"Bachelor in Paradise" 2023: Sendetermine und Übertragung im Stream

Die Kuppelshow "Bachelor in Paradise" läuft aktuell mit Staffel 5. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung der Sendung im Stream.

Die Hoffnung stirbt zuletzt - das dachten sich wohl die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Datingshow "Bachelor in Paradise" 2023. Denn sie alle haben ihr Glück schon mal in einem anderen TV-Kuppelformat versucht. Der Großteil von ihnen ist dabei aus " Der Bachelor" beziehungsweise "Die Bachelorette" bekannt. Jetzt haben sie noch einmal die Chance, ihre große Liebe im TV kennenzulernen.

Das Prinzip von " Bachelor in Paradise" ist recht einfach: Zu Beginn gibt es sieben Teilnehmerinnen und sechs Teilnehmer. Diese treffen sich an einem paradiesischen Ort auf Thailand und flirten, was das Zeug hält. Zum Ende einer jeden Folge wird es dann ernst: Immer im Wochenrhythmus abwechselnd, dürfen jeweils Männer und Frauen Rosen für ihre Angebeteten verteilen. Wer keine Rose erhält, wird aus dem "Paradies" vertrieben.

Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermine und Übertragung von "Bachelor in Paradise" 2023 im Stream. Außerdem stellen wir den Moderator und die Kandidaten und Kandidatinnen kurz vor.

Start von Staffel 5 von "Bachelor in Paradise" 2023

Die neue Staffel "Bachelor in Paradise" startete Anfang November 2023. Genauer genommen stand am Freitag, dem 3. November 2023, die erste Folge im Stream bei RTL+ bereit.

So läuft die Übertragung der Datingshow "Bachelor in Paradise" 2023

Die Sendung "Bachelor im Paradise" wird 2023 vorerst nicht im linearen TV gezeigt. Stattdessen kann man die einzelnen Folgen auf der Streamingplattform RTL+ abrufen. Dazu benötigt man allerdings ein Abonnement. Die günstigste Version ist aktuell für 6,99 Euro im Monat erhältlich - allerdings mit Werbung. Wer die Folgen ganz ohne Werbung sehen möchte, muss mindestens das Max-Abo abschließen. Das kostet die ersten 3 Monate 9,99 Euro im Monat, dann erhöht der Preis sich auf 12,99 Euro. Allerdings kann man das Angebot zuerst 30 Tage lang kostenlos testen.

Das sind die Sendetermine von "Bachelor in Paradise" 2023

Nach dem Start von Staffel 5 am 3. November 2023 werden die neuen Folgen von "Bachelor in Paradise" immer wöchentlich online gestellt. Das heißt, dass man jeden Freitag eine neue Episode der Kupppelsendung auf RTL+ abrufen kann. Insgesamt sind acht Episoden geplant. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Freitag, 3. November 2023

Folge 2: Freitag, 10. November 2023

Folge 3: Freitag, 17. November 2023

Folge 4: Freitag, 24. November 2023

Folge 5: Freitag, 1. Dezember 2023

Folge 6: Freitag, 8. Dezember 2023

Folge 7: Freitag, 15. Dezember 2023

Folge 8: Freitag, 22. Dezember 2023

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen bei "Bachelor in Paradise" 2023

Insgesamt sieben Kandidatinnen und sechs Kandidaten nehmen 2023 bei "Bachelor in Paradise" teil. Sie alle haben bereits Datingerfahrung vor der Kamera gesammelt und bei verwandten Formaten wie "Bachelor", "Bachelorette" oder "Take Me Out" teilgenommen. Das sind die Teilnehmer in der Übersicht:

Kandidatinnen bei "Bachelor in Paradise" 2023

Franziska (28) aus Kassel

Pamela (26) aus Freiburg

Tamara (30) aus Wörrstadt

Leyla (26) aus Frankfurt

Rebecca (28) aus Schwabhausen

Michelle (27) aus Heppenheim

Melissa (27) aus Stuttgart

Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2023

Daniel (31) aus Paderborn

Adrian (27) aus Aachen

Kaan (26) aus Duisburg

(26) aus Amir (27) aus Hannover

Steffen (28) aus Großenkneten

Benedikt (32) aus Karlsruhe

Ex-Bachelor Paul Janke ist Moderator von "Bachelor in Paradise" 2023

Einen klassischen Moderator gibt es beim Format "Bachelor in Paradise" nicht. Stattdessen steht Paul Janke den Kandidaten und Kandidatinnen als Barkeeper bei Seite, der immer ein offenes Ohr für die Datinggeschichten auf der Insel hat. Der 42-Jährige erlangte einst selbst durch die Datingsendung "Der Bachelor" Bekanntheit: 2012 nahm der gebürtige Hamburger die Rolle des Rosenkavaliers ein. Seitdem war er immer wieder in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen, zum Beispiel bei "Let's Dance", "Schlag den Star" oder "Promi Big Brother". Seine Karriere bei "Bachelor in Paradise" begann er in Staffel 1 als Teilnehmer. Seit der zweiten Staffel hat er die Rolle des beratenden Barkeepers inne.