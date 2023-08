Bachelorette-Finale 2023 im Live-Ticker zum Nachlesen: Wie ging es für Jenny und Fynn weiter?

Fynn und Adrian kämpften im Bachelorette-Finale 2023 um Jennifer Saros Herz. Danach lief das große Wiedersehen. Hier können Sie unseren Live-Ticker nachlesen.

Es fühlt sich an, als ob es gestern war, als Jennifer Saro, die aktuelle Bachelorette 2023, die 18 Anwärter auf ihr Herz das erste Mal kennenlernte. Mittlerweile hat sich aber schon entschieden, wer die letzte Rose der Bachelorette erhält: Fynn und Adrian standen im großen Finale. Wer sich die letzte Rose holte und ob die Bachelorette mit ihrem Sieger noch zusammen ist - das lesen Sie alles hier in unserem Live-Ticker zum Bachelorette-Finale 2023 nach.

Bachelorette-Finale 2023 im Live-Ticker zum Nachlesen

22:10: Wie ging es nach der letzten Rose weiter?

Wir mussten die endlos lange Werbung abwarten, aber nun wird das Rätsel endlich gelöst. Es gibt selbstgedrehte Videos von Fynn und Jenny. Sie kochen zusammen, gehen zusammen wandern, gucken Serien. Es scheint so, als würde die Liebe noch bestehen. Zur Sicherheit fragt Frauke nochmal direkt nach: "Seid ihr ein Paar?"

Und ja! Sie sind ein Paar! Die Bachelorette hat also ihr Happy End tatsächlich gefunden!

Es bleibt Gott sei Dank ein unangenehmer Demonstrations-Kuss erspart. Nur einen Handkuss gibt Fynn seiner Jenny.

21:58: Sind Jenny und Fynn noch zusammen?

Endlich sieht man einen Rückblick von Jennys und Fynns Liebesgeschichte. Das bedeutet: Bald wissen wir es! Sind die beiden ein Paar?

21:56: Jenny und Adrian hatten nach der Show Kontakt

Nach den Dreharbeiten meldete Adrian sich nochmal bei Jenny und die beiden haben alles geklärt. Ihm ging es schnell wieder besser, sagt Adrian. "Es war wie im Film", beschreibt er.

21:52: Ein Happy End für David

David hatte bei der Bachelorette immer wieder damit zu kämpfen, dass er nicht "so aussieht wie die anderen Männer", wie er selbst es beschreibt. Das habe an seinem Selbstvertrauen gezehrt. Aber für ihn gab es ein Happy End. Nach Ende der Dreharbeiten hat er eine Frau kennengelernt, mit der er glücklich ist.

Schließlich darf der poetische David nochmal ein Gedicht vortragen. Und es ist nicht nur sehr schön vorgetragen, sondern auch sehr witzig!

21:47: Was bedeutet "Peach"?

Auch der Streit zwischen Adrian und Oguzhan wird gezeigt, nachdem Adrian behauptet hat, Jenny und er hätten sich beim Einzeldate geküsst. In diesem Streit fällt das Wort "Peach". Es handelt sich wohl nicht um das englische Wort für Pfirsich, sondern um eine sehr schlimme türkische Beleidigung, wie Adrian erklärt. "Wir Jugendlichen sagen manchmal einfach so Sachen, die wir nicht so meinen", erklärt Adrian, der wohlgemerkt stark auf die 30 zugeht. Auch Frauke Ludowig erinnert Oguzhan und ihn daran, dass sie erwachsene Männer seien. Wie kleine Jungen sitzen die beiden nun da und murmeln Entschuldigungen.

21:43: Jenny sieht die Männer in der Villa "unter sich"

Jenny bekommt nun Einblick "hinter die Kulissen". Aber besonders viel Stress gab's in der Männervilla nicht. Der größte Eklat in der Villa, war dass Kinan sich zu viele Stücke Hähnchen genommen hat. Frechheit!

21:31: Rückblick folgt auf Rückblick

Wir sehen viele unangenehme Gespräche, Kommentare zu Jennys (für manche Männer zu knappe) Outfits, erste Küsse.

21:28: Jennifer Saro kommt rein

Natürlich warten wir alle nur darauf, zu erfahren, ob Jenny und Fynn noch zusammen sind. Aber wie immer muss man sich gedulden. Denn erstmal wird daüber geredet, dass Jenny Mutter ist und wie das für sie war, als Mutter Bachelorette zu sein. Resümee: Es war gut. Und auch "Keksi" geht's gut. Schön! Hauptsache Keksi geht's gut.

