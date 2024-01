"Bauer sucht Frau" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Die 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" steht 2024 an. Hier erfahren Sie alles rund um Start und Sendetermine der Sendung der RTL-Kuppelshow.

Staffel 20 der beliebten TV-Sendung " Bauer sucht Frau" kehrt 2024 zurück auf den Bildschirm. Abermals werden die Bauern und Bäuerinnen auf dem Land versuchen ihre wahre Liebe zu finden. Inka Bause ist seit 2005 die Moderatorin der Sendung und auch in der 20. Staffel wird sie vor der Kamera stehen. Zunächst werden die Bauern in einer Pilotfolge vorgestellt, damit potentielle zukünftige Partnerinnen und Partner genug Zeit haben, sich für die Show zu bewerben. Die Bauern dürfen sich dann Kandidatinnen auswählen, die sie auf ein Scheunenfest einladen können. Die auserwählten Kandidatinnen und Kandidatinnen dürfen danach ihr Geschick auf dem Feld und im Stall beweisen, um das Herz der Bauern zu erobern. Auch die neue Staffel bleibt dem Format seiner Vorgänger treu.

Doch wann ist der genaue Start der neuen Staffel? Und wie sehen die Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2024 aus? Hier stellen wir Ihnen alle bekannte Informationen zur 20. Staffel der Kuppelshow vor.

"Bauer sucht Frau" 2024: Wann ist der Start?

Ein genauer Start für die neue Staffel der Sendung ist noch nicht bekannt. Wie üblich, wird zunächst eine Pilotfolge zur Vorstellung der Bauern auf RTL gezeigt. Diese wird normalerweise im Frühjahr übertragen. Der Start der eigentlichen Staffel folgt dann voraussichtlich im Herbst und Winter 2024.

In der letzten Folge der 19. Staffel kündigte Moderatorin Inka Bause eine weitere Staffel an. Somit wurde der Startschuss für die Bewerbungen der Bauern gegeben. Nach der Ausstrahlung der Folgen auf RTL, können Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen außerdem in der Reportagensendung "Ralf, der Bauernreporter" besser kennenlernen. Ralf Hermann besucht sie und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2024

Genau wie noch kein Start der Sendung angekündigt wurde, sind auch noch keine Sendetermine für die 20. Staffel bekannt. Üblicherweise haben die Staffeln im Durchschnitt zehn Folgen. Wie die vorherigen Staffeln, wird auch die 20. Staffel im linearen TV auf RTL übertragen. Im Anschluss haben Sie über den sendereignen Streaming-Anbieter RTL+, Zugriff auf die Folgen der jeweiligen Staffel. Ein Monats-Abo bei RTL+ gibt es ab 6,99 Euro pro Monat (Stand: Januar 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

Das Finale der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Das Finale der 19. Staffel erreichte gute Quoten von über drei Millionen Zuschauern. Während einige Beziehungen noch nicht mal die Hofwoche überstanden haben, schafften es drei Paare auch vier Monate nach den Hofwochen noch glücklich zusammen zu sein. Dazu gehören die Paare Hans (65) und Elke (62), André (33) und Julia (29) sowie auch Dietrich-Max-Helmut (70) und Marion (61).

Das Staffelfinale von "Bauer sucht Frau" verzeichnete laut dem Sender eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 3,63 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren. In der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die TV-Romanze 15,0 Prozent (1,81 Millionen). Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung 14,5 Prozent (0,91 Millionen Zuschauer). Die Kuppel-Show ist also auch nach fast 20 Jahren noch immer beliebt bei den TV-Zuschauern.