„Bauer sucht Frau“ 2024: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden, kann schon mal der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichen. Gut, dass RTL dafür nun wieder sein Fachpersonal ins Rennen schickt: Ab dem 30. September 2024 stehen neue Sendetermine von „Bauer sucht Frau“ 2024 auf dem Programm. In insgesamt 13 Folgen versuchen dann 14 neue Landwirte und Landwirtinnen, die große Liebe zwischen Kuhstall und Candlelight-Dinner zu finden.

Moderiert wird auch die Jubiläumsstaffel Nummer 20 von Inka Bause. Bereits seit 2005 führt sie durch die Sendung. Seitdem haben über 200 Bäuerinnen und Bauern an der Kuppelsendung teilgenommen. Und tatsächlich hat sich das ein oder andere Paar vor den TV-Kameras gefunden: 40 Hochzeiten fanden durch „Bauer sucht Frau“ statt und fast 50 Babys wurden geboren. In Staffel 20 gibt es noch einen neuen Rekord: Mit Paul nimmt der bisher jüngste Bauer an der Sendung teil. Gerade mal 22 Jahre jung ist der Mutterkuhhalter aus Sachsen.

Wo läuft „Bauer sucht Frau“ 2024? Und was passiert, wenn man mal eine Folge verpasst? Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Übertragung von „Bauer sucht Frau“ im TV und Stream

Wer zuschauen möchte, wie die Bauern und Bäuerinnen in Staffel 20 sich bei der Suche nach der oder dem Richtigen anstellen, hat mehrere Möglichkeiten, die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ 2024 anzusehen. Zum einen werden sie in gewohnter Manier im linearen TV ausgestrahlt. Es gibt also seit dem 30. September 2024 jede Woche eine neue Folge der Kuppelshow, die im Fernsehen gezeigt wird. Dafür reicht es, pünktlich um 20.15 Uhr den Fernseher einzuschalten und RTL anzuwählen.

Im Anschluss zur TV-Ausstrahlung zeigt der Sender dann jeweils noch „Ralf der Bauernreporter“. Ab 22.23 Uhr schaut Moderator Ralf Hermann hinter die Kulissen der Kuppelsendung und wagt gemeinsam mit Inka Bause den Blick zurück in die letzten 20 Jahre „Bauer sucht Frau“. Außerdem besucht Herrmann die aktuellen Bäuerinnen und Bauern zu Hause und schaut auch bei Publikumslieblingen der vergangenen Staffeln vorbei.

Wer besonders ungeduldig ist und die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ noch ein bisschen früher ansehen möchte, der kann auch auf den Streamingservice RTL+ zurückgreifen. Denn hier gibt es die Episoden der Kuppelshow jeweils bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

So kann man ganze Folgen von „Bauer sucht Frau“ in der Wiederholung ansehen

Eine Wiederholung der Folgen im linearen TV ist aktuell nicht geplant. Wer die Ausgaben von „Bauer sucht Frau“ 2024 trotzdem nach der Erstausstrahlung im Fernsehen noch einmal ansehen möchte, der sei ebenfalls auf RTL+ verwiesen. Denn hier stehen auch die bereits gesendeten Episoden zum Abruf bereit. Wer auf alle Funktionen des Streaminganbieters zugreifen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Dafür werden aktuell 5,99 Euro im Monat fällig - wer eine Version ohne Werbung möchte, muss mindestens 12,99 Euro zahlen.

Wer auf ganz alte Folgen von „Bauer sucht Frau“ zurückblicken möchte, auf den warten auch auf der Instagram-Seite der Sendung ein paar kurierte Momente - wie zum Beispiel dieser Ausschnitt aus einer der älteren Sendungen: