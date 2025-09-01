Basketball-EM 2025: Deutschland vs. Großbritannien live im TV und Stream - wo läuft das Spiel im Free-TV?

Die EuroBasket 2025, die offizielle Basketball-Europameisterschaft, vereint vom 27. August bis zum 14. September Fans aus ganz Europa. Insgesamt 24 Nationen messen sich in einem länderübergreifenden Turnierformat, das von Lettland, Finnland, Polen und Zypern ausgerichtet wird. Besonders im Rampenlicht steht das deutsche Nationalteam, das nach dem historischen Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 mit Topspielern wie Dennis Schröder und Franz Wagner als einer der Titelanwärter gilt. Die Vorrundenspiele bestreitet Deutschland in Tampere, Finnland.

Am 4. Spieltag trifft Deutschland auf Großbritannien. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Begegnung.

Basketball-EM 2025: Deutschland – Großbritannien heute live im Free-TV & Stream: Termin und Uhrzeit

Im Spielplan der Basketball-EM 2025 wurde festgelegt, dass die Partie zwischen Deutschland und Großbritannien bei der Basketball-EM 2025 am Montag, 1. September, ausgetragen wird. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Nokia-areena in Tampere (Finnland).

Basketball-EM 2025: Deutschland gegen Großbritannien – wo läuft heute die Live-Übertragung im Free-TV & Stream?

Die Übertragung der Basketball-EM 2025 sind RTL und Magenta TV zuständig. RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Begegnungen der K.o.-Runde und das Finale live im Free-TV. Darüber hinaus hat sich der Sender die Rechte an Highlights einzelner EM-Spiele gesichert. Wer jedoch sämtliche 76 Partien der Europameisterschaft verfolgen möchte, benötigt Zugang zu MagentaTV oder MagentaSport. Dort werden alle Spiele live übertragen. Für Kunden von MagentaTV sind die Übertragungen bereits im bestehenden Tarif enthalten und verursachen keine zusätzlichen Kosten. Falls Sie noch kein MagentaTV-Kunde sind, können Sie die Spiele über ein MagentaSport-Abonnement sehen. Das ist aktuell ab 12,95 Euro pro Monat erhältlich (Stand: August 2025).

Hier haben wir Ihnen alle wichtigen Informationen zur Partie Deutschland gegen Großbritannien bei der Basketball-EM 2025 zusammengefasst:

Spiel : Deutschland – Großbritannien, Gruppenphase der Basketball-EM 2025, 4. Spieltag, Vorrunde Gruppe B

Datum : Montag, 1. September 2025

Uhrzeit : 15.30 Uhr

Ort : Nokia-areena, Tampere

Übertragung im Free-TV : RTL (Sendebeginn 15 Uhr)

Übertragung im Pay-TV : MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV , RTL

Deutschland vs. Großbritannien bei der Basketball-EM 2025: Bilanz der beiden Nationalmannschaften

Seit 1955 trafen Deutschland und Großbritannien im Basketball laut sportschau.de insgesamt sechsmal aufeinander – in Begegnungen, die im Rahmen der Europameisterschaft, deren Qualifikation sowie in Freundschaftsspielen stattfanden. Beide Nationen konnten jeweils drei Siege für sich verbuchen – die Bilanz ist also ausgeglichen. Ein Blick auf das Punkteverhältnis enthüllt jedoch leichte Vorschuss-Lorbeeren für Deutschlands Kader: Mit insgesamt 438 erzielten Punkten gegenüber 414 auf britischer Seite liegt das deutsche Team knapp vorn. Dieser direkte Vergleich unterstreicht aber die sportliche Ausgeglichenheit beider Mannschaften über die Jahrzehnte hinweg.

Die letzten Spiele der beiden Teams:

20.02.2021: Deutschland 81 – Großbritannien 83

24.02.2020: Großbritannien 81 – Deutschland 73

13.08.2016: Großbritannien 61 – Deutschland 78

08.09.2013: Großbritannien 81 – Deutschland 74

02.06.1981: Großbritannien 58 – Deutschland 65