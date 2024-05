"Bauer sucht Frau International" 2024: Hier liefern wir Ihnen alle Infos rund um die Übertragung im TV und online im Stream. Gibt es eine Wiederholung?

In der sechsten Ausgabe von " Bauer sucht Frau International" begeben sich einsame Landwirte und Landwirtinnen als Kandidaten auf die Suche nach ihrem Seelenverwandten - in acht frischen Episoden. Dabei erhalten sie selbstverständlich Unterstützung von der erfahrenen TV-Kupplerin Inka Bause. Das internationale Spin-off des beliebten Romantikformats führt uns diesmal unter anderem zu Andreas in Guatemala, Philipp in Togo und Fritz in Frankreich. Am 16. April ging es los, bevor es in den übrigen Sendeterminen von "Bauer sucht Frau International" 2024 weiter geht. Welche Farmen in dieser Staffel zum Schauplatz für das Aufblühen der Liebe?

"Bauer sucht Frau International" 2024: Übertragung im TV und online im Stream

"Bauer sucht Frau International" 2024 wird ganz normal zur veröffentlichten Sendezeit im linearen TV-Programm von RTL ausgestrahlt. Keine Zeit? Keine Lust? Was anders vor? Kein Problem - dafür gibt es ja den Stream bei RTL+.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Die Grundversion von RTL+ "Free" ist völlig kostenfrei. Hier haben Nutzer die Möglichkeit, die Höhepunkte der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenlos anzusehen. Eine einfache Registrierung genügt dafür. Für die "Premium"-Version indes, die für Live-Übertragungen erforderlich ist, verlangt der Sender eine monatliche Gebühr von 6,99 Euro (Stand: April 2024). Aktuelle Informationen zu den Preisen und Bedingungen sind jederzeit auf der Website des Anbieters verfügbar.

Gibt es eine Wiederholung von "Bauer sucht Frau International" 2024?

Ob die Show im linearen TV-Programm von RTL wiederholt wird, ist noch nicht bekannt. Aber hier kommt der Trost und der heißt wiederum RTL+. Der Streaming-Dienst der Sendergruppe hält die globale Agrar-Liebessause noch eine ganze Weile online für die Zuschauer bereit.

"Bauer sucht Frau International": Worum dreht sich die ländliche Kuppelshow?

"Bauer sucht Frau International" ist eine Fernsehshow, die sich um das Thema Partnersuche dreht, allerdings mit einem landwirtschaftlichen und internationalen Touch. In der Show suchen Bauern und Bäuerinnen aus verschiedenen Ländern nach Liebe und einem Lebenspartner oder einer Lebensgefährtin. Die Kandidaten werden dabei von einem Team unterstützt, das ihnen potentielle Partner vermittelt und sie bei ihren ersten Begegnungen begleitet. Die Höhepunkte der Show sind die Hofwochen, in denen die Kandidaten ihre potentiellen Partner auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben empfangen und gemeinsam Zeit verbringen. Dabei entstehen oft unterhaltsame und emotionale Momente, wenn sich die Kandidaten näher kennenlernen und entscheiden, ob sie eine Zukunft miteinander haben möchten. Die Show bietet einen Einblick in die Vielfalt der Landwirtschaft und die Suche nach Liebe in verschiedenen Kulturen und Regionen weltweit.

Lesen Sie dazu auch

In den vergangenen fünf Staffeln von "Bauer sucht Frau International" begaben sich insgesamt 32 Bauern und Bäuerinnen aus 17 verschiedenen Ländern auf sechs Kontinenten auf die Suche nach ihren Lebenspartnern.

15 Paare fanden sich während der Hofwochen rund um den Globus. Die Erfolgsgeschichten dieser Begegnungen umfassen bereits zwei Heiratsanträge, eine Hochzeit und sogar die Geburt eines Babys.

Eine der bemerkenswertesten Reisen in der Geschichte der Sendung ereignete sich in Staffel 2, als Maria und Katja eine Reise von über 37.000 Kilometern bewältigen mussten, um den neuseeländischen Imker Daniel zu treffen. Die beiden waren insgesamt über 42 Stunden unterwegs, um zu ihm zu gelangen.