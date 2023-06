"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus bei Beauty & The Nerd 2023 gestern am 29. Juni 2023? Es hat gleich in Folge 1 ein Paar getroffen. Hier erfahren Sie, wer die Show verlassen musste.

Direkt zu Beginn der neuen Staffel von " Beauty & The Nerd" 2023 musste oder wollte das erste Paar die Show verlassen. Sie haben den Draht zueinander nicht gespürt. Wer ist raus? Und welche Kandidatinnen und Kandidaten von BATN 2023 sind nach Folge 1 gestern am 29. Juni 2023 weiter dabei? Alles über das erste Aus in der Show erfahren Sie hier.

Beauty & The Nerd gestern : Wer ist rausgeflogen am 29. Juni 2023?

Selina und David sind raus bei Beauty & The Nerd 2023. Der Grund für das frühe Aus ist folgender: Selina spürt, dass eine gewisse Distanz zwischen ihr und ihrem Spielpartner David bestehe. Es wird schnell offensichtlich, dass sie keinen richtigen Draht zueinander finden. Selina empfindet Stress und Druck, eine tiefere Verbindung zu David aufzubauen: "Ich habe das Gefühl, er fühlt sich nicht so wohl in meiner Nähe", sagt Selina.

Selina und David werden in Staffel 4 als letztes ein Paar und verlassen die Show freiwillig als erstes. Foto: Copyright: ProSieben / Benjamin Kis

Beauty & The Nerd 2023: Wer ist raus?

Die ersten Kandidaten in Staffel 4 von Beauty & The Nerd sind raus - und die Liste wird im Laufe der Staffel noch viel länger werden. Hier ist ein Überblick:

Selina und Godzilla-Nerd David (raus in Folge 1)

Welche Paare sind weiter bei "Beauty & The Nerd" 2023?

Welche von den insgesamt acht Paaren sind weiter und damit weiterhin im Rennen um den Sieg der Show?

Darüber geben wir hier einen Überblick:

Dinosaurier-Nerd Stefan und Jules

Animé-Nerd Mike und Brenda

Space-Nerd Florian und Beverly

Fantasy-Nerd Dominik und Natascha

Pink-Nerdin Alex und Chris

Cosplay-Nerd Marco und Walentina

Mittelalter-Nerd Samuel und Setty

BATN: Folge 1 von Staffel 4 als Wiederholung sehen

Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" ist zurzeit immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben und im Live-Stream auf Joyn zu sehen. Es werden auch ganze Folgen als Wiederholung von BATN im Stream auf Joyn angeboten. Die Folgen sind somit nur kostenpflichtig beim Streaming-Anbieter in der Wiederholung zu sehen.

Wann läuft die nächste Folge von Beauty & The Nerd 2023?

Die nächste Folge der Sendetermine läuft am Donnerstag, 6. Juli 2023, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.