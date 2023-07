"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus gestern in Folge 3?

Gestern am 13. Juli 2023 lief Folge 3 von "Beauty & The Nerd". Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Alle Informationen rund um Folge 3 erfahren Sie hier.

Gestern am Donnerstag, dem 13. Juli 2023, lief eine neue Ausgabe von " Beauty & The Nerd". Nachdem in den ersten beiden Folgen bereits zwei Paare ausgeschieden waren, musste auch in Folge 3 wieder ein weiteres Paar die Heimreise antreten. Doch wen hat es getroffen? Und welche Kandidatinnen und Kandidaten von "Beauty & The Nerd" sind weiterhin mit von der Partie? Wir liefern Ihnen alle wichtigen Informationen zur gestrigen Folge 3.

"Beauty & The Nerd" gestern: Wer ist rausgeflogen am 13. Juli 2023?

In Folge 3 von "Beauty & The Nerd" hat es gestern am 13. Juli 2023 Walentina und Marco getroffen. Bereits in Folge 2 musste das Pärchen im Rahmen der Exit-Games um das Weiterkommen kämpfen. Im Gegensatz zur vergangenen Woche reichte es gestern für die beiden jedoch nicht mehr aus.

Erneut traten Walentina und Marco in einem Exit-Quiz an. Dieses Mal durften beide das gegnerische Pärchen aussuchen. Die Wahl fiel letztlich auf die Neuankömmlinge Chris und Alex. Anscheinend war dies wohl die falsche Entscheidung. Denn bei einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen unterlagen Walentina und Marco mit 4:5. Damit sind sie das dritte Paar, welches in der aktuellen Staffel ausscheidet.

Walentina und Marco sind raus bei "Beauty & The Nerd" 2023 Foto: ProSieben/Benjamin Kis

"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus?

Folgende Paare sind damit nach Folge 3 von "Beauty & The Nerd" bereits ausgeschieden:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Welche Paare sind weiter bei "Beauty & The Nerd" 2023?

Insgesamt treten acht Paare bei "Beauty & The Nerd" gegeneinander an. Diese Pärchen können weiterhin auf einen Sieg und damit auf den Gewinn des Preisgeldes in Höhe von 50.000 Euro hoffen:

Animé-Nerd Mike und Brenda

Space-Nerd Florian und Beverly

Fantasy-Nerd Dominik und Natascha

Pink-Nerdin Alex und Chris

Mittelalter-Nerd Samuel und Setty

"Beauty and the Nerd" 2023: Übertragung und Wiederholung der Folgen

Lesen Sie dazu auch

Seit dem Start am 29. Juni 2023 läuft "Beauty & The Nerd" immer donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf dem Privatsender ProSieben. Neben der Ausstrahlung im analogen Fernsehen können die jeweiligen Folgen sowohl im Live-Stream, als auch als Wiederholung beim Streaming-Service Joyn angeschaut werden. Allerdings handelt es sich bei Joyn und eine kostenpflichtige Plattform, die 6,99 Euro im Monat kostet.

Wann läuft die nächste Folge im TV ?

Entsprechend der üblichen Sendetermine von "Beauty & The Nerd" 2023 wird Folge 4 am kommenden Donnerstag, dem 20. Juli 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben laufen.