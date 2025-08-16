„Bauer sucht Frau“ 2025: Übertragung von Staffel 21 im TV und Stream

Seit 2005 läuft die Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mit Moderatorin Inka Bause im deutschen Fernsehen. In der Sendung suchen Landwirtinnen und Landwirte nach der großen Liebe. Das Prinzip der TV-Show ist recht simpel: Die Kandidatinnen und Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2025 suchen sich aus den zahlreichen Bewerbungen zwei Männer beziehungsweise Frauen aus, die als möglicher Partner oder Partnerin infrage kommen könnten. Die ausgewählten Personen werden dann zum großen Scheunenfest eingeladen. Der nächste Schritt erfolgt schließlich in Form der Hofwoche, in dieser sollen die möglichen Paare herausfinden, ob sie füreinander Gefühle entwickeln und sich eine Beziehung und das Zusammenleben vorstellen können. Selbstverständlich müssen die Gäste aber auch ordentlich anpacken, um die eigenen landwirtschaftlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nach einer Woche geht es dann ans Eingemachte: Kann eine neue Liebe entstehen oder gehen die Wege wieder auseinander?

In diesem Artikel soll es um die Übertragung der 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ im TV und Stream gehen. Wie viele Folgen gibt es? Wann läuft die Sendung? Und wird eine Wiederholung ausgestrahlt? Wir liefern Ihnen diesbezüglich alle relevanten Informationen.

Übertragung von „Bauer sucht Frau“ Staffel 21 im TV und Stream

Wie üblich wird auch Staffel 21 von „Bauer sucht Frau“ auf dem Privatsender RTL übertragen werden. Die vergangene 20. Staffel lief immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr. Auf der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ konnten die jeweiligen Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung angeschaut werden. Man kann stark davon ausgehen, dass dies auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird. Einen konkreten Starttermin von Staffel 21 von „Bauer sucht Frau“ mitsamt den Sendeterminen gibt es bisher allerdings noch nicht. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die neuen Folgen ab Herbst im linearen Fernsehprogramm anlaufen werden. Sobald es in dieser Hinsicht mehr Informationen gibt, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.

Einen Übertragungstermin gab es jedoch bereits. Am Pfingstmontag, dem 9. Juni 2025, lief die traditionelle Vorstellungsfolge. Darin wurden sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, die in der von Inka Bause moderierten Sendung auf der Suche nach der großen Liebe sind. Insgesamt werden die Zuschauerinnen und Zuschauer sechzehn Landwirtinnen beziehungsweise Landwirte zu Gesicht bekommen.

„Bauer sucht Frau“: Gibt es eine Wiederholung?

Eine Wiederholung von „Bauer sucht Frau“ im linearen Fernsehen gab es während der 20. Staffel nicht. Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass dies auch bei Staffel 21 nicht der Fall sein wird. Doch auch an dieser Stelle kommt das Streaming-Angebot in Form von RTL+ ins Spiel. Dort können Sie „Bauer sucht Frau“ und weitere Sendungen von RTL unbegrenzt oft anschauen. Hierbei haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Um ein kostenpflichtiges Abonnement in Höhe von 5,99 Euro kommen Sie nicht herum. Wenn Sie die jeweiligen Inhalte ohne Werbung abrufen möchten, dann kommt für Sie das teuerste Paket in Höhe von 12,99 Euro infrage (Stand: August 2025).