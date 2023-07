Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2023: Diese Teilnehmer sind dabei

"Die Bachelorette" geht auch 2023 wieder auf Partnersuche. Wir haben alle Infos rund um die Teilnehmer und stellen sie mit Steckbrief vor.

Ab dem heutigen 12. Juli 2023 werden wieder Rosen verteilt, denn für dieses Datum ist der Start der "Bachelorette" 2023 angesetzt. 18 Männer reisen gemeinsam mit der Bachelorette nach Thailand um herauszufinden, wer die Gunst Rosenkavalierin gewinnen kann. Diese Rolle übernimmt 2023 die 27-jährige Jennifer Saro. Und sie bringt gleich eine Besonderheit mit, denn mit ihr gemeinsam reist ihr einjähriger Sohn an. Die beiden gibt es nur im Doppelpack und das will sie den 18 Kandidaten auch gleich von Anfang an klar machen. Gesucht wird also nicht nur die große Liebe, sondern auch derjenige, der am besten zu der kleinen Familie passt. Die Übertragung der "Bachelorette" 2023 übernimmt wie immer RTL.

Sie wollen wissen, wer sich in diesem Jahr um das Herz der Bachelorette bemüht? Hier finden Sie eine Übersicht über alle Teilnehmer der 10. Staffel.

Die Bachelorette 2023: Wer ist raus?

Zu jeder Folge von "Die Bachelorette" 2023 erfahren Sie bei uns, wer raus ist:

Das sind die Kandidaten bei "Die Bachelorette 2023"

Insgesamt 18 Kandidaten wetteifern bei "Die Bachelorette" 2023 darum, das Herz von Jennifer Saro zu erobern. Wir stellen ihnen alle Kandidaten näher vor, diese Männer sind dabei:

Adrian (27) aus Aachen

(27) aus Alexander (27) aus Mannheim

André (30) aus Überlingen am Bodensee

(30) aus am Baro (25) aus Köln

David (25) aus Langweiler

Fynn (25) aus Adendorf ( Lüneburg )

(25) aus ( ) Gianluca (27) aus München

(27) aus Jesaia (27) aus Stuttgart

Jesper (24) aus Hamburg

Julian (38) aus Düsseldorf

Kaan (26) aus Duisburg

(26) aus Mike (27) aus Hamburg

Oguzhan (27) aus Hamburg

(27) aus Oliver (27) aus Berlin

Pedro (31) aus Hamburg

(31) aus Thomas (29) aus Langenhagen ( Hannover )

(29) aus ( ) Tim (31) aus Düsseldorf

(31) aus Yannick (30) aus Bad Brückenau

Kinan (26) aus Berlin

Adrian

Kandidat Adrian. Foto: RTL / Markus Hertrich

Adrian ist 27 Jahre alt und arbeitet als Bürokaufmann in Aachen. Seit zwei Jahren ist er Single und das möchte er jetzt ändern. Eigentlich wollte der 27-Jährige Profifußballer werden - doch dann setzte die Diagnose Fibromylagie (eine Muskelerkrankung) den Plänen ein Ende. Doch aus dieser schweren Zeit hat Adrian auch Positives gezogen: "Ich bin jemand, ich finde immer eine Lösung“, sagt er über sich selbst. Seine Freunde würden ihn als echten Sonnenschein beschreiben - doch Adrian will auch seine tiefgründige Seite betont wissen.

Alexander

Kandidat Alex. Foto: RTL / Markus Hertrich

Der 27-jährige Alex stammt aus Mannheim und arbeitet hauptberuflich als Koch. Er ist 1,88m groß und seit eineinhalb Jahren Single. Der Grund, warum seine bisherigen Beziehungen gescheitert sind? Er hätte einfach nicht er selbst sein können, meint Alex. Bei seiner zukünftigen Traumfrau ist ihm vor allem "ihr Lächeln, ihre Ausstrahlung" wichtig. Darüber hinaus habe er aber keine konkreten optischen Vorstellungen. Alex selbst ist ohne seinen alkoholkranken Vater aufgewachsen - vielleicht hat er ja mit Bachelorette Jennifer die Chance, eine eigenen Familie aufzubauen?

André

Kandidat André. Foto: RTL / Markus Hertrich

André arbeitet als Key Account Manager und lebt in Überlingen am Bodensee. Der 30-Jährige beschreibt sich selbst als "offen, respektvoll, sensibel" und will der Bachelorette "eine Schulter zum Anlehnen bieten“. Welche Pläne er für die Zukunft hat? André schließt nicht aus, in ein anderes Land zu ziehen und dort zu leben - im Optimalfall natürlich mit seiner Traumfrau zusammen. Schließlich hat er sich mit 17 bereits dazu entschlossen, drei Jahre alleine in die USA zu gehen und dort seinen Schulabschluss zu machen. Eine weitere Besonderheit an André: Er steht offen zu seinen Schönheitsoperationen; zwei Haartransplantationen hat er machen lassen.

