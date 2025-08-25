„Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern“: Welche Kandidaten suchen in Staffel 8 nach der Liebe?

In „Bauer sucht Frau International“ stehen im Ausland lebende Landwirte und Landwirtinnen im Fokus. Das Format baut auf dem bewährten Konzept der klassischen Version von „Bauer sucht Frau“ auf und erweitert die Suche nach der großen Liebe über die deutschen Grenzen hinaus. Hier spielen internationale Liebesgeschichten und Begegnungen außerhalb Deutschlands die Hauptrolle. Genau wie das Original wird auch die internationale Ausgabe von Inka Bause moderiert. Sie steht den Bauern auch hier als Vermittlerin zur Seite und begleitet sie bei ihrem Weg zur Partnersuche.

Welche Bauern und Bäuerinnen nehmen an der achten Staffel „Bauer sucht Frau International“ teil? Die Antwort darauf finden Sie im folgenden Artikel.

„Bauer sucht Frau International“ 2025: Sendetermin der Vorstellungsrunde

Die Vorstellungsrunde der Bauern lief am 24. August 2025. Hier kamen die Bauern und Bäuerinnen zu Wort, um sich selbst zu beschreiben. Danach können sich Interessierte bewerben, um die Kandidaten kennenzulernen.

„Bauer sucht Frau International - die neuen Bauern“: Kandidaten in Staffel 8

Auch über deutsche Grenzen hinaus suchen Bäuerinnen und Bauern nach der Liebe. Diese Kandidatinnen und Kandidaten wagen die Teilnahme an der achten Staffel von „Bauer sucht Frau International“:

Florian (40) aus Schweden

Icon vergrößern Florian aus Lappland, Schweden. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Florian aus Lappland, Schweden. Foto: RTL

Der 40-Jährige ist ein Hobbybauer im schwedischen Südlappland. Er hat auf seinem Hof Ziegen, Schafe und Hühner. Zudem bestellt er diverse Gemüsebeete. Zu Florians Hobbys zählen Waldbaden im See, Wandern, Brot backen und emotionale Serien schauen. Nach vier Jahren als Single sehnt er sich nun nach einer Frau, die sich ein ruhiges Leben in Schweden mit ihm vorstellen kann.

Andreas (46) aus Südtirol

Icon vergrößern Andreas aus Südtirol, Italien. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Andreas aus Südtirol, Italien. Foto: RTL

Andreas ist der Besitzer eines Milchviehbetriebs. Er lebt in den Bergen Südtirols und betreibt den Hof zusammen mit seinen Eltern. Mit der Landwirtschaft ist der 46-Jährige aufgewachsen und sieht seine Tätigkeit als Lebensform und nicht als Beruf. Neben den Tätigkeiten auf dem Hof liebt Andreas es zu singen und Holzuhren selbst herzustellen. Seit zwei Jahren ist Andreas nun single. Er wünscht sich eine bodenständige Partnerin, die offen für eine Zukunft mit Kindern ist.

Nadine (47) aus Dänemark

Icon vergrößern Nadine aus Nordjylland, Dänemark Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nadine aus Nordjylland, Dänemark Foto: RTL

Nadine lebt in Nordjylland. Dort an der dänischen Westküste betreibt sie eine Miniaturesel- und Welpenzucht und hält zudem Walliser Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. Neben ihren Tieren verbringt die 47-Jährige am liebsten Zeit mit ihrer Tochter. Seit sieben Jahren ist die alleinerziehende Mutter single und sucht nach einem Mann, der ihr Seelenverwandter ist und an dessen Schulter sie sich anlehnen kann. Ursprünglich war Nadine Musikerin und spielt auch heute noch leidenschaftlich Klavier und singt.

Franz (53) aus Österreich

Icon vergrößern Franz aus Tirol, Österreich. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Franz aus Tirol, Österreich. Foto: RTL

Franz ist Mutterkuhhalter und lebt im österreichischen Tirol. Er ist ein bodenständiger Mensch, der einen überschaubaren Hof in traumhafter Lage am Wilden Kaiser bewirtschaftet. Zudem engagiert sich der 53-Jährige im örtlichen Obst- und Gartenbauverein, geht gern wandern und Ski fahren. Er wünscht sich eine Partnerin, die das Landleben mit ihm teilen möchte. Wer sich ein Leben in den Bergen mit einem ruhigen, romantischen Partner vorstellen kann, findet in Franz einen potenziellen Partner.

Klara (39) aus Australien

Icon vergrößern Klara aus Tasmanien, Australien. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Klara aus Tasmanien, Australien. Foto: RTL

Klara lebt im Norden der australischen Insel Tasmanien. Dort führt sie einen Gästebetrieb und Selbstversorgerhof mit Alpakas, Schafen und Hühnern. Ihre Hobbys sind Wandern, Yoga und Angeln. Auch Kochen und Gärtnern gehören zu ihren Leidenschaften. Klara ist seit zwei Jahren single und sehnt sich nach einem Partner, der ihre Werte teilt und sich auf das Landleben in Tasmanien einlassen möchte.

Mathias (57) aus Costa Rica

Icon vergrößern Mathias aus Puntarenas, Costa Rica. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mathias aus Puntarenas, Costa Rica. Foto: RTL

Mathias lebt fernab der Touristengebiete im costa-ricanischen Puntarenas. Dort betreibt der gelernte Holzbootbauer eine Selbstversorgerlandwirtschaft im Regenwald. Auf seinem acht Hektar großen Besitz wachsen unter anderem Süßkartoffeln, Ingwer und Bananen. Neben seinem Hof liebt der 57-Jährige das Segeln und generell alles, was mit dem Meer zu tun hat. Außerdem spielt er Klavier und produziert seine eigene Musik. Nach zehn Jahren Single-Dasein sehnt er sich nun nach einer Partnerin.

Turner (64) aus Schweden

Icon vergrößern Turner aus Kalmar, Schweden. Foto: RTL Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Turner aus Kalmar, Schweden. Foto: RTL

Der gebürtige Ire Turner lebt im schwedischen Kalmar. Auf Öland hat er sich ein ehemaliges Bahnhofsgelände zu einem Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen umgestaltet. Seine Leidenschaft ist die Musik. Der 64-Jährige spielt selbst Schlagzeug. Zudem schaut er gerne Filme, kocht oder schraubt an seinem Land Rover Defender von 1989. Er sehnt sich nach einer unkonventionellen Frau, die gemeinsam mit ihm eine neue Heimat in Schweden finden möchte.

Übertragung der Kennenlernfolge von „Bauer sucht Frau International“

Die Übertragung der Vorstellungsrunde übernahm wie gewohnt RTL. Am 24. August startete die Ausstrahlung um 19.05 Uhr. Um die neuen Bauern und Bäuerinnen kennenzulernen, mussten Sie also lediglich an diesem Tag den Fernseher einschalten und das passende Programm wählen. Neben der Übertragung im klassischen Fernsehen stellte der Sender natürlich den einen Live-Stream über RTL+ zur Verfügung. Um die Folgen dort sehen zu können, benötigten Sie aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat.

Sendung verpasst? Wiederholung der Kennenlernfolge von „Bauer sucht Frau International“

Sollten Sie die Vorstellungsrunde am 24. August 2025 verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. RTL zeigt das Kennenlernen der Bauern ein weiteres Mal am 14. September 2025 um 13.45 Uhr. Zudem ist die Folge nach der Erstausstrahlung bei RTL+ hinterlegt und kann dort flexibel gestreamt werden.