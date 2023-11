"Bauer sucht Frau" 2023: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 19

"Bauer sucht Frau" 2023 läuft seit Ende November auf RTL. Die Sendetermine und alle Infos zur neuen Staffel der Kuppelshow finden Sie hier.

Ende November ging es los mit Staffel 19 von " Bauer sucht Frau" auf RTL. Die Kandidaten und Kandidatinnen sind bereits bekannt - neben zehn männlichen Bauern sind dieses Mal auch zwei Landwirtinnen dabei, die sich eine Lebensgefährtin beziehungsweise einen Lebensgefährten wünschen, der oder die gemeinsam mit ihnen den Alltag auf dem Land bestreitet. Moderiert wird die Show auch diesmal von Inka Bause.

Seit 2005 suchen Landwirte bei "Bauer sucht Frau" nach ihrer großen Liebe. Wichtig ist ihnen dabei, dass der potenzielle Partner gut mit Tieren und dem Landleben umgehen kann. Der Sender hat jetzt zehn neue Folgen seiner agrarischen Dokutainment-Show angekündigt. Am 29. Mai 2023 haben sich die Bauern und Bäuerinnen auf RTL vorgestellt. Danach hieß es erstmal warten, bis sich genug Bewerber gemeldet haben, um sich dann den perfekten Partner auszusuchen. Beim großen Scheunenfest geht es dann ans Kennenlernen: Passen die Landwirte und ihre Auserkorenen zusammen?

Infos rund um Sendetermine und alles Weitere über die 2023er-Staffel 19 von "Bauer sucht Frau" finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Start von "Bauer sucht Frau" 2023

Seit Montag, 20. November 2023, laufen die neuen Folgen im TV. Die ersten beiden Folgen liefen an einem Abend im Doppelpack: Teil 1 um 20.15, Teil 2 um 22.30 Uhr.

"Bauer sucht Frau" 2023: Das sind die Sendetermine

Da der Start von Staffel 19 am 20. November 2023 in zwei Teilen erfolgte und RTL für die Wochen danach weitere sieben Folgen (jeweils Montag und Dienstag) angekündigt hat, sind dies die voraussichtlichen Sendetermine:

Lesen Sie dazu auch

Folge 1a: Montag, 20. November 2023, 20.15 Uhr, RTL

Folge 1b: Montag, 20. November 2023, 22.30 Uhr, RTL

Folge 2: Dienstag, 21. November 2023, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Dienstag, 28. November 2023, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Montag, 4. Dezember 2023, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Dienstag, 5. Dezember 2023, 22.30 Uhr, RTL

Folge 7: Montag, 11. Dezember 2023, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Dienstag, 12. Dezember 2023, 22.30 Uhr, RTL

Wer noch mehr über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren möchte, wird bei "Ralf, der Bauenrreporter" fündig. Ralf Hermann besucht sie und eröffnet einen Blick hinter die Kulissen. Seine Reportagen laufen immer montags im Anschluss an "Bauer sucht Frau" auf RTL.

Übertragung von "Bauer sucht Frau" 2023

Neben der Übertragung von "Bauer sucht Frau" 2023 im linearen TV gibt es die neuen Folgen der 19. Staffel auch bei dem sendereigenen Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen. Diese sind dort immer nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf verfügbar.

Wer einen Premium-Account hat, kann sich die neuen Folgen sogar schon vorab ansehen. Ein Monatsabo bei dem Streaming-Dienst gibt es ab 6,99 Euro (Stand: November 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" 2023

Wie bereits erwähnt, gibt es in Staffel 19 zwei weibliche und zehn männliche Bauern. Seit Ende Mai sind alle Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2023 bekannt.

Eines ist sicher: In dieser Ausgabe sind viele unterschiedliche Persönlichkeiten vertreten. Bauern und Bäuerinnen im Alter zwischen 23 und 69 Jahren suchen nach ihrem Partner fürs Landleben. Die einen hoffen auf eine musikalische Bewerberin, andere wünschen sich einen Partner mit Kinderwunsch. Doch in einem Punkt sind sich alle zwölf Landwirte einig: Ihr zukünftiger Partner sollte das Landleben mögen und am besten Tierliebe zeigen.