"Der Bachelor" 2023: Übertragung und Wiederholung im TV oder Live-Stream sehen

"Der Bachelor" 2023: Wie läuft die Übertragung im TV oder Live-Stream? Gibt es eine ganze Folge als Wiederholung? Hier erfahren Sie es.

Demnächst werden bei RTL wieder fleißig Rosen verteilt. Die Datingshow " Der Bachelor" geht im März 2023 bereits in ihre Staffel 13. Auch diesmal versuchen wieder zahlreiche Frauen, das Herz des Rosenkavaliers zu erobern. Das Liebesspektakel findet voraussichtlich auch diesmal wieder in Mexiko statt. Dort werden die Kandidatinnen versuchen, sich in der Villa und bei ausgewählten Dates von ihrer besten Seite zu zeigen.

Wann und wo findet die Übertragung von "Der Bachelor" 2023 statt? Gibt es einen Live-Stream, und ist der Bachelor auch in der Wiederholung zu sehen? Hier liefern wir Ihnen alle Infos zur Datingshow.

"Der Bachelor" 2023: Übertragung im TV

RTL hat den Start von "der Bachelor" 2023 für Mittwoch, 1. März 2023, um 20.15 Uhr im Free-TV angekündigt. Nach diesem Zeitpunkt wird voraussichtlich jede Woche, immer mittwochs, eine neue Folge der Datingshow um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Insgesamt ist wieder mit zehn Folgen zu rechnen, damit wäre das Finale plus großes Wiedersehen für den 5. Mai 2023 anzusetzen.

Doch nicht nur im Free-TV auf RTL wird "Der Bachelor" übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+ besitzt, kann auch über den Live-Stream der Streaming-Plattform die Sendung im Internet verfolgen.

Für alle, die nicht lange auf die nächste Folge warten wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Ebenfalls auf RTL+ werden alle Folgen schon eine Woche vor der jeweiligen TV-Ausstrahlung zur Verfügung stehen. Voraussetzung hierfür ist wie beim Live-Stream eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei RTL+.

Das Premium-Abo von RTL+ kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

"Bachelor 2022": Ganze Folgen als Wiederholung

Ob es die Wiederholung der einzelnen Folgen von Staffel 12 im Free-TV zu sehen gibt, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Fest steht aber, dass alle Folgen nach TV-Ausstrahlung kostenfrei beim Streaming-Anbieter RTL+ abgerufen werden können. Sobald es weitere Informationen zur Wiederholung aller Folgen im TV gibt, werden wir Sie hier darüber informieren.

Das ist der Bachelor von Staffel 12

Der Bachelor 2023 steht fest: Er heißt David Jackson und stammt aus der württembergischen Metropole Stuttgart. Hier sein Stecckbrief: