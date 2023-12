"Bachelor in Paradise" 2023: Kandidaten in Staffel 5 - Wer ist raus?

Aktuell versuchen neue Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2023 ihr Glück. Hier gibt es alles Wichtige rund um Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ein gemeinsamer Erfahrungsschatz kann verbinden. Darauf setzt man wohl auch bei der Datingshow "Bachelor in Paradise" 2023, denn hier treffen nur Männer und Frauen aufeinander, die bereits einen Auftritt in einer anderen Kuppelsendung hatten. Das Ziel: Die große Liebe finden - und im Optimalfall eine Rose von einem Teilnehmer des anderen Geschlechts erhalten, um eine Runde weiterzukommen und sich nicht aus dem "Paradies" verabschieden zu müssen. Staffel 5 der Sendung startete am Freitag, dem 3. November, beim Streaminganbieter RTL+.

Wie unterhaltsam der Datingschauspiel wird, hängt natürlich auch stark davon ab, wer sich da auf den TV-Bildschirmen umgarnt. Sie wollen wissen, welche Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise" 2023 versuchen, ihr großes Liebesglück zu finden? Wir haben alle Informationen zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Staffel 5.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Bachelor in Paradise" 2023: Wer ist raus?

In Folge 3 mussten gleich zwei Männer die Show verlassen: Daniel und Bene gingen beide bei der Nacht der Rosen leer aus. Wir halten Sie jede Woche darüber auf dem Laufenden, welche Kandidatinnen und Kandidaten noch dabei sind und welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Show verlassen mussten. Wer rausgeflogen ist, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Folge 2: Melissa Damilia

Melissa Damilia Folge 3: Daniel & Benedikt

"Bachelor in Paradise" 2023: Diese Kandidaten sind noch dabei

Franziska

Die 28-jährige Franziska stammt aus Kassel und war bisher in den Sendungen " Der Bachelor" 2022 und "Are You The One" 2022 zu sehen. Überzeugen will sie mit ihrer "authentischen, einzigartigen, sympathischen und verrückten Persönlichkeit". Als fun fact über sich selbst berichtet die 28-Jährige, dass sie einen Motorradführerschein hat.

Franziska Foto: RTL / Markus Hertrich

Pamela

Lesen Sie dazu auch

Pamela ist 26 Jahre alt und war in der diesjährigen Staffel des "Bachelors" zu sehen. Sie reist aus Freiburg ins Paradies an. Verführen will sie mit ihrer "Einzigartigkeit". Ihr Motto: "Thoughts become things".

Kandidatin Pamela. Foto: RTL / Markus Hertrich

Tamara

Tamara war genauso wie Pamela Teilnehmerin beim "Bachelor" 2023, doch auch die 30-Jährige hat dort ihre große Liebe nicht gefunden, weshalb sie ihr Glück nochmal bei "Bachelor in Paradise" probieren will. Ursprünglich stammt Tamara aus Wörrstadt in Rheinland-Pfalz. Ihr großes Vorbild ist Lena Gercke.

Kandidatin Tamara. Foto: RTL / Markus Hertrich

Leyla

"Der Bachelor" 2023 und "Ex On The Beach" 2022 kann Leyla bereits auf ihrem Datingshow-Lebenslauf auflisten. Die 26-Jährige lebt in Frankfurt und hat "Nicht lange drüber nachdenken, einfach machen" zu ihrem Motto gemacht. Auf eine Insel, die einsamer ist als bei "Bachelor in Paradise", würde sie ihren Satisfier mitnehmen. In der Show möchte sie mit ihren "beiden Augenpaaren" überzeugen.

Kandidatin Leyla. Foto: RTL / Markus Hertrich

Rebecca

Rebecca hat ihre Datingshow-Karriere bereits früh angefangen: Schon 2018 war sie bei "Der Bachelor" zu sehen; 2021 probierte sie ihr Glück dann nochmal bei "Let´s Love – Eine Hütte voller Liebe". Die 28-Jährige kommt aus Schwabhausen bei Dachau. Die Herzen der anwesenden Männer will sie mit ihrer "humorvollen crazy Art" gewinnen.

Kandidatin Rebecca. Foto: RTL / Markus Hertrich

Michelle

Auch Michelle war bereits beim "Bachelor" 2018 dabei. Außerdem in ihrem Datingshow-Repertoire: "Bachelor in Paradise" 2019, "Muskeln, Schweiß & Liebe" 2019 und "Sex Tape VIP". Die 27-Jährige kommt aus Heppenheim und hat bereits eine Tochter. Im Paradies will sie mit ihrer Ehrlichkeit überzeugen - umgekehrt ist für die Unehrlichkeit auch das größte No-Go beim anderen Geschlecht.

Kandidatin Michelle. Foto: RTL / Markus Hertrich

Adela

Adela Foto: RTL/Markus Hertich

Adela ist ein Neuzugang aus Folge 3. Die aus der Schweiz stammende Adela hat in ihrer Heimat bereits so einigen Männern in der dortigen Ausgabe der " Bachelorette" den Kopf verdreht. Mit ihrer Ankunft hatte niemand der anderen Kandidaten gerechnet.

Adrian

Adrians letzter Datingshow-Auftritt ist noch gar nicht so lange her: Bei der "Bachelorette" 2023 hat er noch in diesem Jahr um das Herz von Jennifer Saro geworben. Nachdem das nicht zum Glück geführt hat, will er es bei "Bachelor in Paradise" 2023 nochmal wissen. Dazu passt auch sein Motto: "Get out of your comfort zone". Auf eine einsame Insel würde Adrian Musik, einen Fußball und ein Springseil mitnehmen.

Kandidat Adrian. Foto: RTL / Markus Hertrich

Kaan

Auch Kaan hat bis vor kurzem noch um das Herz von "Bachelorette" 2023 Jennifer Saro gebuhlt. Außerdem war er schon mal bei "Take Me Out" zu sehen. Überzeugen will Kaan mit "meiner schönen Art, meiner Ausstrahlung und meinen Frauenkenntnissen", sagt er.

Kandidat Kaan. Foto: RTL / Markus Hertrich

Amir

Amir kann bereits einiges an Kuppelshow-Erfahrung vorweisen: Er hat bei "Die Bachelorette" 2023 (Schweiz), "Take Me Out" 2023, "Date My Mom" 2023 und "Mein Date, mein bester Freund & ich" 2021 mitgemacht. Der 27-Jährige wohnt in Hannover und meint: "Humor ist das Passwort fürs Leben". Sein Koffer für eine einsame Insel ist ziemlich voll gepackt: Amir würde eine Flasche Wein, eine Badehose, einen Rasierer, seine Traumfrau und Bücher mitnehmen.

Kandidat Amir. Foto: RTL / Markus Hertrich

Steffen

Steffen hat bei "Die Bachelorette" 2022 und "Are You The One – Reality Stars in Love" 2023 teilgenommen. Nachdem dem 28-Jährigen dort bisher das große Glück nicht vergönnt war, probiert es nochmal im Paradies. Überzeugen will er die Frau seiner Wahl durch seinen Humor. Als Laster nennt Steffen, dass er sich immer zweimal die Hände wäscht.

Kandidat Steffen Foto: RTL / Markus Hertrich

Alan

Alan Foto: RTL/Markus Hertrich

Alan hat bereits in der Schweiz Erfahrungen im Reality-TV-Dating gemacht. Er wurde dort sogar einmal von zwei weiteren Kandidatinnen mit einem Dreier überrascht! Der Neuzugang, der in Folge 3 in die Villa eingezogen ist, bezeichnet sich mit seinen 37 Jahren selbst als "Schlitzohr, aber mit Stil".

Colleen

Die extrovertierte Kölnerin Colleen zieht als Nachzüglerin ins Paradies und bringt bereits TV-Erfahrung mit: Sie war bereits in der Sendung "Der Bachelor" zu sehen, kämpfte damals um das Herz von David Jackson.

Karina

Mit Karina mischt eine weitere Nachzüglerin "Bachelor in Paradise" auf. In der Sendung trifft sie zumindest auf ein bekanntes Gesicht, denn mit Kandidat Max verbindet sie eine Vorgeschichte.

Dennis

Aller guten Dinge sind drei - Kandidat Dennis komplettiert das Nachzügler-Trio in Folge 4. Der 24-Jährige war bereits in diversen Reality-Shows zu sehen, darunter "Die Bachelorette" und "Love Island". An TV-Erfahrung dürfte es ihm demnach nicht mangeln.