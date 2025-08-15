Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim live im TV und Stream beim DFB-Pokal 25/26: Wie läuft die Übertragung?

Die DFB-Pokal-Saison 2024/25 bleibt unvergessen: Mit dem VfB Stuttgart als verdientem Titelträger und dem überraschenden Finaleinzug von Arminia Bielefeld schrieb der Wettbewerb einmal mehr seine ganz eigenen Geschichten. Besonders das Team aus der 3. Liga sorgte für Aufsehen, indem es sich bis ins Endspiel kämpfte und dabei klassenhöhere Gegner hinter sich ließ. Der Pokal bewies damit erneut seinen Ruf als Bühne für Sensationen und Fußballmärchen. Die Fans erlebten dramatische K.-o.-Duelle, emotionale Entscheidungen im Elfmeterschießen und so manche bittere Träne – ganz im Geiste des Wettbewerbs, der seit jeher für Gänsehautmomente sorgt.

Nun richtet sich der Blick auf die Saison 2025/26, die am 15. August beginnt und einmal mehr 64 Mannschaften auf den Weg zum Olymp des deutschen Vereinspokals schickt. Der Modus bleibt beim klassischen K.-o.-System, das den besonderen Reiz des Turniers ausmacht – jede Partie ein Alles-oder-Nichts.

Am ersten Spieltag trifft der Bahlinger SC auf den 1. FC Heidenheim. Wir haben die Einzelheiten.

Bahlinger SC gegen 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 verrät es: Die Begegnung zwischen dem Bahlinger SC und dem 1. FC Heidenheim findet am Samstag, 16. August 2025, statt. Anstoß ist um 15. 30 Uhr. Ort der Tat ist das Kaiserstuhlstadion, eine Sportstätte in Bahlingen am Kaiserstuhl.

Das Stadion des Bahlinger SC bietet Platz für rund 4000 Zuschauer und dient dem Oberligisten aus Baden-Württemberg als Heimspielstätte. Auf der Gegengerade befinden sich 800 überdachte Stehplätze, während gegenüber – an der Seite des Vereinsheims – eine kleine Stahlrohrtribüne ohne Überdachung sowie ein VIP-Bereich untergebracht sind.

Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die TV-Rechte liegen erneut bei Sky, ARD und ZDF. Wer die Übertragung aller 63 Spiele live sehen will – von Runde eins bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abo (aktuell 25 € pro Monat, Stand: Juli 2025).

ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 ausgewählte Spiele, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. In jeder Runde zeigen sie zudem mindestens zwei Partien live. Zusätzlich bieten sie umfangreiche Zusammenfassungen im Free-TV – ideal für alle ohne Sky-Abo.

Die Übertragung des Pokal-Spiels zwischen dem Bahlinger SC und dem 1. FC Heidenheim läuft leider nicht im Free-TV, es wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Es wird auch keinen kostenlosen Livestream für dieses Spiel geben. Allerdings können Sky-Kunden das Spiel über die Sky Go-App und überWOW im Online-Stream verfolgen.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen dem Bahlinger SC und dem 1. FC Heidenheim im Überblick:

Spiel : Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim, DFB-Pokal 2025/2026, Runde 1

Datum : Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit : 15.30 Uhr

Ort : Kaiserstuhlstadion, Bahlingen

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : WOW

Die Bilanz der Vereine: Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim

Die nach Auskunft von fussballdaten.de sechs bisherigen Matches zwischen den beiden Vereinen liegen in grauer Vorzeit. Sie fanden in der damaligen Oberliga Baden-Württemberg statt – zwischen 2004 und 2008. Alles verjährt also. Die Waage ist ausgeglichen – je ein Sieg pro Team. Passende Torbilanz: 10:9 zugunsten der Heidenheimer.