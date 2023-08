Basketball-WM 2023: Deutschland - Slowenien live im TV und Stream

Bei der Basketball-WM 2023 spielt Deutschland gegen Slowenien. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die Basketball-WM 2023 steht kurz vor dem Übertritt in die Finalrunden. In Gruppe K haben sich nach den ersten Spielen Deutschland und Slowenien an die Spitze gesetzt. Die beiden Mannschaften treffen allerdings erst am letzten Spieltag der Gruppenphase aufeinander. Gewinnt Deutschland dieses Spiel, ist ein Einzug ins Viertelfinale quasi sicher. Bislang hat sich die DBB-Mannschaft hervorragend geschlagen, die ersten Spiele im Turnier waren ein voller Erfolg.

Allerdings sind auch die Slowenen, wie erwartet, sehr erfolgreich. Nur die besten beiden Mannschaften der Gruppe kommen ins Viertelfinale, Deutschland und Slowenien sind die Teams mit den besten Chancen darauf. Das Spiel zwischen Deutschland und Slowenien ist daher das am meisten erwartete Match in Gruppe K.

Wann treffen die beiden Teams aufeinander? Wo ist die Übertragung des Spiels Deutschland - Slowenien zu sehen? Alle Infos rund um die Partie finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit des Spiels Deutschland - Slowenien bei der Basketball-WM 2023

Das Spiel ist laut Spielplan der Basketball-WM 2023 das letzte Spiel der Gruppe K in der Gruppenphase des Turniers. Es findet am Sonntag, dem 3. September um 13.10 Uhr statt. Bereits zwei Tage später beginnt schon die Finalrunde des Turniers. Sowohl Deutschland als auch Slowenien haben die Möglichkeit, sich für das kommende Viertelfinale zu qualifizieren.

Deutschland gegen Slowenien live im TV und Stream: Gratis-Übertragung der Basketball-WM 2023

Die Rechte an der Übertragung der Basketball-WM 2023 hat sich erneut MagentaTV gesichert. Dort werden sämtliche Spiele des Turniers sowohl im TV als auch im Stream live übertragen. Für gewöhnlich ist für die Nutzung dieses Angebots jedoch ein kostenpflichtiges Magenta Sport-Abo notwendig. Doch da sich das Interesse am Basketball in den letzten Jahren stetig erhöht hat, gibt es für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft eine Ausnahme: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt MagentaTV auch kostenlos im Magenta-Stream.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Informationen zur Partie Deutschland gegen Slowenien bei der Basketball-WM 2023 zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Slowenien , Gruppenphase der Basketball-WM 2023

- , Gruppenphase der Basketball-WM 2023 Datum: Sonntag, 3. September 2023

Sonntag, 3. September 2023 Uhrzeit: 13.10 Uhr

13.10 Uhr Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: Magenta-Stream

Basketball-WM 2023: Das sind die NBA-Spieler beim Duell Deutschland vs. Slowenien

Auch wenn die ganz großen Stars der US-Mannschaft nicht mit zur Basketball-WM 2023 nach Asien gekommen sind, gibt es dennoch jede Menge NBA-Spieler in dem Turnier. Vier davon spielen für Deutschland: Das sind Dennis Schröder von den Toronto Raptors, Franz und Moritz Wagner von Orlando Magic und Daniel Theis von den Indiana Pacers. Mit diesen Stars im Kader stehen die Chancen der Deutschen auf ein sehr gutes Ergebnis bei der Basketball-WM 2023 entsprechend gut.

Doch den größten Star der NBA stellt bei der Basketball-WM 2023 wohl Slowenien mit Luka Doncic. Der Superstar der Dallas Mavericks hat das Potenzial, jedem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Die deutsche Mannschaft braucht entsprechend einen Plan, um mit dem Ass der slowenischen Mannschaft fertig zu werden.