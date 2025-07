„Bauer sucht Frau International“ 2025: Sendetermine und Übertragung

Die Kuppel-Show „Bauer sucht Frau International“ geht 2025 in eine neue Runde. In der inzwischen siebten Staffel unterstützt Moderatorin Inka Bause wieder Landwirte und Landwirtinnen aus aller Welt bei ihrer Suche nach der großen Liebe. Seit 2005 führt Inka Bause durch „Bauer sucht Frau“ und ist auch beim internationalen Ableger das Gesicht der Show.

Das Erfolgsformat folgt einem bewährten Prinzip: Single-Bauern und -Bäuerinnen aus aller Welt sind auf der Suche nach einer neuen Liebe. Einige Monate vor Staffelbeginn werden die Teilnehmer in einer eigenen Sendung vorgestellt. Interessierte Zuschauer können den Landwirtinnen und Landwirten dann persönliche Briefe schreiben. Aus den Einsendungen wählen die Suchenden ihre Favoriten aus. Während der Show reisen die ausgewählten potenziellen Partner zu den Bauern und Bäuerinnen ins Ausland. Dort verbringen sie gemeinsam Zeit, um sich und das Hofleben kennenzulernen.

Wann laufen die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau International“ im TV und Stream? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur neuen Staffel und die Sendetermine 2025.

Wann startete die siebte Staffel von „Bauer sucht Frau International“?

Staffel 7 der internationalen Ausgabe des TV-Formats „Bauer sucht Frau“ begann am Montag, dem 16. Juni 2025, um 20.15 Uhr auf RTL. Moderatorin Inka Bause begleitet erneut Landwirtinnen und Landwirte aus verschiedenen Ländern bei ihrer Partnersuche. Die neue Staffel wurde unter anderem in Indonesien, Namibia und in der Toskana gedreht.

„Bauer sucht Frau International“ 2025: Sendetermine von Staffel 7

Bei „Bauer sucht Frau International“ haben sich bislang 46 Landwirte und Landwirtinnen aus 24 Ländern auf sechs Kontinenten auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. Dabei sind weltweit 30 Paare entstanden, zum Teil mit bemerkenswerten Folgen: Zwei Verlobungen, eine Hochzeit und sogar ein Baby zeigen, dass die TV-Romanzen manchmal auch im echten Leben weitergehen.

Für ein Kennenlernen nahmen manche Kandidaten weite Wege auf sich. Besonders lang war die Reise für Maria und Katja in Staffel 2. Um den Imker Daniel in Neuseeland zu treffen, mussten sie mehr als 18.500 Kilometer zurücklegen. Ob in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ weitere Landwirte und Landwirtinnen ihr Liebesglück finden, sehen Sie im Free-TV an folgenden Sendeterminen:

Folge 1: Montag, 16. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Dienstag, 17. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Montag, 23. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Dienstag, 24. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Montag, 30. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Dienstag, 1. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Montag, 7. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Dienstag, 8. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL

Im Stream bei RTL+ stehen die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau International“ 2025 immer etwas früher zur Verfügung:

Folge 1: Montag, 9. Juni 2025, RTL+

Folge 2: Montag, 16. Juni 2025, RTL+

Folge 3: Dienstag, 17. Juni 2025, RTL+

Folge 4: Montag, 23. Juni 2025, RTL+

Folge 5: Dienstag, 24. Juni 2025, RTL+

Folge 6: Montag, 30. Juni 2025, RTL+

Folge 7: Dienstag, 1. Juli 2025, RTL+

Folge 8: Montag, 7. Juli 2025, RTL+

Übertragung „Bauer sucht Frau International 2025“: Kann man die Show auf RTL+ streamen?

Wie in den Vorjahren werden die Folgen auch 2025 wieder über die Mediathek von RTL+ verfügbar sein. In der vergangenen Staffel konnten die Zuschauer die Episoden bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung streamen und im Nachhinein für einen begrenzten Zeitraum abrufen. Es ist davon auszugehen, dass dieses Modell auch für die siebte Staffel beibehalten wird.

Wer sind die Teilnehmer der siebten Staffel?

Auch die Kandidaten und Kandidatinnen von „Baucher sucht Frau International“ 2025 stehen bereits fest. Wir geben einen kurzen Überblick zu den Landwirten und Landwirtinnen:

Björn ist 29 Jahre alt und lebt in Namibia (Rinderfarm und Maisanbau)

Carmen ist 41 Jahre alt und lebt in Indonesien (Pferdehof)

Iris ist 54 Jahre alt und lebt in den USA (Rescue Tierfarm)

Marco ist 37 Jahre alt und lebt in Namibia (Rinderzucht und Kohleproduktion)

Martin ist 41 Jahre alt und lebt in Italien (Gemischte Landwirtschaft mit Weinbau)

Olaf ist 70 Jahre alt und lebt in Portugal (Pferderettung)

Roger ist 60 Jahre alt und lebt in Spanien (Weinanbau)