"Der Bachelor" 2023 gestern am 12. April: Wer ist rausgeflogen?

Bei "Der Bachelor" gestern am 12. April 2023 mussten zwei weitere Kandidatinnen gehen. Wer ist raus? Und wer ist nach Folge 7 auf RTL weiter dabei?

Von den anfangs 23 Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2023 sind nach Folge 7 nur noch sechs übrig. In der Folge von gestern am 12. April 2023 mussten nämlich zwei weitere Teilnehmerinnen gehen.

Welche Frauen hat Bachelor David Jackson nach Hause geschickt? Und welche sechs Kandidatinnen sind weiter dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur Folge, die gestern im TV auf RTL lief.

"Der Bachelor" 2023: Wer ist raus gestern am 12. April 2023?

Leyla und Xenia sind raus bei " Der Bachelor" 2023. Beide bekamen in Folge 7 keine Rose von David Jackson.

Xenia reagierte mit Fassung auf die Entscheidung - auch ihr hatte etwas gefehlt. Leyla hingegen konnte die Kritik vom Bachelor nicht verstehen, dass sie zu wenig auf ihn zugegangen sei.

"Bachelor" 2023: Wer ist raus nach Folge 7?

Die meisten Kandidatinnen von "Der Bachelor" 2023 sind mittlerweile ausgeschieden. Damit Sie den Überblick behalten, finden Sie hier die komplette Liste:

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg (raus in Folge 7)

(30), Einzelhandelskauffrau aus (raus in Folge 7) Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt (raus in Folge 7)

(26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus (raus in Folge 7) Yolanda (26), Studentin aus Hamburg (raus in Folge 6)

(26), Studentin aus (raus in Folge 6) Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt (raus in Folge 5)

(29), Fitnessökonomin aus (raus in Folge 5) Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde (raus in Folge 5)

(27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus (raus in Folge 5) Colleen (27), Psychologin & Influencerin aus Köln (raus in Folge 5)

(27), Psychologin & Influencerin aus (raus in Folge 5) Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel (raus in Folge 4)

(27), Medizinische Fachangestellte aus (raus in Folge 4) Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels (verlässt die Show aus familiären Gründen)

(27), Teamassistentin aus (verlässt die Show aus familiären Gründen) Maike (25), Studentin aus Lingen (raus in Folge 3)

(25), Studentin aus (raus in Folge 3) Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln (raus in Folge 3)

(30), Fitness- und Personaltrainerin aus (raus in Folge 3) Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg (raus in Folge 3)

(29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus (raus in Folge 3) Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München (freiwillig raus in Folge 2)

(28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus (freiwillig raus in Folge 2) Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster (raus in Folge 2)

(29), Vertriebsassistentin aus (raus in Folge 2) Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg (raus in Folge 2)

(25), HR Recruiterin aus (raus in Folge 2) Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich (raus in Folge 1)

(23), Krankenpflegerin aus (raus in Folge 1) Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln (raus in Folge 1)

(30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus (raus in Folge 1) Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien (raus in Folge 1)

"Der Bachelor" 2023 auf RTL: Wer ist weiter dabei?

Übrig sind noch sieben der "Bachelor"-Kandidatinnen 2023.

Diese Übersicht zeigt, wer weiter dabei ist:

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt & Lohr am Main

(36), Marketing Director aus & Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

(28), Sales Executive aus und Chiara (26) Journalistin aus München

(26) Journalistin aus Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

(25), Immobilienkauffrau aus Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

(32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

"Der Bachelor" 2023: Ganze Folge 7 als Wiederholung

Die Übertragung läuft aktuell immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL. Eine Wiederholung von "Der Bachelor" 2023 gibt es nicht im TV, aber immer online im Stream. Alle Episoden lassen sich auf RTL+ sehen.

Nächste Sendetermine von "Der Bachelor" 2023

Die Sendetermine von "Der Bachelor" 2023 sind auch in den kommenden Wochen ganz normal für den Mittwoch angesetzt. Folge 8 läuft also am 19. April 2023 ab 20.15 Uhr auf RTL.