"Bachelorette" 2023: Ein neuer Kandidat überrascht Jenny in Folge 2

In der zweiten Folge der Bachelorette sind noch 16 Männer im Rennen, um das Herz von Jennifer Saro zu erobern. Zumindest denken die Jungs, dass sie nur noch zu sechzehnt sind. Ein neuer Konkurrent wartet schon.

Noch 16 Männer kämpfen nach der ersten Nacht der Rosen um das Herz von Bachelorette Jennifer Saro. Wenn man das RTL-Format "Bachelorette" aber ein paar Jahre verfolgt hat, weiß man: Es könnte auch noch ein neuer Kandidat um die Ecke kommen. Und genau das passiert heute. Aber wer ist der Neuankömmling? Wir verraten es.

Wer kommt als Bachelorette-Kandidat in Folge 2 neu dazu?

Während die Männer sich nichtsahnend für ihre zweite Nacht der Rosen fertig machen, wird die Bachelorette schon von jemandem erwartet: Kinan aus Berlin.

Kinan - der neue Kandidat bei der Bachelorette 2023 - stößt in Folge 2 neu dazu. Foto: RTL

In Syrien geboren und aufgewachsen, lebt der 26-Jährige seit mittlerweile acht Jahren in Deutschland. Um die Bachelorette zu beeindrucken, packt er gleich mal seine Gitarre aus und singt "Hero" von Enrique Iglesias. Auch wenn Jenny zuerst verwirrt zurückläuft, scheint sie schließlich doch überzeugt von der Erscheinung des gelernten Bürokaufmanns. "Tatsächlich hat noch nie jemand für mich gesungen, glaube ich", betont sie. Auch, dass Kinan, genau wie sie, in Berlin wohnt und Kinder mag, ist für die Mutter eines Sohnes ein Vorteil.

Wie kommt Kinan bei Bachelorette Jenny und den Kandidaten an?

Während Jenny sich begeistert von Kinan zeigt, beäugen ihn seine Mitstreiter prüfend. Höchstens ein müdes Lächeln bekommt er von dem ein oder anderen zugeworfen. Und Mike sagt im Einzelinterview: "Könnte auch Jennys Typ sein, was ich nicht hoffe."

Natürlich bekommt Kinan am Ende von Folge 2 eine Rose, genauso wie 14 andere Kandidaten. Wie es mit ihm und Bachelorette Jenny weitergeht, erfahren Sie jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.