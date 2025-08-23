„Bauer sucht Frau International“: Start und Sendetermine von Staffel 8 - Was ist bekannt?

In „Bauer sucht Frau International“ werden im Ausland lebende Landwirte und Landwirtinnen mit potenziellen Partnern aus aller Welt zusammengebracht. Das Format erweitert das Konzept der klassischen „Bauer sucht Frau“-Reihe und öffnet den Horizont über nationale Grenzen hinaus. In der Kuppelshow stehen internationale Begegnungen und interkulturelle Liebesgeschichten im Mittelpunkt. Moderiert wird die Sendung von Inka Bause, die den Bauern auch hier als Vermittlerin zur Seite steht und sie bei der Partnersuche unterstützt.

Wie liegen die Sendetermine der achten Staffel „Bauer sucht Frau International“? Was ist zum Start der 8. Staffel bekannt? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

„Bauer sucht Frau International“, Staffel 8: Start der neuen Folgen

Ein Startdatum für die neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ steht noch nicht fest. Am 24. August 2025 können die Zuschauerinnen und Zuschauer die neuen Bauern und Bäuerinnen in der Vorstellungsfolge aber schon einmal kennenlernen. Wir informieren Sie hier, sobald wir wissen, wann die erste Folge der 8. Staffel bei RTL an den Start geht.

„Bauer sucht Frau International“: Sendetermine der 8. Staffel

Das internationale Format der „Bauer sucht Frau“-Reihe beginnt mit der Vorstellungsfolge am 24. August. Der tatsächliche Staffel-Start wird danach jedoch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Die potenziellen Partnerinnen und Partner müssen ja genügend Zeit haben, sich bei den jeweiligen Bauern zu melden. Nach etwa einem halben Jahr startet schließlich die eigentliche Show und zeigt das Kennenlernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sobald RTL die Sendetermine veröffentlicht, erfahren Sie hier davon. Bisher steht lediglich der Sendetermin der Vorstellungsrunde fest:

Vorstellungsrunde: 24. August 2025, 19.05 Uhr

Übrigens: Sollten Sie sich nach der Vorstellungsrunde für einen Kandidaten oder eine Kandidatin bewerben wollen, finden Sie die nötigen Formulare online bei RTL.

Übertragung von „Bauer sucht Frau International“: Wo läuft die 8. Staffel?

Die Übertragung des „Bauer sucht Frau“ Spin-offs übernimmt natürlich auch der Sender RTL. Sollten Sie die Folgen nicht mit Werbung im Free-TV sehen wollen oder mal eine Folge verpasst haben, können Sie zusätzlich auf das sendereigene Streamingportal RTL+ zurückgreifen. Dort werden ebenfalls alle Folgen ausgestrahlt und können danach flexibel gestreamt werden. Um die Folgen dort sehen zu können, benötigen Sie aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat (Stand August 2025).

„Bauer sucht Frau International“ - Das sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 8. Staffel:

RTL hat die Teilnahme dieser sieben Bauern und Bäuerinnen bekannt gegeben:

Florian (40) aus Schweden - ist ein Hobbybauer mit Ziegen, Schafen und Hühnern

Andreas (46) aus Südtirol - hat einen Milchviehbetrieb

Nadine (47) aus Dänemark - hat eine Esel- und Hundezucht

Franz (53) aus Österreich - ist ein Mutterkuhhalter

Klara (39) aus Australien - betreibt einen Gästebetrieb und Selbstversorgerhof mit Alpakas, Schafen und Hühnern

Mathias (57) aus Costa Rica - betreibt eine Selbstversorgerlandwirtschaft mit bspw. Süßkartoffeln, Ingwer und Bananen

Turner (64) aus Schweden - betreibt einen Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen

Sie wollen sich die Zeit bis zum Start von „Bauer sucht Frau International“ vertreiben? Die Vorstellungsrunde für die reguläre Version von „Bauer sucht Frau“ hat bereits im Juni 2025 stattgefunden. Zur Einstimmung können Sie diese Folge auf RTL+ streamen und sich auf neue Folgen der bereits 21. Staffel vorbereiten.