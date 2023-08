"Bachelorette"-Paare: Wer ist noch zusammen? Wer ist getrennt? Hier kommt der Versuch einer Bestandsaufnahme - welche Liaison hatte Bestand?

Neunmal in der bewegten Geschichte der RTL-Kuppelshow haben die Bachelorettes nach der großen Liebe gesucht, und neunmal gab es die finale Rose. Aber war die Kür der jeweiligen attraktiven Junggesellin auch die richtige - über den Tag hinaus? Wurde eine Entscheidung voreilig getroffen? War einfach die Auswahl zu gering und die arme Bachelorette musste nehmen, was da war? Oder: Alles gut, die Sache hatte Bestand... Wir gehen der Sache für Sie auf den Grund.

Unter den bisherigen neun Bachelorettes ist nur eine einzige Junggesellin mit beständiger Partnerschaft - in acht Fällen ist die große Liebe schon wieder Geschichte. Welches Bachelorette-Paar ist noch zusammen? Welche Paare sind getrennt? Wir haben recherchiert.

2004: Monica Ivancan

Monica Ivancan Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

Monica Ivancan, mittlerweile Monica Meier-Ivancan, vergab die allererste Final-Rose an den Kandidaten Mark Quinkenstein - eine Beziehung kam allerdings nicht zustande, bedauert RTL.

2014: Anna Hofbauer

Anna Hofbauer (mit Matthias Stockinger als König Ludwig II.) als Sissi im Musical "Ludwig²". Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Die Schauspielerin hatte im Verlauf der Dating-Show ihr Herz an Marvin Albrecht verloren, doch die Beziehung ging letztlich in die Brüche. Die Musical-Darstellerin ist heute mit dem Schauspieler Marc Barthel liiert.

2015: Alisa Persch

Die Final-Rose in der dritten Staffel bekam Personaltrainer Patrick Cuninka von Alisa Persch. Wenige Monate nach der Show war laut RTL schon Schluss mit den beiden. Die damals 27-jährige Deutsch-, Mathe- und Sportlehrerin ist nach eigenen Angaben inzwischen verheiratet - mit wem, verrät sie nicht - und stolze Mutter, wie sie auf Instagram zeigt.

2017: Jessica Paszka

Jessica Paszka Foto: Christina Sabrowsky, dpa (Archivbild)

Jessica Paszka heißt mittlerweile Jessica Haller. Im Finale der Staffel von 2017 hatte sie sich für den Schlagzeuger David Friedrich entschieden, doch die beiden sind nicht mehr zusammen. Später heiratete Jessica den Zweitplazierten Johannes Haller, wie man ihrem Insta-Account entnehmen kann.

2018: Nadine Klein

Nadine Klein Foto: picture alliance/dpa (Archivbild)

In Staffel Nr. 5 eroberte Kandidat Alexander Hindersmann die letzte Rose (und das Herz?) von Nadine Klein. Wie auch immer - das Glück währte nur kurz. Die beiden sind nicht mehr zusammen.

2019: Gerda Lewis

Gerda Lewis Foto: picture alliance/dpa/TVNOW/RTL (Archivbild)

Gerda Lewis und ihr Bachelorette-Finalist Keno Rüst haben sich getrennt, wie das aus Litauen stammende Model bereits im Oktober 2019 auf Instagram verkündet hat. Ihrer Community teilte sie damals mit, dass sie ihren gemeinsamen Urlaub noch als "Freunde" zu Ende gebracht hätten. "Es fließt auch absolut kein böses Blut", schrieb sie.

2020: Melissa Damilia

Melissa Damilia mit Leander Sacher. Foto: TVNOW/dpa (Archivbild)

Melissas letzte Rose ging damals an Leander Sacher, doch auch diese Beziehung war nicht von Dauer. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus haben wir keine belastbaren Informationen gefunden.

2021: Maxime Herbord

Maxime Herbord Foto: TVnow/dpa (Archivbild)

Mit ihrem Rosenkavalier Raphael Fasching kam nie eine Beziehung zustande, verrät RTL. Stattdessen legt der folgende Insta-Post eines gewissen Leander Sacher (Sie haben richtig gelesen!), dass Maxime und der Finalist von 2020 sich mittlerweile näher gekommen sind.

Es gibt laut RTL nur eine einzige Bachelorette, die noch mit ihrem siegreichen Rosenkavalier zusammen ist:

2022: Sharon Battiste und Jan Hoffmann

Im vergangenen Jahr verteilte Sharon Battiste die Rosen bei "Die Bachelorette", und ihre Entscheidung in der Finalrunde hat offenbar bis heute Bestand: Seit dem Finale in Thailand ist sie, so RTL, mit dem siegreichen Kandidaten Jan Hoffmann "unzertrennlich". Sharon Battiste nahm Anfang 2023 an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil, schied aber in Folge 9 aus.

2023: Jennifer Saro und Fynn

Bei "Die Bachelorette" 2023 bekam Kandidat Fynn die letzte Rose von Jennifer Saro. Sind die beiden noch zusammen oder getrennt? Beim großen Wiedersehen wurde das enthüllt: Die Bachelorette 2023 und Fynn sind tatsächlich noch zusammen. Die beiden verrieten in der Sendung, dass sie zusammenziehen möchten. "Fynn zieht erstmal zu mir in die Wohnung nach Berlin", sagt Jenny.