21:26: Das Wiedersehen beginnt

Frauke Ludowig begrüßt uns zum großen Wiedersehen! Mit dabei: David, Jesper, Oguzhan, Jesaia – und natürlich Adrian und Fynn. Ein gutes Line-up, aber ich hätte auch gerne Troublemaker Baro nochmal gesehen.

21:14: Fynn Kunz bekommt die letzte Rose

Mit ihm kann sich Jennifer Saro ihre Zukunft vorstellen und bietet Fynn darum die letzte Rose an. Er nimmt sie natürlich an – und es wird wieder geknutscht! Juhuu! Das ist so schön, da vergisst man glatt, dass Fynns Anzug zwei Nummern zu groß ist.

21:11: Nun kommt Fynn

Auch als Fynn ankommt, erzählt Jenny von der schönen Zeit, die die beiden gemeinsam hatten: vom Yoga-Date, vom ersten Kuss. "Ab diesem Zeitpunkt hatte ich immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich an dich gedacht hab", sagt Jenny. Aber sie habe auch Angst bekommen. Denn Fynn ist ein Jahr jünger als sie. Hat er sich schon ausgelebt? Ist er bereit für ein Leben mit ihr und ihrem Kind?

21:08: Der Abschied

Sie könne ihm die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichten. Damit entscheidet sich Jennifer Saro gegen Adrian. Standardgemäß bringt sie ihn natürlich noch zum Auto, aber tatsächlich ist das nicht mal unangenehm. Adrian weint und witzelt darüber: "Mir ist was ins Auge geflogen." Am Ende wünscht er Jennifer, dass sie glücklich wird und das mit Fynn ans Ende ihres Lebens hält.

21:05: Muss Adrian gehen?

Die Bachelorette lässt die gemeinsame Zeit Revue passieren. Sie erzählt von den Aufs und Abs, die Adrian und sie erlebt haben. Kurz muss sie innehalten, weil ihre Stimme bricht. Und auch Adrian wischt eine Träne weg. Oh, jetzt wird es sehr emotional.

21:01: Der Gang über den roten Teppich

Jennifer Saro steht nun in einem champagnerfarbenen Glitzerkleid da und wartet neben der letzten Rose. Man sieht die beiden Kandidaten im Schnitt-Wechsel über den roten Teppich zu ihr laufen. Der erste, der zu ihr kommt, ist: Adrian.

20:57: Jetzt wird's ernst!

Adrian und Fynn machen sich beide auf den Weg zur Bachelorette. Aufgeregt sitzen sie in den Autos. "Als ich ihr gesagt habe, dass ich mich verliebt habe, wusste ich, dass mir das das Herz brechen kann", sagt Fynn. "Aber ich wusste auch, dass ich der glücklichste Mensch der Welt werden kann", fügt der 26-Jährige hinzu.

20:47: Jenny freut sich auf die Entscheidung

"Ich hab es verdient, mich zu verlieben und ein Happy End zu haben", sagt Jenny, während sie sich schick macht für die finale Entscheidung. Okay, das ist wirklich ein sehr schöner Satz. Also Daumen drücken, dass diese Entscheidung wirklich ihr Happy End bedeutet.

20:44: Der Tag der letzten Rose

Und schon ist er da: Der Finaltag. Der Tag der letzten Rose. Und natürlich hat Jennys Sohn "Keksi" seiner Mama wieder einen wunderschönen Brief geschrieben: "Es war eine Reise mit vielen Höhen und wenig Tiefen." Dieses Kind ist so begabt.

20:41: Ist das eine Vorahnung?

Auf einmal sagt Jenny zu Adrian: "Weißt du, warum Sonnenuntergänge so schön sind? Weil sie beweisen, dass ein Ende auch schön sein kann." Was möchte die Bachelorette damit sagen?

20:39: Es wird wieder Wein getrunken

Was für ein Zufall! Beim Weintrinken abends sagt Adrian, er wünsche sich, dass Jenny seine Mutter kennenlernt. Und auf einmal erscheint ein Video seiner Mutter.

20:37: Jenny ist innerlich zerrissen

Die Musik wird dramatisch. Jenny weiß nicht, für wen sie sich entscheiden soll. "Ich bin schon innerlich zerrissen", gibt sie im Interview zu. Aber nun wird erstmal vom Boot ins klare Wasser gesprungen. Egal, wem hier das Herz gebrochen wird – er hatte wenigstens einen tollen Urlaub!

20:34: Adrian hat sich selbst gefunden

Es geht in die tiefen Themen. Die Bachelorette fragt den 27-jährigen Adrian, was er von dieser Reise mitgenommen hat. "Ich habe mich selbst wiedergefunden", antwortet dieser. Schade. Ich glaube, Jenny wollte hier was anderes hören.

