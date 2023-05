Seit Mai läuft das Spezial "Bauer sucht Frau International" 2023 auf RTL. Alles zur Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung der Folgen finden Sie hier.

Das Spezial " Bauer sucht Frau International" 2023 ist zurück - es geht wieder einmal um die Welt: Es sind wieder Landwirte und Landwirtinnen auf der Suche nach dem Partner fürs Leben. Dieses Mal sind die Kandidaten außerhalb der deutschen Grenze zu Hause - in Österreich, Spanien, Argentinien, Australien und sogar auf dem afrikanischen Kontinent. Die Bewerber und Bewerberinnen müssen sich deshalb umso sicherer sein, dass sie ihr Liebesglück im Ausland versuchen wollen – und es hoffentlich finden.

Das Dating-Format " Bauer sucht Frau" gibt es bereits seit 2005 im deutschen Fernsehen und begleitet Bauern bei der Suche nach dem perfekten Partner. Seit 2009 suchen auch Bäuerinnen und seit 2011 homosexuelle Bauern in der Sendung nach der großen Liebe. Bereits am 4. April 2023 wurden die Landwirte und Landwirtinnen im TV vorgestellt: Neben einer Pferdezüchterin sind auch ein Winzer und ein Olivenbauer dabei. Die Bewerber der Show müssen sich nicht nur im Flirten, sondern auch in der körperlichen Arbeit auf Hof, Feld und im Stall beweisen.

Ob Liebe tatsächlich keine Grenzen kennt und die Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International" 2023 verteilt über den Globus endlich ihren Traumpartner finden ist ungewiss - tatsächlich kam es in der Vergangenheit bereits zu Hochzeiten und Familiengründungen. Die "Sendetermine von "Bauer sucht Frau International" 2023 sind immer montags und dienstags.

"Bauer sucht Frau International" 2023: Übertragung im TV und Stream

Seitdem es die Dating-Show "Bauer sucht Frau" im deutschen TV gibt, ist sie auf dem Sender RTL zu sehen. Auch "Bauer sucht Frau International" 2023 läuft seit Mai auf RTL.

Der Sender hatte sich die Idee des Dating-Formats vom britischen "Farmer Wants a Wife", beziehungsweise vom österreichischen "Bauer sucht Bäuerin" abgeguckt. Seit Beginn der Sendung in Deutschland wird "Bauer sucht Frau" von Inka Bause moderiert und auch in der aktuellen Ausgabe übernimmt sie wieder die Moderation.

"Bauer sucht Frau International" 2023 ganze Folge in der Wiederholung sehen

Bisher gibt es noch keine Infos dazu, ob und wann es eine Wiederholung von "Bauer sucht Frau International" 2023 im TV geben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Folgen früher oder später im Fernsehen wiederholt werden, ist jedoch groß, da dies bereits in der Vergangenheit bei anderen Staffeln von "Bauer sucht Frau" der Fall war.

Alle acht Folgen von "Bauer sucht Frau International" 2023 sind außerdem schon vor der TV-Ausstrahlung auf der zum Sender gehörenden Streaming-Plattform RTL+ verfügar. Ein Abonnement bei dem Streaming-Anbieter ist ab 6,99 Euro im Monat verfügbar (Stand: 15. Mai 2023). An diesen Terminen erschienen die Folgen "Bauer sucht Frau International" 2023 im Stream auf RTL+:

Folge 1: Montag, 24. April auf RTL +

Montag, 24. April auf + Folge 2: Montag, 1. Mai auf RTL +

Montag, 1. Mai auf + Folge 3: Dienstag, 2. Mai auf RTL +

Dienstag, 2. Mai auf + Folge 4: Montag, 8. Mai auf RTL +

Montag, 8. Mai auf + Folge 5: Dienstag, 9. Mai auf RTL +

Dienstag, 9. Mai auf + Folge 6: Montag, 15. Mai auf RTL +

Montag, 15. Mai auf + Folge 7: Dienstag, 16. Mai auf RTL +

Dienstag, 16. Mai auf + Folge 8: Montag, 22. Mai auf RTL +

(AZ)