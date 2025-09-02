Basketball-EM 2025: Finnland vs. Deutschland live im Free-TV und Stream - alle Infos

Vom 27. August bis 14. September findet mit der EuroBasket 2025 das wichtigste Basketball-Turnier des Kontinents statt. Insgesamt 24 Nationalteams kämpfen in vier verschiedenen Gastgeberländern – Lettland, Finnland, Polen und Zypern – um den begehrten EM-Titel. Mit besonderer Spannung blicken viele Fans auf das deutsche Team, das nach dem historischen WM-Triumph 2023 mit einer hochkarätig besetzten Mannschaft antritt. Namen wie Dennis Schröder und Franz Wagner stehen für Qualität, Erfahrung und Ambition – Deutschland zählt zweifellos zu den Favoriten. Die Vorrunde führt das Team nach Tampere, wo es unter anderem auf den Co-Gastgeber Finnland trifft. Das Duell am fünften Spieltag verspricht nicht nur sportliche Intensität, sondern auch eine besondere Atmosphäre – schließlich trifft ein Titelfavorit auf ein leidenschaftlich unterstütztes Heimteam.

Hier kommen alle Infos rund um das Spiel und dessen Live-Übertragung.

Basketball-EM 2025: Finnland gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit des Spiels

Was sagt der Spielplan der Basketball-EM 2025? Die Partie zwischen Finnland und Deutschland bei der Basketball-EM 2025 steigt am Mittwoch, dem 3. September. Das Spiel startet um 19.30 Uhr in der Nokia-areena im finnischen Tampere.

Finnland - Deutschland: Übertragung der Basketball-EM 2025 im Free-TV und Stream

Die diesjährigen Übertragungsrechte der Basketball-Europameisterschaft liegen bei RTL und MagentaTV. Während RTL ausgewählte Spiele im Free-TV zeigt – darunter sämtliche Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, das Finale sowie einzelne Partien der K.o.-Runde – bietet MagentaTV ein umfassendes Live-Erlebnis.

Neben den Live-Übertragungen der deutschen Spiele hat sich RTL auch die Rechte an Highlight-Zusammenfassungen einzelner EM-Partien gesichert. Damit erhalten Zuschauer ohne kostenpflichtiges Abo zumindest punktuell Einblicke ins Turniergeschehen.

Wer keine Partie verpassen möchte, kommt an MagentaTV oder MagentaSport nicht vorbei: Dort werden sämtliche 76 Begegnungen der Europameisterschaft live ausgestrahlt. Für bestehende MagentaTV-Kunden sind diese Übertragungen bereits im regulären Tarif enthalten – es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Falls Sie MagentaTV bisher nicht nutzen, können Sie alternativ ein MagentaSport-Abonnement abschließen. Das ist aktuell ab 12,95 Euro monatlich erhältlich (Stand: August 2025) und ermöglicht den Zugang zu sämtlichen EM-Spielen.

Alle wichtigen Informationen zur Partie Finnland gegen Deutschland bei der Basketball-EM 2025 liefern wir Ihnen hier auf einen Blick:

Spiel : Finnland – Deutschland, Gruppenphase der Basketball-EM 2025, 5. Spieltag, Vorrunde Gruppe B

Datum : Mittwoch, 3. September 2025

Uhrzeit : 19.30 Uhr

Ort : Nokia-areena, Tampere

Übertragung im Free-TV : RTL (Sendebeginn 19.05 Uhr)

Übertragung im Pay-TV : MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV , RTL

Finnland vs. Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Bilanz der beiden Nationalmannschaften

Seit 1951 trafen Finnland und Deutschland im Basketball laut sportschau.de insgesamt achtmal aufeinander. In diesen Begegnungen konnte Finnland vier Siege für sich verbuchen, während Deutschland ebenfalls viermal als Sieger vom Platz ging. Das Punkteverhältnis aus allen Spielen liegt bei 581 zu 592 zugunsten Deutschlands, was auf insgesamt sehr ausgeglichene Partien hindeutet. Die Duelle fanden in verschiedenen Wettbewerbs-Umgebungen statt, nämlich Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, WM-Qualifikationen sowie Freundschaftsspiele. Ein Blick auf das Punkteverhältnis sagt für Deutschlands Kader im Grunde nicht viel mehr als eine Fifty-fifty-Chance voraus.

Die letzten Spiele gingen folgendermaßen aus:

29.08.2023: Deutschland 101 – 75 Finnland

27.02.2023: Finnland 81 – 87 Deutschland

11.11.2022: Deutschland 94 – 80 Finnland

19.08.2016: Deutschland 75 – 66 Finnland

06.08.2016: Finnland 86 – 79 Deutschland