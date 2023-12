"Bauer sucht Frau" 2023: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Bauer sucht Frau" 2023: Alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie. Gibt es auch ganze Folgen als Wiederholung?

Auch ohne " Bauer sucht Frau" 2023: Man könnte denken, dass ein Bauer es gar nicht mal so schwer hat, eine Partnerin zu finden - "weite Felder, gesunde Landluft und Romantik auf dem Heuboden" identifiziert der offenbar recht rosa bebrillte Sender RTL als unwiderstehliche Anreize. Indes: Die raue Gummistiefel-Realität sieht ganz anders aus - mehr als 70 Prozent aller Landwirte hierzulande sind nämlich Singles, hat der Sender ermittelt. Doch nicht nur trockene Sozialforschung betreibt der Sender: RTL tut was.

Wieder einmal übernimmt Moderatorin Inka Bause den dankbaren Job, sich aktiv um das Liebesglück alleinstehender Landwirte (und Landwirtinnen) zu kümmern, und das schon zum 19. Mal. Es gibt diesmal zwölf Kandidatinnen und Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" 2023: Neben zehn männlichen Bauern werden zwei weibliche Mitglieder der Agrarier-Zunft auf die Suche nach der großen Liebe gehen: Pferdewirtin Carolin und Geflügelbäuerin Stefanie. Die 19. Staffel startete am 20. November 2023 um 20.15 Uhr bei RTL und erstreckt sich über zehn Episoden, die jeweils montags und dienstags in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Und für diejenigen, die mehr über die Hintergrundgeschichten der Bauern und Bäuerinnen erfahren möchten, bietet "Ralf, der Bauernreporter" eine Möglichkeit. Immer montags im Anschluss an "Bauer sucht Frau" besucht Ralf Herrmann Landwirte aus der laufenden Staffel und gewährt Blicke hinter die Kulissen.

"Bauer sucht Frau" 2023: Übertragung im TV und Stream

Am 20. November 2023 ging die neue Staffel mit dem ersten der zehn Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2023 an den Start. RTL plant montags und dienstags je eine Doppelfolge. Teil 1 beginnt immer zu Primetime, also um 20.15 Uhr. Anschließend an die mittlerweile etablierte Nachrichtenpause mit "RTL Direkt" geht es dann jeweils um 22.30 Uhr mit der ländlichen Kuppelei weiter. An den Montagen gibt es direkt anschließend den schon erwähnten Blick von Ralf Herrmann ins Eingemachte der Bauern. Das Finale der Show liegt also voraussichtlich am 4. Dezember 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Wo und wie kann man ganze Folgen von "Bauer sucht Frau" 2023 als Wiederholung sehen?

Für die Anhänger des konventionell-linearen Fernsehens ist die Sache ganz einfach - zur angebenen Sendezeit das RTL-Knöpfchen drücken, und schon kann es losgehen.

Doch auch für Zeitgenossen, die Inka Bause und ihren Schützlingen unabhängig von den Daten der Programmzeitschriften beim bäuerlichen Treiben zuschauen wollen, gibt es eine elegante Lösung: RTL+. Dieser Streamingdienst des Senders stellt seinen Zuschauern die Kuppelshow aus dem ländlichen Raum auch im Stream oder auf Abruf zur Verfügung.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig gratis - hier kann man das Programm der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online nachschauen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die "Premium"-Version aber, die man für Live-Übertragungen braucht, belastet das Konto seiner User mit 6,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras (wie das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, könnte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden zunächst 9,99 Euro pro Monat fällig, ab dem vierten Monat dann aber 12,99 Euro. Es gibt auch eine "Family"-Version für anfänglich 14,99 Euro, die allerdings ebenfalls ab Monat vier auf 18,99 Euro angehoben wird. Laut Anbieter dürfen Neukunden alle Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: November 2023). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters. Ob es auch eine Wiederholung von "Bauer sucht Frau 2023" im linearen TV-Programm von RTL geben wird, wurde bisher nicht enthüllt.