20:31: Final-Date mit Adrian

Jenny hat übrigens ihre Liebe noch nicht gestanden. Denn es gibt da ja noch einen anderen Mann: Adrian! Und den sehen wir jetzt. Ihr Date beginnt auf einem Boot, wo sie aus Kokosnüssen schlürfen. Auch schön, aber da waren die Elefanten schon spektakulärer.

20:28: Das erste Liebesgeständnis fällt

In dieser Folge geht alles sehr schnell! Es ist noch keine Viertelstunde vergangen, da kommt es zum Liebesgeständnis! Aufgeregt drückt Fynn ein "Ich weiß, ich habe mich in dich verliebt." heraus.

20:25: Überraschung für Fynn

Und schon sind wir nicht mehr bei den Elefanten, sondern sitzen schick gekleidet bei einem Glas Wein zusammen. Auf einmal erscheint ein Video von Fynns Familie, die ihm eine schöne Zeit wünscht. Fynn ist sichtlich angefasst, denn "Sonntag ist immer Familientag". Aber keine Angst Fynn, das ist das Finale. Bald darfst du nach Hause!

20:23: Das Date ist perfekt

Jenny und Fynn stehen nun unter der Regendusche, die eigentlich für die Elefanten ist, und knutschen. So romantisch! Für Jenny ist das das beste Date, das sie je hatte.

20:17: Die Finaldates bringen uns nach Phuket

Auf der thailändischen Insel Phuket finden diesmal die Finaldates statt. Dort steht Jenny im Wald und wartet auf Kandidat Fynn. Und das erste Date wird gleich ziemlich romantisch: Die beiden Turteltauben haben die Aufgabe, Elefanten mit Matsch einzureiben. Eigentlich können Elefanten das auch alleine sehr gut. Aber irgendwas muss man die Bachelorette und ihren Kandidaten ja machen lassen. Muss ja nicht schon wieder Bungee Jumping sein.

20:15: Es geht los

Nur noch zwei Kandidaten kämpfen um das Herz der Bachelorette: Fynn und Adrian. Für wen wird sich Jenny entscheiden? Bald wissen wir es!

Bachelorette 2023 Finale: Diese beiden Kandidaten kämpfen um die letzte Rose

Am 12. Juli ging es los mit der 10. Staffel von Bachelorette. Seitdem gingen und kamen die Bachelorette-Kandidaten, um Jennifer Saros Herz zu gewinnen - oder eben auch nicht. Acht Folgen später befinden wir uns im Bachelorette-Finale wieder und es ist so einiges passiert.

Der erste Kuss für die Bachelorette war enttäuschend, da sie sich mehr erwartet hätte. Es entbrach in der Nacht der Rosen ein großes Drama um einen angeblichen Kuss und es wurde auch immer wieder über Jennifer Outfits diskutiert. Daraufhin war sie so genervt, dass Bachelorette Jennifer den Männern eine klare Ansage machte. Natürlich gab es jede Menge Dates und Sonnenbaden bei den Männern.

Bachelorette-Finale im Live-Ticker: Wer bekommt die letzte Rose?

Acht Wochen später steht Jennifer nun mit ihren beiden letzten Kandidaten, Fynn und Adrian, im Finale. Die letzten Dates stehen an und dann muss Jennifer sich entscheiden, wer die letzte Rose bekommt. Der ursprünglich Favorit, Jesaia, musste bereits im Halbfinale gehen. Mit Fynn und Adrian stimmt die Chemie und beide Bachelorette-Finalisten gestehen, sich in Jennifer verliebt zu haben. Doch für wen schlägt Jennifers Herz mehr? Oder will sie vielleicht gar keinen von beiden? Auch das gab es unter Bachelor Sebastian Preuss schon.

Bachelorette 2023: Jennifer Saro und Adrian bei ihren letzten Date. Foto: RTL

Bachelorette-Live-Ticker: Sind Jennifer Saro und ihr Sieger noch zusammen?

Doch nicht nur das wird spannend, denn auch "das große Wiedersehen" findet direkt im Anschluss statt. Hier wird dann enthüllt, ob Jennifer mit ihrem Bachelorette-Sieger noch zusammen ist oder eben nicht. Wäre ja nicht so, als ob das nicht auch schon häufiger vorgekommen wäre und das Wiedersehen teilweise noch mehr Überraschungen offenbart, als ursprünglich zu erwarten gewesen wären.

Bachelorette 2023: Jennifer Saro und Fynn bei ihren letzten Date. Foto: RTL

Aber nach heute Abend sind unsere Fragen zum Glück dann alle geklärt. Wer die Show verpasst, kann alles in unserem Bachelorette-Finale-Live-Ticker nachlesen oder sich die Wiederholung im Stream ansehen.