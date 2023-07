"Die Bachelorette" 2023: Jennifer Saro nimmt ihren Sohn mit nach Thailand

Auf RTL erscheinen neue Folgen von "Die Bachelorette" 2023. Jennifer Saro verteilt dabei in Staffel 10 die Rosen. Wir stellen sie Ihnen im Porträt vor.

Ab dem 12. Juli 2023 stehen neue Folgen von "Die Bachelorette" 2023 an. 18 Männer versuchen auch in diesem Jahr das Herz der Bachelorette zu erobern und die wahre Liebe zu finden. Die neue Staffel findet in Thailand statt.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Bachelorette ist auf der Suche nach einem Partner. Dabei lernt sie die Männer auf Einzel- oder Gruppendates kennen. Hat ein Single-Mann das Interesse der Bachelorette geweckt, erhält er am Ende der Woche eine Rose, die symbolisch als Eintrittskarte für die nächste Runde steht. Nun stellt sich allerdings die Frage: Wer ist "Die Bachelorette" 2023? In diesem Jahr verteilt die Wahlberlinerin Jennifer Saro die Rosen. Wir stellen Ihnen die diesjährige Bachelorette vor.

Wer ist "Die Bachelorette" 2023: Jennifer Saro vorgestellt

Jennifer Saro wurde am 4. Januar 1996 in Straubing geboren. Nun lebt die gebürtige Bayerin allerdings in Berlin. Von Beruf ist die 27-Jährige Content Creatorin. Zu ihren Hobbys zählen Wakeboarden sowie Sport im Allgemeinen. Für einen besseren Überblick haben wir hier einen Steckbrief für Sie:

Name: Jennifer Saro

Geburtstag: 4. Januar 2023

4. Januar 2023 Geburtsort: Straubing

Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,67 Meter

1,67 Meter Wohnort: Berlin

Beruf: Content Creatorin, Instagram : jennifer.saro

Content Creatorin, : jennifer.saro Hobbys: Wakeboarden, Sport

Jennifer Saro ist "Die Bachelorette" 2023. Wir stellen sie im Porträt vor. Foto: Markus Hertrich / RTL

Das macht "Bachelorette" Jennifer Saro beruflich

Nach eigenen Angaben gegenüber RTL ist Jennifer Saro Content Creatorin. Auf Instagram teilt sie mit knapp 190.000 Followern ihre Bilder. Bisher hat sie 860 Beiträge veröffentlicht. Auf Instagram ist sie unter dem Namen jennifer.saro zu finden. Dabei teilt sie vor allem Bilder und Videos rund um Mode, Beauty und Lifestyle.

"Die Bachelorette" 2023: Jennifer Saro möchte Müttern Mut machen

Jennifer ist zwar auf der Suche nach einen Mann, hat ihr Herz aber schon vergeben - nämlich an ihren Sohn, der mit ihr gemeinsam nach Thailand reist. Sie möchte anderen Frauen, die in der selben Situation sind, Mut machen und appellieren, dass man nicht nur Mutter, sondern auch noch Frau ist. Dabei äußerte sie sich im Interview mit RTL: "Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau." Mit nach Thailand kommt außerdem eine von Saros besten Freundinnen. Sie passt, während die "Bachelorette" mit dem Dreh beschäftigt ist, auf ihren Sohn auf.

Wie stellt sich "Die Bachelorette" 2023 ihren Traummann vor?

Die große Liebe hat Jennifer bisher noch nicht gefunden, was sich nun allerdings ändern soll. In einer Partnerschaft kommt es für die Berlinerin vor allem auf Ehrlichkeit, Fürsorge und Intelligenz an. Jennifer ist sehr sportlich und wünscht sich dadurch einen Mann an ihrer Seite, der nicht gerade ein Sportmuffel ist. Glücklich sein steht für sie an oberster Stelle.

"Die Bachelorette" 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie jedes Jahr läuft auch 2023 "Die Bachelorette" beim Privatsender RTL. Dabei werden die neuen Folgen ab dem Start am 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20.15 Uhr im analogen Fernsehen übertragen. Parallel gibt es auch einen Stream über RTL+.

Das sind die Sendetermine von "Die Bachelorette" 2023

Die Sendetermine von "Die Bachelorette" finden im wöchentlichen Turnus immer mittwochs statt - genau wie beim "Bachelor" 2023.