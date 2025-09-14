Türkei – Deutschland live im TV und Stream: Läuft das Finale der Basketball-EM im Free-TV?

Finaaale! Das deutsche Basketball-Team hat sich bei der Europameisterschaft 2025 bislang in herausragender Form präsentiert und ist ohne Niederlage bis ins Endspiel vorgestoßen. In der Vorrunde dominierte Deutschland Gruppe B mit deutlichen Siegen gegen Großbritannien, Litauen, Schweden, Montenegro und Finnland. Auch in der K.o.-Phase blieb das Team souverän: Im Achtelfinale wurde Portugal klar geschlagen, im Viertelfinale setzte sich Deutschland in einem packenden Duell gegen Slowenien durch – trotz einer starken Vorstellung von Luka Dončić. Im Halbfinale traf man erneut auf Finnland und gewann mit 98:86.

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner, die das Team offensiv wie defensiv anführten. Auch Andreas Obst und Daniel Theis überzeugten mit konstant starken Auftritten. Mit dem Einzug ins Finale zählt Deutschland nun zu den Top-Favoriten auf den Titel, zumal andere große Nationen wie Serbien und Frankreich bereits ausgeschieden sind.

Der Gegner im Endspiel ist die Türkei. Auch dieses Team hat sich bei der EM 2025 in absoluter Top-Form präsentiert und steht verdient im Finale. In der Vorrunde gewann das Team alle Spiele souverän – unter anderem gegen Lettland, Tschechien, Portugal und Estland. Auch das richtungweisende Duell gegen Serbien konnte die Türkei mit 95:90 für sich entscheiden. Im Viertelfinale folgte ein klarer Sieg gegen Polen (91:77), und im Halbfinale demütigte die türkische Nationalmannschaft Griechenland mit seinem Superstar Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) mit 94:68. Die Türken führten dabei von Anfang an. Besonders herausragend war die Leistung von NBA-Star Alperen Şengün.

Die Kollegen von bild.de wollen erfahren haben, dass Türken-Präsident Recep Tayyip Erdogan anlässlich des Endspiels eine Riga-Reise plant. Die Sicherheits-Abstimmungen sollen demnach schon lange vor dem Halbfinal-Spiel stattgefunden haben. Türkei-Coach Ergin Ataman steht seit Turnierbeginn mit „seinem umstrittenen Staatsoberhaupt“ (Bild) in Kontakt.

Wir informieren Sie hier über das ganze Drum und Dran zu dem großen Ereignis.

Türkei - Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Termin und Uhrzeit des Finales

Nach dem Spielplan der Europameisterschaft 2025 steigt das Endspiel zwischen der Türkei und Deutschland am Sonntag, 14. September 2025. Der Anpfiff ertönt um 20 Uhr in der Arena Riga der lettischen Hauptstadt. Das Stadion bietet bei Basketball gut 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz.

Türkei gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Basketball-EM 2025

Die Übertragung der Basketball-Europameisterschaft 2025 liegt beim Kölner Privatsender RTL sowie der Deutschen Telekom via MagentaTV. RTL zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos im Free-TV, darunter natürlich auch das Finale zwischen Deutschland und der Türkei. Wer lieber streamt, kann auf die Plattform RTL+ ausweichen – allerdings ist der Dienst bei Live-Sendungen kostenpflichtig. Zusätzlich bietet RTL Zusammenfassungen und Highlights des Turniers – ideal für alle, die sich schnell informieren möchten.

Wer hingegen sämtliche Spiele der EM live und in voller Länge sehen möchte (etwa das Spiel um den dritten Platz), benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV. Kundinnen und Kunden mit einem bestehenden MagentaTV-Vertrag können das Turnier ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Alternativ ist der Zugang über ein MagentaSport-Abo möglich: Das Jahresabo kostet aktuell 14,95 Euro pro Monat, während das Monatsabo mit 19,95 Euro etwas teurer ist, dafür aber mehr Flexibilität bietet.

Hier sämtliche Infos zur Übertragung des Finales zwischen der Türkei und Deutschland im Überblick:

Spiel : Türkei – Deutschland, Finale der Basketball-EM 2025

Datum : Sonntag, 14. September 2025

Uhrzeit : 20 Uhr

Ort : Arena Riga, Lettland

Übertragung im Free-TV : RTL

Übertragung im Pay-TV : MagentaTV

Übertragung im Live-Stream : RTL+

Türkei vs. Deutschland bei der Basketball-EM 2025: So lautet die Bilanz

In Pflichtspielen zwischen den Basketball-Nationalmannschaften Deutschlands und der Türkei zeigt sich eine interessante Bilanz, die über die Jahre hinweg einige spannende Duelle hervorgebracht hat. Insgesamt trafen beide Teams laut kicker.de in 17 Begegnungen aufeinander - fünf bei der Basketball-Europameisterschaft, sechs beim Super Cup und sechs in Freundschaftsspielen, die teils als Vorbereitung auf Pflichtspiele dienten.

In den offiziellen Pflichtspielen, also insbesondere bei der EuroBasket, konnte Deutschland drei Siege verbuchen, während die Türkei zweimal erfolgreich war. Besonders dramatisch war das Spiel im Jahr 2001, das die Türkei mit einem Punkt Vorsprung in der Verlängerung gewann (79:78). Die Kollegen von hurriyet.de freuen sich schon auf die Wiederholung, selbst wenn es sich 2001 nicht um das Finale handelte, wie sie stolz berichten. Es war nämlich das Halbfinale. Bei anderen Turnieren wie dem Super Cup, der zwar nicht zur EuroBasket zählt, aber als ernsthafte Vorbereitung gilt, dominierte Deutschland mit mehreren klaren Siegen, etwa 70:56 im Jahr 2006 oder 68:54 im Jahr 2010.

Die Gesamt-Trefferzahl über alle Spiele hinweg zeigt ein leichtes Übergewicht zugunsten der Türkei mit 1235 zu 1114 Punkten, was auf einige deutliche Siege hindeutet, wie etwa das 100:79 beim Super Cup 2018.

Insgesamt lässt sich sagen: Die Pflichtspielbilanz zwischen Deutschland und der Türkei ist relativ ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Deutschland bei der EuroBasket, aber einer besseren Gesamt-Punktzahl für die Türkei über alle Wettbewerbe hinweg. Die Duelle sind oft eng und emotional geführt – ein echtes Highlight im europäischen Basketball, und der deutsche Kader sollte sich wohl besser auf einiges gefasst machen.