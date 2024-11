"Bauer sucht Frau" 2024: Das sind die Bauern in Staffel 20

Diese Sendung gehört mittlerweile fest zum deutschen TV-Repertoire: Bereits seit 2005 läuft "Bauer sucht Frau" im Fernsehen. Am Prinzip hat sich seit dem Start wenig geändert. Zu Beginn einer jeden Staffel werden die neuen Bauern und Bäuerinnen vorgestellt, dann können sich Interessierte per Brief melden. Beim großen Scheunenfest entscheidet sich schließlich, wer tatsächlich zu wem probeweise auf den Hof zieht. Nun zeigt sich, ob bei den Bewerbern und Bewerberinnen tatsächlich leidenschaftliche Liebe für Landwirt und Landwirtschaft entflammt.

Da die Wahl der richtigen Partnerin beziehungsweise des richtigen Partners unter Umständen zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden kann, bekommen die Bewerber prominente Unterstützung: Auch die Jubiläumsausgabe wird von Profi-TV-Verkupplerin Inka Bause moderiert.

Wer sind die neuen Landwirtinnen und Landwirte bei "Bauer sucht Frau" 2024? Wir haben bereits die ersten Kandidaten und Kandidatinnen in der Übersicht. Sobald RTL Informationen zu den restlichen Bewerbern veröffentlicht, ergänzen wir diese hier.

"Bauer sucht Frau" 2024: Bauern in Staffel 20

Bei "Bauer sucht Frau" sind Landwirtinnen und Landwirte auf der Suche der nach großen Liebe. Das sind die Bewerberinnen und Bewerber in Staffel 20:

Reitlehrer Heiner

Name: Heiner

Alter: 70

Wohnort: Oberpfalz, Bayern

Art des Betriebs: Reiterhof

Hobbies: Tanzen, Yoga

22 Pferde und drei Hofkatzen beherbergt Heiner bereits auf seinem Reiterhof in der Oberpfalz - nur eine Frau an seiner Seite fehlt ihm. Der 70-Jährige ist seit 22 Jahren Single und will das nun ändern: "Ich habe mich die letzten Jahre nicht so bemüht und dachte, irgendwann werde ich schon die Richtige finden. Aber die kommt eben nicht einfach auf den Hof gelaufen. Jetzt will ich es aber nochmal wissen", meint Heiner. Seine "Lebenselixier" sind die Pferde - allerdings hat der Oberpfälzer noch eine zweite Leidenschaft, die er gerne mit seiner potenziellen Partnerin teilen würde: das Tanzen. "Es gibt keinen Tanz, den ich nicht kann", sagt Heiner. Und noch ein drittes sportliches Hobby hat er, denn obendrauf macht Heiner auch noch Yoga. Dementsprechend sucht der 70-Jährige eine junggebliebene Partnerin, die mit ihm mithalten kann.

Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia

Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia aus Niedersachsen. Foto: RTL

Name: Saskia

Alter: 35 Wohnort: Landkreis Harburg, Niedersachsen

Art des Betriebs: Weihnachtsbaumbetrieb mit Hofcafé

Hobbies: Fußball

Saskia bewirtschaftet gemeinsam mit Vater Siegfried (65), Mutter Silke (63) und Schwester Svea (32) circa 30 Hektar Land im niedersächsischen Harburg. Ob ihr neuer Auserwählter auch einen Namen mit "S" tragen muss, um in der Familie akzeptiert zu werden? Saskia hat da andere Anforderungen an ihren Neuen: Jemanden "der nicht nur Bäume pflanzt, sondern auch mein Herz zum Leuchten bringt", wünscht sie sich. Saskia sucht außerdem einen Mann, der sportlich und humorvoll ist. Denn neben ihrer Tätigkeit auf den heimischen Hof ist Saskia auch selbst sportlich unterwegs. Einmal die Woche spielt sie in der Fußballmannschaft und trainiert außerdem gerade für einen Halbmarathon. Auf dem Bauernhof warten übrigens nicht nur Tannenbäume auf den oder die Bewerber, sondern auch ein kleines Café und ein Hofladen gehören zum Familienbetrieb. Außerdem tummeln sich auf dem Hof Ponys, Zwergziegen, Laufenten, Hühner und Alpakas.

Mutterkuhhalter Max

Mutterkuhhalter Max aus Thüringen. Foto: RTL

Name: Max

Alter: 32

Wohnort: Heideland, Thüringen

Art des Betriebs: Mutterkuhbetrieb

Hobbies: Fahrradfahren, Inlineskating, Volleyball und Fußball

Max ist seit drei Jahren Single. Dafür verantwortlich macht er auf der einen Seite die Arbeit auf dem Hof: "Ich habe keine Freundin, weil ich den Betrieb vor zwei Jahren übernommen und mich erstmal in die Arbeit gestürzt habe." Auf der anderen Seite meint er aber auch, dass ihm die eigenen Schüchternheit etwas im Weg steht. Von "Bauer sucht Frau" erhofft sich Max, eine Frau zu treffen, die offen, sympathisch und freundlich ist - und außerdem Lust hat, aufs Land zu ziehen. Das bedeutet in Max' Fall ein Hof mit 20 Mutterkühen, zwei Pferde, zehn Hühnern und Hund Jakob, verteilt auf 300 Hektar, den er gemeinsam mit Vater Olaf (61) bewirtschaftet. Wenn er sich nicht gerade der Arbeit widmet, ist Max sportlich unterwegs: Er fährt Fahrrad und Inlineskates und spielt Fußball sowie Volleyball.

Rindermäster und Pferdehalter Andre

Andre sucht bei "Bauer sucht Frau" 2024 nach der Liebe. Foto: RTL

Name: Andre

Alter: 29

Wohnort: Friesland, Niedersachsen

Art des Betriebs: Rindermäster und Pferdehalter

Hobbies: Speedway fahren

42 Pferde und 20 Rinder werden täglich von Andre versorgt. Erst wenn alle Tiere versorgt sind kann Andre selbst zur Ruhe kommen. Das Tierwohl steht bei ihm an erster Stelle. Im Haupterwerb arbeitet er als Angestellter auf einem landwirtschaftlichen Großbetrieb. Neben der Hofarbeit vergnügt er sich sehr gerne beim Speedway fahren. Bis vor einem schweren Unfall im Jahr 2015 fuhr er selbst, heute sind die Motorräder nur noch ein Hobby: "Manchmal packen wir die Motorräder ein und fahren zu einer der Bahnen oder wir schauen uns die Rennen an, die deutschlandweit stattfinden." Bereits seit acht Jahren lebt er allein, möchte das aber nun ändern und versucht sein Glück bei "Bauer sucht Frau".

Mutterkuh- und Geflügelhalter Andreas

Andreas möchte bei "Bauer sucht Frau" sein Glück finden. Foto: RTL

Name: Andreas

Alter: 31

Wohnort: Münsterland, Nordrhein-Westfalen

Art des Betriebs: Mutterkuh- und Geflügelhalter

Hobbies: Freunde treffen, ins Fußballstadion und auf die Jagd gehen

Michael lebt mit seinen Eltern auf dem Hof. Neben seinem Beruf im öffentlichen Dienst kümmert er sich mit seinem Vater auf 7,5 Hektar Grün- und Ackerland um Schweine, Kühe, Hühner, Schafe, einen Hund und zwei Katzen. Alle Kühe haben einen eigenen Namen. Die Kuh Ulla mag Andreas besonders gern. Sie ist die jüngste, weshalb sie mit der Flasche aufgezogen werden musste. Nun sucht er eine Frau, die lustig ist, Humor hat, aber vor allem für das Landleben zu haben ist. Seit einem Jahr ist er bereits allein, was sich allerdings mit der Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" 2024 ändern soll.