Baro

Kandidat Baro. Foto: RTL / Markus Hertrich

Baro stammt gebürtig aus Georgien und zog 1998 mit seiner Familie nach Deutschland. Dort hat der 25-Jährige gelernt, sich durchzuboxen. Bis vor kurzem hat er in Thüringen, wo er sich laut laut RTL häufig mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert sah. Aber auch im wörtlichen Sinne, den seine Leidenschaft für den Boxsport brachte ihn bis zu Elite-Meisterschaft. Kann er Jennifer von sich überzeugen? „Ich bin schon der Eroberer“, sagt Baro zumindest über sich selbst.

David

Kandidat David. Foto: RTL / Markus Hertrich

Obwohl er faktisch mit 17 anderen Männern um die Bachelorette kämpft, hält David nicht viel von Machogehabe. Jennifer will er viel eher mit einer großen Portion Empathie und Aufmerksamkeit für sich gewinnen. Eine Schwäche gibt der 25-Jährige aus Langweiler allerdings offen zu: "Ich behalte sehr gerne Recht und diskutiere entsprechend manchmal lange. Außerdem bin ich ein schlechter Verlierer."

Fynn

Kandidat Fynn. Foto: RTL / Markus Hertrich

Im Verhältnis zu seinen Mitstreitern ist er erst seit recht kurzer Zeit wieder Single: Vor einem dreiviertel Jahr hat Fynn seine vorherige Beziehung beendet. Jetzt fühlt sich der 25-Jährige aber wieder bereit dafür, eine neue Frau kennenzulernen. Fynn kommt aus Lüneburg und arbeitet als Verkäufer und Influencer. Ein komplett unbeschriebenes Blatt in der Medienlandschaft ist er jedenfalls nicht: 2021 war er bereits bei Love Island dabei. Worauf er als erstes schauen wird, wenn die Bachelorette sich vorstellt? „Auf ihre Nase und die Augen“, meint der 25-Jährige.

Gianluca

Kandidat Gianluca. Foto: RTL / Markus Hertrich

Gianluca zählt ebenfalls noch nicht so lange zum Club der Singles: Genau wie Fynn hat er sich vor einem dreiviertel Jahr getrennt. Der 27-Jährige ist Sport- und Gesundheitstrainer und lebt in München. „Meine positive Einstellung und mein Dauerlächeln mag ich am meisten an mir“, sagt Gianluca über sich selbst. Und das, obwohl schwere Zeiten kein Fremdwort für ihn sind: Im vergangenen Jahr ist sein Vater an Lungenkrebs gestorben, was ihn sehr mitgenommen hat. Der 27-Jährige sieht sich selbst als Familienmensch - ein guter Anknüpfungspunkt mit Bachelorette Jennifer, die mit ihrem kleinen Sohn anreist?

Jesper

Kandidat Jesper. Foto: RTL / Markus Hertrich

Unter den diesjährigen Kandidaten bei der "Bachelorette" ist Jesper derjenige mit der längsten Singlephase: Seine letzte Trennung ist sechseinhalb Jahre her. Und in der Zwischenzeit hat er nicht nur gute Erfahrungen gemacht, denn die letzte Frau, die er gedatet hat, habe ein Doppelleben geführt. Vielleicht kann er ja mit Bachelorette Jennifer den Neustart wagen? Der 24-jährige Jesper arbeitet als Stylist und Designer und lebt in Hamburg.

Mike

Kandidat Mike. Foto: RTL / Markus Hertrich

Abenteuer, das kann Mike auf jeden Fall. Der 27-Jährige ist erst mit 11 Jahren aus England nach Deutschland gekommen, ohne die Sprache wirklich zu beherrschen. Nach der Scheidung seiner Eltern und einer schmerzhaften Trennung wagte er dann 2017 zum wiederholten Mal den Neuanfang: Auf eigene Faust zog er nach Hamburg und studiert dort Sozialökonomie. Nebenbei arbeitet er als Schwimm- und Fitnessstrainer.

Kaan

Kandidat Kaan. Foto: RTL / Markus Hertrich

An Selbstbewusstsein mangelt es dem 26-jährigen Kaan auf jeden Fall nicht. „Ich bin zuversichtlich, dass ich die Bachelorette erobern werde", sagt der Duisburger. Dafür will er "alle Flirtregister ziehen". Und worauf achtet der 26-Jährige, wenn die Bachelorette ihm das erste Mal gegenübertritt? „Auf ihr schönes Gesicht, dann auf ihre Figur – ich stehe auf kurvigen Frauen“. Nur aufs Äußerliche will er sich dann aber doch nicht verlassen - etwas Hirnschmalz solle seine Traumfrau bitte auch mitbringen, meint der Fuhrparkmanager.

