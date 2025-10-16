Bauer sucht Frau 2025: Start, Sendetermine von Staffel 21 - was ist bekannt?

„Bauer sucht Frau“ ist eine erfolgreiche Reality-TV-Show, die seit 2005 auf RTL läuft und einsame Landwirte bei der Partnersuche unterstützt. In dem auf dem britischen Format „Farmer Wants a Wife“ basierenden Konzept stellen sich Bauern aus ganz Deutschland in kurzen Porträts vor. Interessierte Frauen und Männer können sich bewerben, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Hof kennenzulernen. Dabei erleben sie den Alltag auf dem Land hautnah mit, inklusive Stallarbeit, Traktorfahrten und Dorffesten. Für diese Staffel wurden die Kandidatinnen und Kandidaten bereits bekannt gegeben.

Die Mischung aus ländlicher Romantik, Emotionen und unterhaltsamen Momenten hat „Bauer sucht Frau“ zu einem der erfolgreichsten Formate von RTL gemacht. In bisher 20 Staffeln sind zahlreiche Paare entstanden – einige davon haben geheiratet oder eine Familie gegründet. Mittlerweile existieren auch Ableger wie „Bauer sucht Frau International“.

Was ist bekannt zum Start und den Sendeterminen der neuen Staffel? Welche Kandidaten möchten die große Liebe finden? In diesem Artikel finden Sie Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos rund um die 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“.

„Bauer such Frau“ 2025: Was ist bekannt über Start und Sendetermine?

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat mit der traditionellen Vorstellungsfolge am Pfingstmontag, dem 9. Juni 2025 begonnen. RTL hat die neuen Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert, die in diesem Jahr auf der Suche nach der großen Liebe sind. Der reguläre Start der Staffel mit den Hofwochen ist laut RTL am Montag, 3. November, um 20.15 Uhr. Die ersten vier Episoden werden im Wochenrhythmus jeweils montags um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Die restlichen acht Folgen werden danach immer montags und dienstags im Doppelpack ausgestrahlt.

Wo wird „Bauer sucht Frau“ gezeigt?

Die Vorstellungsfolge „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ sowie alle darauffolgenden Episoden werden bei RTL im linearen Fernsehprogramm ausgestrahlt. Parallel dazu ist auch ein Livestream über RTL+ verfügbar. Alle Folgen der aktuellen Staffel können eine Woche vor TV-Ausstrahlung flexibel in der Mediathek abgerufen werden. Damit ist die Sendung sowohl im klassischen Fernsehen als auch im digitalen Stream erreichbar.

Wer sind die neuen Kandidaten bei „Bauer sucht Frau“?

Die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ stehen fest. Dazu gehört auch der 29-jährige Ackerbauer Friedrich aus dem Kreis Soest, der neben grünem Spargel und Getreide auch für Triathlon, Tennis und Fußball brennt. Ebenfalls dabei ist Insa, 28, aus der Lüneburger Heide, die auf ihrem Pferdehof mit traumatisierten Kindern arbeitet, das Leben liebt und sich einen liebevollen Cowboy an ihrer Seite wünscht. Neben Friedrich und Insa wollen noch 11 weitere Landwirtinnen und Landwirte in der neuen Staffel ihr Herz verschenken.

Moderatorin Inka Bause – Seit 2005 das Gesicht von „Bauer sucht Frau“

Inka Bause, geboren 1968 in Leipzig, ist eine deutsche Moderatorin, Sängerin und Musikpädagogin. Bereits in jungen Jahren startete sie eine Karriere als Schlagersängerin und veröffentlichte mehrere Alben. Sie lebt in Berlin und engagiert sich auch außerhalb des Fernsehens in sozialen Projekten, unter anderem für Kinderhospize.

Seit 2005 führt sie durch die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ und ist damit eines der prägendsten Gesichter des Formats. Sie begleitet Landwirte aus ganz Deutschland bei der Suche nach der großen Liebe – von den ersten Bewerbungen bis zum gemeinsamen Alltag auf dem Hof. Bause übernimmt die Moderation der Kandidaten und begleitet sie persönlich durch die einzelnen Phasen der Partnersuche. In über 20 Staffeln hat sie zahlreiche Liebesgeschichten miterlebt und das Format über die Jahre hinweg maßgeblich geprägt. Neben ihrer Arbeit bei RTL war sie auch in anderen Fernsehsendungen wie „Unser neues Zuhause“ zu sehen.