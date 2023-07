"Bachelorette" 2023 mit klarer Ansage: "Suche keinen Vaterersatz, sondern einen Partner für mich"

Bachelorette Jennifer Saro ist Mutter. Auch in Floge 2 beschäftigt das viele der Kandidaten. Was könnte Jenny wohl für einen Mann an ihrer Seite gebrauchen?

Bereits in der ersten Folge gestand Bachelorette Jennifer Saro den Männern, dass es bereits einen Mann in ihrem Leben gebe: Ihren kleinen Sohn, den sie in der Öffentlichkeit nur liebevoll als "Keks" bezeichnet. Auch wenn die Kandidaten größtenteils positiv reagierten, beschäftigen sich viele damit, was Jenny als Mutter wohl für einen Mann an ihrer Seite gebrauchen könnte.

Bachelorette 2023: Hat Jennifer Saro ihr Kind dabei?

Tatsächlich ist Bachelorette Jenny nicht nur zu Hause Mama. Sie hat ihren Sohn auch während der Produktionstage in Thailand mit dabei. Wenn sie nicht gerade auf einem Date mit einem der Kandidaten ist, verbringt sie ihre Freizeit ganz mit ihrem Sohn. Wenn Jenny aber mit den Männern vor der Kamera steht, dann kümmert sich Freundin Melli liebevoll um Jennys Nachwuchs. Auch vor der Kamera hat man den Kleinen schon gesehen, allerdings nur so, dass er nicht erkannt werden kann. Auch den echten Vornamen behält die Bachelorette für sich.

Die Bachelorette als Mutter: Wie reagieren die Kandidaten darauf?

Auch in Folge 2 machen sich die Kandidaten viele Gedanken darum, wer von ihnen wohl am besten bei der Bachelorette ankommt. Ein großes Argument für alle: Wer kann am besten mit einem Kind umgehen? Baro beispielsweise sieht deswegen den 38-jährigen Julian als Favoriten: "Der hat schon seine Erfahrungen gemacht." Auch David habe laut des 25-jährigen Baro die nötige geistige Reife. Fynn, Gianluca oder Oliver sieht er hingegen nicht an Jennys Seite: "Die sind im Kopf viel zu jung." Jenny brauche für ihren Sohn jemand ernsthaften, meint Baro. Julian selbst scheint ebenfalls siegessicher: "Sie hat gesagt, sie steht auf Erfahrung. Ich habe Erfahrung mit Kindern."

Jennifer, "Keksi" und Melli: Die Bachelorette hat ihren Sohn mit nach Thailand gebracht Foto: RTL

Andere scheinen von Jennys Mama-Dasein eher verunsichert. So sagt der 27-jährige Adrian zu seinen Mitstreitern: "Die ist viel weiter als ich." Er sei an einem Punkt in seinem Leben, an dem er lieber die Welt sehen würde, "so wie sie das wahrscheinlich gemacht hat, bevor sie ein Kind bekommen hat."

Auch Jenny spricht das Thema Kind beim Gruppendate nochmal an: "Ich hab ja erzählt, dass ich Mama bin. Wie war das für euch?" Sie wolle überprüfen, ob die Männer darüber nachgedacht hätten, was das bedeute. Julian betont sofort, ihm gehe das Herz auf bei Kindern. Von den anderen hört man dazu keine Antworten.

Bachelorette Jenny: "Ich suche einen Partner"

Entgegen der Erwartungen aller Kandidaten wirft die Bachelorette am Ende der zweiten Folgen ausgerechnet die beiden Männer aus, die als einzige Erfahrungen mit Kindern haben: Mike und Julian. Ihre Begründung? "Ich suche keinen Varterersatz, sondern ich suche einen Partner für mich", erklärt die 27-Jährige im Einzelinterview. Mit Julian und Mike sei sie nicht auf einer Wellenlänge.