Milchviehbetreiber Heino

Heino macht bei "Bauer sucht Frau" 2024 mit. Foto: RTL

Name: Heino

Alter: 50

Wohnort: Jadebusen, Niedersachsen

Art des Betriebs: Milchviehbetreiber

Hobbies: Volleyball, Unternehmungen mit Freunden, Karaoke

Heino versorgt täglich sehr viele Tiere, darunter Esel, Pferde, Schweine, Ziegen, Emus, Hühner, Enten, Gänse, Pfauen, Katzen und Hunde. "Ich habe so viele Tiere, weil ich das einfach toll finde, diese Vielfalt, diese Abwechslung. Ich bin so aufgewachsen – mit vielen unterschiedlichen Tieren. Auch meine Milchkühe bestehen aus neun verschiedenen Rassen." Heino ist seit mehr als drei Jahren alleine und sucht nun einen Mann fürs Leben, um Unterstützung zu bekommen.

Ponyhofbetreiberin Jenny

Jenny macht bei "Bauer sucht Frau" 2024 mit. Foto: RTL

Name: Jenny

Alter: 58

Wohnort: Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen

Art des Betriebs: Ponyhofbetreiberin

Hobbies: Wandern, Radfahren, Wassersport, Reisen

Jenny lebt in der Nähe von Dortmund und ist eine große Pferdeliebhaberin. Daher hat sie kurzerhand ihr Hobby zum Beruf gemacht. Mittlerweile bewirtschaftet sie einen drei Hektar großen Ponyhof im Haupterwerb und hat sich damit ihren Traum erfüllt. Wenn sie sich nicht um ihre Pferde kümmert, ist sie sehr aktiv. Wandern, Radfahren, Wassersport und reisen sind nur einige ihrer zahlreichen Hobbies. Nun ist sie auf der Suche jemanden zu finden, mit dem sie das Glück teilen kann.

Geflügelzüchter Konrad

Name: Konrad

Alter: 61

Wohnort: Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Art des Betriebs: Pferdepension und Geflügelzucht

Hobbies: Sein Hof und seine Pferde

Konrad versorgt ungefähr täglich 135 Tiere, wie z.B.unter anderem Pferde und Shetlandponys, Enten, Hühner, Gänse und Pfauen. Er bewirtschaftet außerdem drei Hektar Gründland. Die Arbeit ist gleichzeitig auch sein Hobby. Der 61-Jährige lebt seit 14 Jahren allein auf dem Hof. "Meine Frau und ich haben den Hof vor 16 Jahren gekauft. Kurz darauf erkrankte sie an Krebs und ist verstorben." Nun sucht er eine neue Dame, die mit ihm durchs Leben geht.

Bio-Milchviehbetreiber Manfred

Manfred möchte bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe finden. Foto: RTL

Name: Manfred

Alter: 38

Wohnort: Oberbayern

Art des Betriebs: Bio-Milchvieh

Hobbies: Tanzen, Wandern, Fahrrad fahren, Schwimmen

Bereits seit zehn Jahren besteht Manfreds Hof, den er gemeinsam mit seinem Vater bewirtschaftet. Sie kümmern sich unter anderem um Kühe und Kälber und bauen Kleegras und Getreide an. Nebenbei ist Manfred Berufsschullehrer im Bereich Landwirtschaft und gibt Fachpraxis-Unterricht auf seinem Hof. Die Arbeit mit jungen Menschen bereitet ihm große Freude. Er sagt aber auch ehrlich, dass ihm eine Partnerin fehlt. Nun versucht er sein Glück bei "Bauer sucht Frau" 2024.

Mutterkuhhalter Marcel

Marcel macht bei "Bauer sucht Frau" 2024 mit. Foto: RTL

Name: Marcel

Alter: 29

Wohnort: Unterfranken, Bayern

Art des Betriebs: Mutterkuhhalter

Hobbies: Kraftsport

Marcel lebt mit seinen Eltern in Bayern. Er bewirtschaftet die Landwirtschaft, seine Eltern das Gasthaus. Er kümmert sich auf 12 Hektar Grünland und zehn Hektar Wald um acht Mutterkühe, einen Bullen, zwei Rinder und zwei Schafe. Nebenbei führt er noch den Schlachtbetrieb. Außerdem hat Marcel viele Hobbies "Ich spiele Musik in zwei Vereinen, also Blasmusik, Tanzmusik, Stimmungsmusik, spiele Posaune und Tenor. Ansonsten fahre ich gerne E-Bike, wenn es die Zeit zulässt." Er ist bereits seit zwei Jahren allein, was sich nun ändern soll.

