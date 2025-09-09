Nach dem souveränen Achtelfinalerfolg gegen Portugal (85:58) steht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nun vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Im Viertelfinale trifft das Team auf Slowenien – und damit auch auf einen der herausragenden Akteure der NBA, Luka Dončić (26).

Laut bild.de zeigte sich Dončić allerdings im Vorfeld der Begegnung recht zurückhaltend. Sein Team müsse ein nahezu fehlerfreies Spiel abliefern, um gegen Deutschland bestehen zu können, zitieren ihn die Kollegen. Er habe die deutsche Mannschaft außerdem als äußerst stark beschrieben und insbesondere Franz Wagner sowie Dennis Schröder als zentrale Antreiber hervorgehoben. Darüber hinaus verfüge das deutsche Team über zahlreiche weitere gefährliche Spieler.

Der deutsche Co-Trainer Ademola Ibrahimagic äußerte sich, ebenfalls bei bild.de, zur bevorstehenden Herkules-Aufgabe, Dončić abzuwehren. „Natürlich ist das eine Herausforderung. Aber die Jungs kennen ihn auch sehr lange. Am Ende ist es ein Teamspiel. Das heißt, wir müssen die gesamte Mannschaft kontrollieren und uns nicht zu sehr mit ihm beschäftigen, weil er wahrscheinlich auf seine Würfe, auf seine Punkte kommen wird. Am Ende ist es wichtig, einen Punkt mehr zu haben als das Team von Slowenien.“

Hier liefern wir Ihnen alle Details zur Begegnung zwischen dem deutschen und dem slowenischen Basketball-Team.

Deutschland – Slowenien bei der Basketball-EM 2025: Termin und Uhrzeit des Viertelfinales

Im Rahmen der Basketball-Europameisterschaft 2025 stehen Deutschland und Slowenien im Viertelfinale. Das Duell der beiden Teams ist laut Spielplan der Basketball-EM 2025 für Mittwoch, den 10. September, angesetzt. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Arena Riga. Die moderne Spielstätte in Lettlands Hauptstadt fasst rund 10.300 Fans und verspricht eine stimmungsvolle Kulisse für das K.o.-Spiel.

Deutschland gegen Slowenien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Basketball-WM 2025

Die Basketball-Europameisterschaft 2025 geht in die Zielgerade. Wer die letzten Spiele nicht verpassen will, hat mehrere Möglichkeiten, live mitzufiebern. RTL übernimmt die Übertragung der Begegnungen mit deutscher Beteiligung und zeigt diese kostenlos im Fernsehen. Wer lieber streamt, kann auf RTL+ ausweichen – allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zusätzlich bietet RTL kompakte Spielzusammenfassungen und Highlights für alle, die sich schnell einen Überblick verschaffen möchten.

Wer kein Spiel der EM verpassen möchte und sämtliche Begegnungen live und vollständig sehen will, benötigt ein Abonnement bei MagentaTV. Für bestehende Kundinnen und -Kunden ist die Übertragung ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Alternativ bietet die Telekom den Zugang über ein MagentaSport-Abo an, das aktuell ab 12,95 Euro pro Monat erhältlich ist.

Alle Infos zur Übertragung des Viertelfinales zwischen Deutschland und Slowenien auf einen Blick:

Spiel : Deutschland – Slowenien, Viertelfinale der Basketball-EM 2025

Datum : Mittwoch, 10. September 2025

Uhrzeit : 20 Uhr

Ort : Riga (Lettland)

Übertragung im Free-TV : RTL

Übertragung im Pay-TV : MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV , RTL+

Deutschland vs. Slowenien bei der Basketball-EM 2025: Bilanz der beiden Nationalteams

Deutschland und Slowenien sind sich im internationalen Basketball laut kicker.de bislang 14 Mal gegenübergestanden. Dabei konnte die deutsche ebenso wie die slowenische Nationalmannschaft je sieben dieser Begegnungen für sich entscheiden. Diese Statistik zeigt, dass die Duelle zwischen beiden Nationen in der Vergangenheit meist ausgeglichen verliefen. Die bevorstehende Viertelfinalpartie verspricht also ein spannendes Kräftemessen auf Augenhöhe. Der deutsche Kader tut gut daran, sich warm anzuziehen.