"Die Bachelorette"

vor 17 Min.

"Die Bachelorette" 2023 heute am 23. August: Wer ist raus? Wer im Finale?

Jennifer Saro verbringt in Folge 7 von "Die Bachelorette" mit jedem Kandidaten ein Date - und jeweils auch die Nacht.

Wer ist raus bei "Die Bachelorette" heute am 23. August 2023? Von den drei Kandidaten in Folge 7 kommen nur zwei ins Finale. So entscheidet Jennifer Saro.

Artikel anhören Shape