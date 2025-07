„Bauer sucht Frau International“ 2025: Die Kandidaten in Staffel 7 vorgestellt

Seit 20 Jahren hat sich Moderatorin Inka Bause dem Ziel verschrieben, Single-Bäuerinnen und Bauern bei der Suche nach der großen Liebe zu helfen. Und seit sechs Staffeln bietet sie ihre Verkupplungsdienste auch auf internationalem Boden an, denn bei „Bauer sucht Frau International“ stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten vor, die auf der ganzen Welt verteilt leben. Anfang November 2024 beginnt nun Staffel 7 dieser „Bauer sucht Frau“-Sonderausgabe.

In den vorangegangenen Staffeln waren im Rahmen der Sendung bereits 40 Bauern und Bäuerinnen in 22 Ländern auf sechs Kontinenten auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte. Die bisherige Bilanz: zwei Heiratsanträge, eine Hochzeit und ein Baby.

Sie wollen wissen, wer die neuen Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 7 von „Bauer sucht Frau International“ sind? Hier gibt es alle Informationen rund um die Bauern und Bäuerinnen, die in den neuen Folgen nach der großen Liebe suchen.

Kandidaten bei „Bauer sucht Frau International“ 2025: Das sind die Bauern in Staffel 7

Insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten wollen in Staffel 7 die große Liebe finden. Das sind alle Bäuerinnen und Bauern in der Übersicht:

Carmen (41) aus Indonesien

Icon Vergrößern Carmen (41) aus Bali. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Carmen (41) aus Bali. Foto: RTL

Region: Tabanan / Bali, Indonesien

Betrieb: Pferdehof

Hobbys: Reiten, in der Natur unterwegs sein, Motoradtouren

Ursprünglich kommt Carmen aus Orsingen in Baden-Württemberg. Das erste Mal in Indonesien war sie vor mehr als 20 Jahren; vor 18 Jahren ist sie schließlich in das südostasiatische Land ausgewandert. Die 41-Jährige beschreibt sich selbst als positiven, toleranten, spirituellen Menschen, der am liebsten in der Natur unterwegs ist. Seit einem Jahr führt sie in Indonesien eine kleine Pferdefarm. Carmen war bereits zweimal verheiratet und hat insgesamt drei Kinder aus den beiden Ehen. Seit drei Jahren ist sie nun Single und sucht einen aktiven Partner, der sie nicht zu sehr einengt.

Björn (29) aus Namibia

Icon Vergrößern Björn (29) aus Namibia. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Björn (29) aus Namibia. Foto: RTL

Region: Nkurenkuru / Kavango West, Namibia

Betrieb: Rinderfarm und Maisanbau

Hobbys: Mit Freunden jagen (kein Großwild), Angeln, Motorradfahren und mit dem Auto über Schotterpisten heizen

Björn wurde in Namibia geboren und absolvierte in Windhuk eine Kochausbildung. Mittlerweile arbeitet er auf einer Farm als Manager. Der 29-Jährige beschreibt sich selbst als hart arbeitenden und ehrgeizigen Menschen. Er sei aber auch sehr hilfsbereit und gehe gerne auf andere Menschen zu. Seine Ex-Freundin lernte Björn kennen, als er 13 war. Die beiden waren 15 Jahre lang zusammen bevor sie sich vor 5 Monaten trennten. Jetzt sucht er eine ausgeglichene Frau, die weder zu in- noch zu extrovertiert ist.

Roger (60) aus Spanien

Icon Vergrößern Roger (60) aus Spanien. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Roger (60) aus Spanien. Foto: RTL

Region: Vilaflor / Teneriffa, Spanien

Betrieb: Weinbau

Hobbys: Tennis, Paddel, mit Freunden Billardspielen, gutes Essen & Wein

Rogers Familie stammt aus Luxemburg, er selbst hat sowohl in Spanien als auch in Luxemburg gelebt. Der 60-Jährige beschreibt sich als sportlichen Menschen, der auch gerne Zeit mit Freunden verbringt, vorzugsweise bei einem guten Essen und Wein. Er probiere sich gerne aus und stelle sich neuen Herausforderungen. Roger war bereits einmal verheiratet und hat drei Kinder. Seit knapp einem Jahr ist er nun Single und wünscht sich jemanden, der aktiv und spontan ist.

Olaf (70) aus Portugal

Icon Vergrößern Olaf (70) aus Portugal. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Olaf (70) aus Portugal. Foto: RTL

Region: Lagos / Algarve, Portugal

Betrieb: Pferderettung

Hobbys: Am Meer sein, Kochen, gutes Essen, Motorradfahren, Reiten und Opern

Olaf kommt ursprünglich aus Leipzig, wanderte aber 2011 nach Portugal aus. Die Idee dafür kam ursprünglich von seiner Tochter Kathi, die in das Land an der Algarve ziehen wollte. Kurz zuvor war Olafs Frau, mit der lange zusammen war, verstorben. Seit dem Tod seiner Partnerin hatte der 70-Jährige keine längere Beziehung mehr, was er nun aber ändern möchte. Für seine künftige Partnerin wünscht er sich, dass sie tierlieb ist, handwerkliches Geschick mitbringt und klar kommuniziert. Olaf betreibt in Portugal den Pferderettungsverein „Algarve Horse Alarm“. Auf einem 23 Hektar großen Grundstück hat er über 20 Tiere und zwei Gäste-Apartments.

