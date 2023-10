"Bauer sucht Frau International" 2023: Vorstellung der Bauern im TV und Stream sehen

Bei "Bauer sucht Frau International" 2023 werden die neuen Bauern vorgestellt. Hier finden Sie Infos rund um den Termin der Sendung und die Übertragung.

" Bauer sucht Frau International 2023" steht in den Startlöchern. Auch in dieser Sendung suchen Singles aus verschiedenen Ländern nach ihrer wahren Liebe, während Moderatorin Inka Bause ihnen bei ihrer Suche hilft. Bauern und Bäuerinnen aus der ganzen Welt von Europa bis Südamerika sind mit dabei. Die ersten drei Bauern und Bäuerinnen wurden bereits vorgestellt. Nun werden die restlichen Teilnehmer von "Bauer sucht Frau International" 2023 in einer Sondersendung bekannt gegeben. Staffel 6 von "Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit" wird von der Produktionsfirma UFA Show & Factual im Auftrag von RTL produziert.

Hier finden Sie Infos rund um die Vorstellung der Bauern im TV und Stream, der Übertragung der Sendung, sowie den Sendetermin der Sondersendung von "Bauer sucht Frau International" 2023.

"Bauer sucht Frau International" 2023: Vorstellung der Bauern im TV und Stream

In den bisherigen fünf Staffeln von "Bauer sucht Frau International" haben sich insgesamt 32 Bauern und Bäuerinnen auf Partnersuche begeben, und das in 17 Ländern auf sechs verschiedenen Kontinenten. Auch wenn die Entfernungen manchmal groß waren, haben einiges es trotzdem geschafft, die wahre Liebe zu finden. Auch 2023 läuft wieder eine Staffel.

In der Sondersendung von "Bauer sucht Frau International 2023" werden die neuen Bauern und Bäuerinnen vorgestellt. Die ersten drei wurden bereits von RTL angekündigt: Andreas (63) aus Guatemala, Fritz (45) aus Frankreich und Marisol (65) aus Kolumbien. Nun folgt die Vorstellung der restlichen Bauern und Bäuerinnen.

Sendetermin von "Bauer sucht Frau International 2023"

Die TV-Premiere auf RTL ist am 3. Oktober 2023 von 19.05 Uhr bis 20.15 Uhr. Eine Wiederholung der Sendung ist für den 8. Oktober um 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr geplant. Sollten Sie die TV-Premiere verpassen, haben Sie die Möglichkeit, die Sondersendung bei ihrer Wiederholung zu schauen.

Übertragung von "Bauer sucht Frau International 2023" im TV und Stream

Die Sondersendung, sowie die eigentliche Staffel werden auf RTL ausgestrahlt. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auf RTL+ zu streamen. Sie haben über den sendereigenen Streamingdienst auch Zugriff auf ehemalige Staffeln. Für die Nutzung von RTL+ benötigen Sie ein Abo. Ein Premium-Abo kostet 6,99 € / Monat, das Max-Abo 9,99 € / Monat und das Family-Abo kostet 14,99 € / Monat.