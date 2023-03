"Bachelor" 2023 gestern am 8. März 2023: Wer ist rausgeflogen?

Bei "Der Bachelor" 2023 gestern am 8. März sind drei Kandidatinnen ausgeschieden - eine davon freiwillig. Wer ist raus? Und wer ist nach Folge 2 weiter dabei?

In Folge 2 von " Der Bachelor" 2023 ist das Feld der Kandidatinnen wieder kleiner geworden. Bachelor David Jackson hatte für zwei Damen keine Rose und schickte sie damit nach Hause. Eine weitere Teilnehmerin ging freiwillig.

Wer ist raus? Und welche Kandidatinnen von "Der Bachelor" 2023 sind in Staffel 13 weiter dabei? Hier bekommen Sie die Informationen in der Übersicht.

"Der Bachelor" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 8. März 2023?

Danielle ist in Folge 2 von "Der Bachelor" 2023 gestern freiwillig gegangen. "Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Verbindung aufbauen könnte", begründete sie ihre Entscheidung. Die anderen Kandidatinnen glaubten teilweise an einen Scherz - aber Danielle ging wirklich. Sie habe schon überlegt, die Rose in der ersten Nacht der Rosen abzulehnen. Sie bereue, das nicht ehrlich getan zu haben.

Gestern am 8. März 2023 mussten bei "Der Bachelor" 2023 außerdem zwei Teilnehmerinnen unfreiwillig gehen: David Jackson schickte Saskia und Pamela nach Hause.

"Bachelor 2023": Wer ist raus?

Hier sehen Sie noch einmal in der Übersicht, wer bereits raus ist in Staffel 13 von "Der Bachelor" 2023.

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster (raus in Folge 2)

(29), Vertriebsassistentin aus (raus in Folge 2) Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg (raus in Folge 2)

(25), HR Recruiterin aus (raus in Folge 2) Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München (freiwillig raus in Folge 2)

(28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus (freiwillig raus in Folge 2) Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich (raus in Folge 1)

(23), Krankenpflegerin aus (raus in Folge 1) Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien (raus in Folge 1)

(30), Marketing und Sales Managerin aus (raus in Folge 1) Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind bei "Der Bachelor" 2023 weiter?

Nach Folge 2 von "Der Bachelor" 2023 sind immer noch 17 Kandidatinnen im Rennen. Wir zeigen in der Übersicht, wer weiter dabei ist.

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main

(36), Marketing Director aus und Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

(28), Sales Executive aus und Chiara (26) Journalistin aus Müchen

(26) Journalistin aus Colleen (27), Psychologin und Influencerin aus Köln

(27), Psychologin und Influencerin aus Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg

(29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

(27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

(25), Immobilienkauffrau aus Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

(27), Medizinische Fachangestellte aus Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt

(26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

(32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels

(27), Teamassistentin aus Maike (25), Studentin aus Lingen

(25), Studentin aus Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

(30), Fitness- und Personaltrainerin aus Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

(28), Verwalterin für Personalwesen aus bei Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt

(29), Fitnessökonomin aus Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

(30), Einzelhandelskauffrau aus Yolanda (26), Studentin aus Hamburg

"Der Bachelor 2023": Folge 2 von Staffel 13 als Wiederholung

Jeden Mittwochabend gibt es aktuell die Übertragung von "Der Bachelor" 2023 auf RTL. Eine Wiederholung im TV ist nicht angekündigt. Es gibt aber ganze Folgen als Wiederholung auf RTL+.

Wann läuft die nächste Folge von "Der Bachelor"?

Im Laufe der Sendetermine von "Der Bachelor" 2023 werden immer mehr Kandidatinnen ausscheiden. Die nächste Folge ist am Mittwoch, 15. März 2023, ab 20.15 Uhr zu sehen. (sge)