Martin (41) aus Italien

Icon Vergrößern Martin (41) aus Italien. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Martin (41) aus Italien. Foto: RTL

Region: Toskana, Italien

Betrieb: Gemischte Landwirtschaft mit Weinbau

Hobbys: Fahrradfahren, Sport im eigenen Fitnessstudio, Yoga und Meditation

Martin hat seinen Hof in der Toskana 2022 gekauft und ist ein Jahr später dort eingezogen. Er betreibt eine Bio-Landwirtschaft mit vielen Feldern (Dinkel, Weizen, Luzerne). Zusätzlich betreibt er einen Weingarten mit Sangiovese, Cabernet Sauvignon und Merlot. In seiner Freizeit treibt Martin Sport, geht aber auch in die Oper und verreist gerne. Seine letzte längere Beziehung ist sieben Jahre her. Der 41-Jährige wünscht sich eine organisierte, stilvolle Partnerin, am besten groß und mit kurzen Haaren. Mit ihr würde er gerne eine Familie gründen.

Marco (37) aus Namibia

Icon Vergrößern Marco (37) aus Namibia. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Marco (37) aus Namibia. Foto: RTL

Region: Okorukambe / Omaheke, Namibia

Betrieb: Rinderzucht und Kohleproduktion

Hobbys: Fahrradfahren, Calisthenics, Freunde treffen, Angeln und Zeichnen

Marcos Familie stammt ursprünglich aus der Umgebung Berlins, lebt aber nun schon seit mehreren Generationen in Namibia. Marco hat zunächst Naturschutz in Kapstadt und Pretoria studiert und anschließend einen Master in Ornithologie gemacht. Seine Freizeit verbringt er gerne in der Natur, auf Campingtouren, beim Barbecue oder beim Sport. Der 37-Jährige ist seit vier bis fünf Jahren allein und wünscht sich eher eine ruhigere Partnerin, die mit ihm auf einer Wellenlänge ist. Optisch findet er eher „petitere“ Frauen anziehend.

Iris (54) aus den USA

Icon Vergrößern Iris (54) aus Florida, USA. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Iris (54) aus Florida, USA. Foto: RTL

Region: Englewood / Florida, USA

Betrieb: Rescue Tierfarm

Hobbys: Angeln, Bootfahren und Skulpturen modellieren

Iris war 2000 mit ihrem Ex-Mann in die USA ausgewandert, nachdem sie zuvor als Bankerin für eine US-Bank in Deutschland gearbeitet hatte. Nach ihrer Scheidung 2005 musste sie wegen des geteilten Sorgerechts für die vier gemeinsamen Kinder in den Vereinigten Staaten bleiben. Dort baute sie einen Gnadenhof für Farmtiere auf. Heute dürfen dort rund 90 Tiere ihren Lebensabend verbringen. Iris beschreibt sich als ehrliche, hilfsbereite und einfühlsame Person, die aber auch eine chaotische Seite hat. Nach ihrer Scheidung hatte Iris bisher zwei längere Beziehungen. Nun ist sie seit über einem halben Jahr Single und sucht nach einem warmherzigen, zuverlässigen und sportlichen Partner.

Übertragung von „Bauer sucht Frau International“ im TV und Stream

Wer „Bauer sucht Frau International“ im TV verfolgen möchte, hat zwei Optionen: Zum einen wird die Sendung im linearen Fernsehen gezeigt. Wer die Episoden hier verfolgen möchte, muss einfach nur pünktlich um 17.45 Uhr auf RTL schalten. Aber auch online kann man „Bauer sucht Frau International“ ansehen, denn der RTL+-Livestream bietet eine Übertragung des linearen TV-Programms ins Internet. Um hier auf alle Funktionen zuzugreifen, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Das kostet in der günstigsten Variante aktuell 5,99 Euro - will man allerdings das Fernsehprogramm live online verfolgen, muss man sich mindestens für die „Premium“-Variante entscheiden und damit monatlich 8,99 Euro auf den Tisch legen. Weiter Informationen gibt es auf der Homepage von RTL+.

Beim Streaminganbieter RTL+ stehen die Folgen von „Bauer sucht Frau International“ übrigens auch nach der TV-Ausstrahlung noch zum Abruf bereit. Darüber hinaus kann man dort auch Episoden aus der regulären Staffel von „Bauer sucht Frau“ 2024 ansehen.