Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 25/26

Mit dem Start der neuen Saison nimmt Europas renommiertester Vereinswettbewerb im Fußball wieder Fahrt auf – zum zweiten Mal im reformierten Ligamodus. Die traditionelle Gruppenphase gehört der Vergangenheit an: Stattdessen treten nun 36 Mannschaften in einer gemeinsamen Liga an. Jede Mannschaft absolviert acht Partien gegen unterschiedlich zugeloste Gegner. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Plätze neun bis 24 in einer Playoff-Runde um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen.

Die vier Vertreter der Bundesliga zeigten zum Auftakt unterschiedliche Leistungen, insgesamt ergab sich aber ein respektabler Einstieg: Der FC Bayern München überzeugte mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Chelsea und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Borussia Dortmund lieferte sich auswärts bei Juventus Turin ein spektakuläres Duell, das mit einem verdienten 4:4-Unentschieden endete. Eintracht Frankfurt fe i erte einen furiosen Auftakt und bezwang Galatasaray Istanbul vor heimischem Publikum deutlich mit 5:1. Bayer Leverkusen trennte sich vom FC Kopenhagen mit einem 2:2 – ein ausgeglichener Schlagabtausch.

Am zweiten Spieltag der CL 25/26 empfängt Bayer Leverkusen den niederländischen PSV Eindhoven. Wir liefern Ihnen alle wichtigen Informationen rund um das Spiel und dessen Übertragung.

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfängt die Werksmannschaft aus Leverkusen die Niederländer am Mittwoch, 1. Oktober 2025. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr. Ort des Geschehens ist das Heim-Stadion der Gäste, die BayArena. Der moderne Komplex mit über 30.000 Sitzplätzen bietet dank seiner kompakten Bauweise und hervorragenden Sichtlinien ein intensives Stadionerlebnis, das die Fans nah ans Spielgeschehen bringt.

Bayer 04 Leverkusen gegen PSV Eindhoven live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Spiele der europäischen Königsklasse sind in der Saison 2025/26 ausschließlich über kostenpflichtige Streaming-Dienste verfügbar – ein tiefes Eintauchen in die Welt der Abos ist also unumgänglich.

Den größten Teil der Übertragungen übernimmt DAZN: Insgesamt 186 Spiele werden dort gezeigt, darunter sämtliche Mittwochspartien sowie nahezu alle Begegnungen am Dienstag. Auch die beliebte Konferenzschaltung bleibt erhalten, allerdings beschränkt sie sich auf die Spiele, die DAZN selbst ausstrahlt. Amazon Prime Video ergänzt das Angebot mit 17 ausgewählten Dienstagsspielen. Fans, die auf eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen hoffen, werden enttäuscht: In dieser Saison bleibt die Champions League vollständig hinter der Paywall.

Hier liefern wir Ihnen sämtliche Infos zur Übertragung:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen – PSV Eindhoven, Champions League 2025/2026, Spieltag 2 von 8

Datum: Mittwoch, 1. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: DAZN 1

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Die beiden Teams sind sich laut fussballdaten.de bisher nur zweimal nähergekommen – beide Male 1994 in der Europa League. Einmal gewann die Werksmannschaft in einem torreichen Match (5:4), danach ein torloses Unentschieden, sonst nichts. Rein rechnerisch liegen die Niederländer also um eine Haaresbreite hinten.