Acker- und Weinbaubetreiber Martin

Martin ist bei "Bauer sucht Frau" 2024 dabei. Foto: RTL

Name: Martin

Alter: 36

Wohnort: Rhein-Hessen

Art des Betriebs: Acker- und Weinbaubetreiber

Hobbies: Kraftsport

Der 36-jährige Hesse Martin hat sein Leben dem Acker- und Weinbau gewidmet. Sein Betrieb erstreckt sich über 75 Hektar Ackerland. Gemeinsam mit der Familie wird der Hof bewirtschaftet. Außerdem hat er zwei Kinder, die 11 und 15 Jahre alt sind. Der Winzer kocht sehr gerne und möchte seine Künste gerne teilen. Seine Vorstellung von der perfekten Partnerin ist klar: "Vom Charakter her sollte sie ein bisschen oldschool unterwegs sein, einen klaren Plan vom Leben haben und auch mal anpacken können. Ich brauche jemanden, der aktiv und ein Naturmensch ist."

Kamelfarmer Marvin

Marvin ist Teil von "Bauer sucht Frau" 2024. Foto: RTL

Name: Marvin

Alter: 30

Wohnort: Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen

Art des Betriebs: Kamelfarmer

Hobbies: Autos und Oldtimer

Marvin gründete vor fünf Jahren seine eigene Kamelfarm. Für große Tiere hat er sich schon immer interessiert. Nebenbei schraubt Marvin gerne an Autos rum. Er hat eine Vorliebe für Oldtimers. Der gelernte Kfz-Meister besitzt ein paar alte Autos, Oldtimer-Traktoren und Mopeds, die er in seiner Freizeit restauriert. Sollte es die Zeit erlauben, fährt Marvin gern zu Oldtimertreffen. Obwohl es ihm selbst noch nicht passiert ist, glaubt Marvin an die Liebe auf den ersten Blick. Seine Traumfrau sollte sportlich sein und sich ebenfalls für Kamele und Natur begeistern.

Mutterkuhhalter Paul

Paul ist Kandidat bei "Bauer sucht Frau" 2024. Foto: RTL

Name: Paul

Alter: 22

Wohnort: Mittelsachsen, Sachsen

Art des Betriebs: Mutterkuhhalter

Hobbies: Motorrad fahren

Paul ist nebenberuflich als Landwirt aktiv. Er bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Vater Mutterkühe, Schafe und Grün- sowie Ackerland. Am meisten mag er die Arbeit mit den Schafen. Tierwohl steht bei ihm an erster Stelle. Paul kocht gerne in seiner Freizeit. Außerdem fährt er seit seinem 17. Lebensjahr leidenschaftlich gern Motorrad. Für Motoren schlägt sein Herz auch bei Traktoren. Nun möchte er aber sein Herz durch die Liebe höher schlagen lassen. Die Frau kann bei ihm ins Haus einziehen, das er gerade renoviert.

Milchviehhalter Yannik

Yannik sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der Liebe. Foto: RTL

Name: Yannik

Alter: 22

Wohnort: Schwäbische Alb, Baden-Württemberg

Art des Betriebs: Milchviehhalter

Hobbies: Angeln, Traktor fahren

Yannik ist Teil einer großen Familie, mit der er den Hof betreibt. Gemeinsam kümmern sie sich um über 200 Tiere. Der hauptberufliche Werkzeugmechaniker wohnt in einem großen Familienhaus mit drei Stockwerken. Obwohl er nicht viel allein ist, sehnt er sich nach der Liebe. Er wünscht sich jetzt schon die Frau fürs Leben, denn er möchte früh in die Familienplanung einsteigen und Papa werden.