"Bachelor" 2023: Das sind die Sendetermine von Staffel 13

Sendetermine von "Der Bachelor" 2023: Hier erfahren Sie alle Informationen zu Staffel 13 der RTL-Show, in der die Kandidatinnen einen Junggesellen erobern möchten.

Seit Anfang März läuft der "Bachelor" auf RTL. Wir liefern alle Informationen zur 13. Staffel der Dating-Show.

Der "Bachelor" 2023 läuft seit Anfang März

Am 1. März 2023 startete der "Bachelor" auf RTL. Auf RTL+ können die Folgen immer eine Woche im Voraus abgerufen werden. Der Ausstrahlungsrhythmus ist wöchentlich.

Wie liegen die Sendetermine von "Bachelor" 2023?

Wie bisher laufen die Folgen nach dem ersten Sendetermin wöchentlich im TV.

Das sind die voraussichtlichen Sendetermine vom "Bachelor":

Folge 1: Mittwoch, 1. März 2023

Folge 2: Mittwoch, 8. März 2023

Folge 3: Mittwoch, 15. März 2023

Folge 4: Mittwoch, 22. März 2023

Folge 5: Mittwoch, 29. März 2023

Folge 6: Mittwoch, 5. April 2023

Folge 7: Mittwoch, 12. April 2023

Folge 8: Mittwoch, 19. April 2023

Folge 9: Mittwoch, 26. April 2023

Folge 10: Mittwoch, 3. Mai 2023

Wer ist der neue Bachelor 2023?

David Jackson ist der neue Bachelor 2023. Jackson ist 32 Jahre alt und gibt an, in der Show tatsächlich auf der Suche nach der großen Liebe zu sein - Reichweite sei ihm nicht wichtig. Gleiches erhofft er sich auch von den Kandidatinnen, die seit dem 1. März 2023 um seine Gunst buhlen.

Das sind die Kandidatinnen beim "Bachelor" 2023

Die Teilnehmerinnen von "Der Bachelor" 2023 sind 23 Single-Frauen, die den Junggesellen in der Show kennenlernen und am Ende hoffen, von ihm eine Rose zu erhalten.

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main

(36), Marketing Director aus und Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

(28), Sales Executive aus und Chiara (26) Journalistin aus Müchen

(26) Journalistin aus Colleen (27), Psychologin und Influencerin aus Köln

(27), Psychologin und Influencerin aus Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich

(23), Krankenpflegerin aus Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München

(28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg

(29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

(27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

(25), Immobilienkauffrau aus Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

(27), Medizinische Fachangestellte aus Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt

(26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

(32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels

(27), Teamassistentin aus Maike (25), Studentin aus Lingen

(25), Studentin aus Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

(30), Fitness- und Personaltrainerin aus Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien

(30), Marketing und Sales Managerin aus Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln

(30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg

(25), HR Recruiterin aus Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

(28), Verwalterin für Personalwesen aus bei Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster

(29), Vertriebsassistentin aus Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt

(29), Fitnessökonomin aus Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

(30), Einzelhandelskauffrau aus Yolanda (26), Studentin aus Hamburg

Übertragung vom "Bachelor" 2023: Wo läuft die Sendung im TV oder Stream?

Da sie eine Sendung des RTL ist, läuft die Übertragung von der "Bachelor" 2023 bei RTL und auf der dazugehörigen Streaming-Plattform.

"Bachelor" 2023: Worum geht es bei der Show mit den Rosen?

" Der Bachelor" (englisch für "Junggeselle") ist eine RTL-Show, die sich an das gleichnamige amerikanische Kuppelshow-Format von ABC anlehnt. Im Januar 2022 startete jenseits des Atlantiks bereits die 26. US-Staffel.

Das Spielprinzip geht folgendermaßen: Der Junggeselle und die Kandidatinnen lernen sich in Gruppen- und Einzeldates kennen, die meist in recht glamourösem Umfeld stattfinden. Im Verlauf einer Staffel gibt es Eliminationsrunden, bis schließlich die Gewinnerin feststeht. Dabei überreicht der Bachelor Rosen an seine Favoritinnen („Nacht der Rosen“) und verbindet seine Kür mit der mittlerweile legendären Frage: „Nimmst du diese Rose an?“

Da nach dem Prinzip des allseits bekannten Gesellschaftspiels "Reise nach Jerusalem" stets weniger Blumen zur Verfügung stehen, als sich noch Kandidatinnen im Rennen befinden, scheiden diejenigen Bewerberinnen, die keine Rose abbekommen haben, am Ende der jeweiligen Folge aus. Durch das Ablehnen der Rose kann eine Teilnehmerin aber auch ihr Ausscheiden selbst herbeiführen. Das soll übrigens tatsächlich schon vorgekommen sein.

Die vorige Staffel 12 lässt sich beim Streaming-Anbieter RTL+ digital nachschmecken. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren.

Das früher angebotene Paket "Live Only" für schlappe € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für mittlerweile € 6,99 pro Monat - und noch einige Luxus-Pakete (Stand: 9. März 2023).