Julian

Kandidat Julian. Foto: RTL / Markus Hertrich

Er ist der Älteste im Bunde der 18 Männer, die nach Thailand reisen: Julian ist 38 und hat bereits sechs Beziehungen hinter sich. „Bisher habe ich mich offensichtlich in die falschen Frauen verliebt“, meint der Key Account Manager. Ob er sich mit der Bachelorette die Richtige angeln würde? Julian unternimmt viel mit seiner Familie, was bei Jennifer Saro bestimmt gut ankommt - schließlich muss ihr Partner auch mit ihrem kleinen Sohn gut klarkommen. Auch wenn er selbst sportlich unterwegs ist, spielen anderen Dinge für ihn bei der Partnerwahl eine größere Rolle: „Aussehen ist zweitrangig. Sie sollte einfach das Herz am rechten Fleck haben.“

Jesaia

Kandidat Jesaia. Foto: RTL / Markus Hertrich

Jesaia ist 27 Jahr alt und lebt in Stuttgart. Dort arbeitet er als Vertriebler und Coach. Mit seiner künftigen Traumfrau möchte er sich zwei Wünsche erfüllen: die Welt bereisen und anschließend eine Familie gründen. Bei seiner Partnerin sind ihm vor allem innere Werte wichtig, Empathie und eine positive Ausstrahlung sollte sie mitbringen. Egoismus ist ein absolutes No-Go für ihn.

Oguzhan

Kandidat Oguzhans. Foto: RTL / Markus Hertrich

Was die Dauer des Single-Daseins angeht, ist er ganz vorne mit dabei: Oguzhan hat seine letzte Beziehung vor sechs Jahren beendet. „Die Richtige war einfach noch nicht dabei, ich habe mich schnell gelangweilt“, liefert der 27-Jährige die Erklärung. Dabei würde er eigentlich gerne eine Familie gründen - eine Tochter und zwei Söhne wären seine Traumvorstellung. Der Fuhrparkleiter aus Hamburg hat ganz genaue Vorstellungen, wie seine Traumfrau drauf sein soll: „Sie sollte echt cool sein, ein bisschen eifersüchtig, sarkastisch, loyal und gerne kuscheln wollen.“

Oliver

Kandidat Oliver. Foto: RTL / Markus Hertrich

Eine gehörige Portion Selbstbewusstsein bringt Oliver mit nach Thailand: „Ich habe auch eigentlich nichts an mir auszusetzen.“ Nur eine wortwörtliche Kleinigkeit würde der 27-Jährige vielleicht ändern: Ein paar Zentimeter zu seiner Körpergröße von 1,72m hinzufügen. An seine Traumfrau stellt der Account Manager vor allem charakterliche Anforderungen: Sie sollte humorvoll und abenteuerlustig sein und eine ähnliche Vorstellung von Familie haben.

Pedro

Kandidat Pedro. Foto: RTL / Markus Hertrich

Pedro hat ein klares Ziel: „Meine Gene müssen weitergegeben werden“, sagt er im Scherz. Der Sicherheitstechniker will durch seine aufgeschlossene Art überzeugen und Jennifer erobern. Und dann hat der gebürtige Brasilianer auch schon eine ganz klare Vorstellung davon, wie sein Traumdate aussehen soll: „Etwas Schönes essen, viel lachen. Und zum Abschluss vielleicht ein gemeinsamer Tanz". Single ist der 31-Jährige seit etwa einem Jahr.

Thomas

Kandidat Thomas. Foto: RTL / Markus Hertrich

Tim ist 29 Jahre alt und wohnt in Langenhagen bei Hannover. Beruflich arbeitet er im Vertrieb und weiß auch sich selbst am Besten zu verkaufen: „Ich mag alles an mir. Ich habe mich komplett lieben gelernt.“ Dementsprechend möchte er die Bachelorette einfach dadurch überzeugen, ganz authentisch er selbst zu sein. Optisch habe er keinen bestimmten Typen - seine Traumfrau müsse ihn einfach mit Ausstrahlung und Charakter überzeugen. Außerdem elementar: Sie sollte gut mit Hunden klarkommen.

Tim

Kandidat Tim. Foto: RTL / Markus Hertrich

Tim bringt eine Eigenschaft mit, die vielen anderen Rosenjägern fremd zu sein scheint: Er beschreibt sich selbst als recht schüchtern. Bisher habe er sich am liebsten erobern lassen, erzählt der 31-Jährige. Doch das muss sich jetzt vermutlich ändern, wenn er sich gegen die 17 Anderen durchsetzen möchte. Der Düsseldorfer arbeitet im Customer Service und ist sei vier Jahren Single. Das möchte er jetzt ändern und Bachelorette Jennifer zeigen, dass er es ernst meint.

Yannick

Kandidat Yannick. Foto: RTL / Markus Hertrich

Yannick ist immer in Bewegung: Drei Mal die Woche spielt er Fußball, sechs Mal geht es ins Fitness - und als Sportwissenschaftler hat der 30-Jährige sich auch noch den passenden Beruf ausgesucht. Und diese Leidenschaft sollte seine Zukünftige am Besten teilen: Eine Frau, die sich für Sport und Kultur begeistern kann, wäre Yannicks absolute Traumvorstellung.

Kinan

Kinan stößt in der zweiten Folge der zehnten Staffel als Nachzügler dazu. Foto: Markus Hertrich/ RTL

Der 26-jährige Kinan achtet sehr auf sein Aussehen und möchte die Bachelorette vor allem mit einem überzeugen: Romantik. Kinan ist seit sechs Jahren single und probiert jetzt als Nachzügler sein Glück, er wünscht sich endlich anzukommen.