen Datingshow-Staffeln vom "Bachelor" gibt es auch jede Menge weiterer Formate wie den "Kampf der Realitystars" oder "Das Sommerhaus der Stars". Doch bei diesen Shows werden die Teilnehmer immer in besondere Umstände hineinversetzt. Sei es eine Villa oder eine abgeschiedene Insel, die Realitystars sind immer ganz weit weg von ihrem realen Leben. Doch wie viel Reality steckt dann in der Realityshow?

Das hat sich auch RTL2 gefragt und prompt eine neue Show aus dem Hut gezaubert. Bei "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" steht zwar wieder einmal eine Gruppe von Realitystars im Mittelpunkt - doch diesmal kämpfen sie nicht in verrückten Challenges um ein hohes Preisgeld, sondern geben Einblick in ihr stinknormales Leben. Eine Realityshow über Realitystars im realen Leben also. Eins muss man RTL2 lassen: Das gab es wirklich noch nicht.

Wir zeigen Ihnen, wann und wo Sie die neue Realityshow sehen können. Außerdem stellen wir Ihnen selbstverständlich die Stars vor, die Einblicke in ihr Privatleben gewähren. Schließlich sind die Teilnehmer ja das wichtigste an einer Realityshow.

"B:Real" - Sendetermine und Sendezeit der neuen Realityshow

Anders als viele andere Reality-Shows wird "B:Real" nicht im Wochentakt ausgestrahlt. Stattdessen gibt es tägliche Ausstrahlungen am frühen Abend. Ab dem 12. Juni wird jeweils eine Folge von Montag bis Freitag um 17.05 Uhr gezeigt. Die Sendezeiten im Überblick:

Montag, 12. Juni 2023: 17.05 Uhr, RTL2

17.05 Uhr, Dienstag, 13. Juni 2023: 17.05 Uhr, RTL2

17.05 Uhr, Mittwoch, 14. Juni 2023: 17.05 Uhr, RTL2

17.05 Uhr, Donnerstag, 15. Juni 2023: 17.05 Uhr, RTL2

Freitag, 16. Juni 2023: 17.05 Uhr, RTL2

Übertragung von "B:Real" im TV und Stream

Zu sehen ist die Sendung natürlich beim Heimathafen aller Realityshows, bei RTL2. Der Sender zeigt damit ein weiteres Reality-Format in diesem Sommer, das im Nachmittagsprogramm läuft. Neben der TV-Ausstrahlung ist "B:Real" natürlich auch im Stream zu sehen. Auf RTL+ sind die Folgen ebenfalls frei verfügbar. Wer sie auch im Nachhinein noch sehen möchte, der muss allerdings über ein Abo bei dem Streamingdienst verfügen.

Das sind die Teilnehmer bei "B:Real - Echte Promis, echtes Leben"

Ein Format wie "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" lebt natürlich von den "echten Promis", die in der Show mitmachen. Den Produzenten ist es glücklicherweise gelungen, ein paar echte Größen aus der Reality-Szene für die Show zu gewinnen. Wer dieses sind, zeigen wir Ihnen hier:

Kader Loth und ihr Ehemann Isi

Kader Loth und Ehemann Isi Foto: Christoph Kassette/RTL2

In ihrem Privatleben stehen die beiden vor einer großen Herausforderung: Sie wollen ein Kind adoptieren, doch das erweist sich als recht schwierig für die zwei. Die beiden geben bei "B:Real" einen tiefen Einblick in ihr Leben als Paar und die Probleme, die ein unerfüllter Kinderwunsch für eine Partnerschaft bedeuten kann.

Xenia Prinzessin von Sachsen

Xenia Prinzessin von Sachsen Foto: Christoph Kassette/RTL2

Die Party-Königin steht vor großen Veränderungen. Bei ihr wurde kürzlich MS diagnistiziert. Aufgrund ihrer Krankheit sucht sie nun nach einer rollstuhlgerechten Wohnung in Berlin. Es zeigt sich, dass das genauso schwierig ist, wie es klingt.

Eric Sindermann und Sanja Alena

Eric Sindermann und Sanja Alena Foto: Christoph Kassette/RTL2

Der Reality-Star gibt Einblicke in sein Privatleben, die noch nie im Fernsehen zu sehen waren. Die Zuschauer lernen nicht nur die Alltagsprobleme mit Partnerin Sanja Alena kennen, sondern auch einen weiteren Teil seiner Familie.

Melody Haase

Melody Haase Foto: Christoph Kassette/RTL2

Die gebürtige Berlinerin hat einige Zeit in Köln gelebt. Jetzt macht sie sich wieder auf den Heimweg und baut sich ein neues Leben in der alten Heimat auf. Sie zeigt dabei ihre Kontakte zu alten Freunden und die Zuschauer bekommen einen Eindruck von ihrem Sozialleben außerhalb der Reality-Shows.

Arielle Rippegather

Arielle Rippegather Foto: Christoph Kassette/RTL2

Arielle zieht mit Melody Haase und der Partnerin von Eric, Sanja Alena, in eine Wohnung. Dort besprechen die Frauen ihre Probleme und lassen die Zuschauer daran teilhaben. Arielle beschäftigt sich vor allem damit, dass sie ihrem Single-Dasein ein Ende bereiten möchte.

Mike Cees und Ehefrau Michelle Monballijn

Mike Cees und Ehefrau Michelle Monballijn Foto: Christoph Kassette/RTL2

Um die Probleme in der Beziehung endlich zu beseitigen, entscheiden sich die beiden für eine Paartherapie. So wollen sie die gemeinsame Ehe retten. Die Zuschauer bekommen also einen tiefen Einblick in die Dynamik des Paares.

Gino Bormann

Gino Bormann Foto: Christoph Kassette/RTL2

Als bester Freund von Xenia ist Gino immer mit dabei, um ihr mit ihrer neuen Situation zu helfen. Den Zuschauern zeigt er aber noch eine ganz andere Seite von sich: Gino präsentiert sich als Drag Queen.

Wiederholung von "B:Real"

Eine Wiederholung im TV wurde von RTL2 bislang nicht bekannt gegeben. Da unter der Woche jeden Tag eine neue Folge erscheint, ist eine baldige Wiederholung der bisherigen Folgen auch eher unwahrscheinlich. Wer eine Folge verpasst hat, der muss auf das Streamingangebot von RTL+ zurückgreifen.