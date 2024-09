"Bauer sucht Frau" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Staffel 20 der beliebten TV-Sendung "Bauer sucht Frau" kehrt 2024 zurück auf den Bildschirm. Abermals werden die Bauern und Bäuerinnen auf dem Land versuchen ihre wahre Liebe zu finden. Inka Bause ist seit 2005 die Moderatorin der Sendung und auch in der 20. Staffel wird sie vor der Kamera stehen. Zunächst werden die Bauern in einer Pilotfolge vorgestellt, damit potentielle zukünftige Partnerinnen und Partner genug Zeit haben, sich für die Show zu bewerben. Die Bauern dürfen sich dann Kandidatinnen auswählen, die sie auf ein Scheunenfest einladen können. Die auserwählten Kandidatinnen und Kandidatinnen dürfen danach ihr Geschick auf dem Feld und im Stall beweisen, um das Herz der Bauern zu erobern. Auch die neue Staffel bleibt dem Format seiner Vorgänger treu.

Doch wann ist der genaue Start der neuen Staffel? Und wie sehen die Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2024 aus? Hier stellen wir Ihnen alle bekannte Informationen zur 20. Staffel der Kuppelshow vor.

"Bauer sucht Frau" 2024: Wann ist der Start?

Der Start der neuen Staffel steht fest. Wie üblich, wurde zunächst eine Pilotfolge zur Vorstellung der Bauern auf RTL gezeigt. Die Vorstellungsrunde "Die neuen Bauern" lief am 20. Mai 2024 um 19.05 Uhr bei RTL+. Der Beginn der eigentlichen Staffel ist am 30. September 2024.

In der letzten Folge der 19. Staffel kündigte Moderatorin Inka Bause die aktuelle Staffel an. Es handelt sich um ein Jubiläum. Seit 20 Jahren gibt es die Kuppelshow für Bauern und noch nicht ganz so lange auch für Bäuerinnen. Am Pfingstmontag 2024 wurden die neuesten Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt, die nun die Qual der Wahl haben. Sie müssen unter den Bewerberinnen und Bewerbern ihre Favoriten aussuchen und dürfen sie dann zum Hoffest einladen.

Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2024

Die Sendetermine für die 20. Staffel sind nun bekannt. Die Jubiläumsstaffel hat 13 Folgen. Wie die vorherigen Staffeln wird auch die 20. Staffel im linearen TV auf RTL übertragen. Im Anschluss haben Sie über den sendereigen Streaming-Anbieter RTL+, Zugriff auf die Folgen der jeweiligen Staffel. Ein Monats-Abo bei RTL+ gibt es ab 5,99 Euro pro Monat (Stand: September 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Für alle Inhaberinnen und Inhaber des RTL+ Abos sind die Folgen der aktuellen Staffel außerdem jeweils schon eine Woche vor der Ausstrahlung im TV abrufbar.

Dies sind die Sendetermine im TV:

Folge 1: 30. September 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: 7. Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: 14. Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 4: 21. Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 5: 28. Oktober 2024, 20.15 Uhr

Folge 6: 4. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 7: 11. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 8: 18. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 9: 25. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 10: 2. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Folge 11: 7. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Folge 12: 14. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Folge 13: 23. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Die Bauern und Bäuerinnen in Staffel 20 von "Bauer sucht Frau" 2024

Welche Bauern in der neuen Staffel der Kuppelshow nach der großen Liebe suchen, hat der Privatsender schon verraten. Schließlich müssen die Singles ja wissen, für welche Bauernhof-Bachelor sie sich bewerben können. Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2024 stehen seit dem 20. Mai fest.

Das Finale der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Das Finale der 19. Staffel erreichte gute Quoten von über drei Millionen Zuschauern. Während einige Beziehungen noch nicht mal die Hofwoche überstanden haben, schafften es drei Paare auch vier Monate nach den Hofwochen noch glücklich zusammen zu sein. Dazu gehören die Paare Hans (65) und Elke (62), André (33) und Julia (29) sowie auch Dietrich-Max-Helmut (70) und Marion (61).

Das Staffelfinale von "Bauer sucht Frau" verzeichnete laut dem Sender eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 3,63 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren. In der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die TV-Romanze 15,0 Prozent (1,81 Millionen). Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung 14,5 Prozent (0,91 Millionen Zuschauer). Die Kuppel-Show ist also auch nach fast 20 Jahren noch immer beliebt bei den TV-Zuschauern.